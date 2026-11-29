Die Samsung Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in Seoul bei 179.100 Won geschlossen, ein Plus von 4,55 Prozent oder 7.800 Won. Im frühen Handel war sie noch auf 169.000 Won gefallen. Der koreanische Leitindex KOSPI stieg um 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte. Ausländische Anleger kauften nach Angaben eines Branchendienstes für 1,13 Billionen Won koreanische Aktien netto zu.
Samsung Aktie: Rekorddividende von 30 Billionen Won – und Seoul springt über vier Prozent
Die Samsung Aktie hat am Freitag in Seoul 4,55 Prozent auf 179.100 Won gewonnen. Am selben Tag floss die größte Dividende der koreanischen Börsengeschichte. Ein Analyst warnt trotzdem.
Samsung Electronics Co., Ltd. · ISIN: KR7005930003 · WKN: 881823 · Handelssymbol: SSU · US-Handelssymbol: SSNLF
Die Dividende
Die größte Ausschüttung in Koreas Geschichte
Am Freitag zahlte Samsung Electronics mehr als 30 Billionen Won an seine Aktionäre aus, 4.601 Won je Stamm- und Vorzugsaktie. Nach einem Bericht der Aju Press ist das die größte Dividende, die ein koreanisches Unternehmen je ausgeschüttet hat. Für das Jahr 2026 plant der Konzern insgesamt 90 bis 110 Billionen Won an Rückflüssen an die Aktionäre.
Den Kurssprung erklären Beobachter mit der Politik. GuruFocus nennt zwei Gründe: Die Regierung prüfte eine Ausweitung eines Stützungsfonds für den Aktienmarkt, und eine Ausnahme bei US-Zöllen auf Chips milderte die Sorgen im Handel. Mit einem Börsenwert von rund 1.117 Billionen Won ist Samsung etwa anderthalbmal so groß wie der Rivale SK hynix.
SK hynix Inc. · ISIN: KR7000660001 · US-Handelssymbol: SKHY
Die Dividende ist real, der Kurssprung politisch. Tragen muss die nächste Etappe der Preis für Speicherchips.
Die Warnung
Ein Analyst rechnet den Ernstfall
Nicht alle Beobachter teilen die Zuversicht. Lee Joo-wan, Halbleiteranalyst bei Industry Analyst, hält laut Seoul Economic Daily einen Rückgang unter 70.000 Won für möglich, falls eine Blase bei künstlicher Intelligenz platzt. Zögen sich zudem Rechtsstreitigkeiten in den USA hin, sei sogar der Bereich um 40.000 Won denkbar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Samsung Aktie
Wo schloss die Samsung Aktie am Freitag?
Bei 179.100 Won in Seoul.
Wie hoch war die Dividende?
4.601 Won je Aktie, insgesamt mehr als 30 Billionen Won.
Was trieb den Kurs?
Hoffnung auf Marktstützung durch die Regierung und eine Zollausnahme für Chips in den USA.
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