Am Freitag zahlte Samsung Electronics mehr als 30 Billionen Won an seine Aktionäre aus, 4.601 Won je Stamm- und Vorzugsaktie. Nach einem Bericht der Aju Press ist das die größte Dividende, die ein koreanisches Unternehmen je ausgeschüttet hat. Für das Jahr 2026 plant der Konzern insgesamt 90 bis 110 Billionen Won an Rückflüssen an die Aktionäre.