Wer in den USA einen Lastwagen fährt, einen Bagger bedient oder eine Flotte von Lieferwagen managt, kommt an Samsara kaum vorbei. Das Unternehmen aus San Francisco liefert Kameras, Sensoren und Software, die Fahrzeuge, Maschinen und Mitarbeiter mit der Cloud verbinden. Seit Jahren wächst Samsara um rund 30 Prozent. Trotzdem hat die Samsara Aktie seit den letzten Zahlen im September knapp 12 Prozent verloren und kostete zuletzt rund 40 Dollar. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, folgen nach US-Börsenschluss die Samsara Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal.
Samsara Aktie: 30 Prozent Wachstum, Rekord bei Großkunden – doch die eigene Prognose deutet auf eine Bremsspur. Überrascht Samsara am Donnerstag erneut?
Samsara vernetzt Lastwagen, Baumaschinen und Arbeiter mit der Cloud – und wächst seit Jahren um rund 30 Prozent. Für das dritte Quartal stellt das Management nur 24 Prozent in Aussicht. Am 3. Dezember legt der Spezialist für vernetzte Betriebe die Quartalszahlen vor. Was die Samsara Aktie jetzt bewegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Samsara Aktie trägt die ISIN US79589L1061 und die WKN A3C9GD. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol YL8 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel IOT an der New York Stock Exchange.
Die Stärke
Großkunden setzen auf eine Plattform
Samsara wächst vor allem dort, wo das Geld sitzt: bei großen Unternehmen mit riesigen Flotten.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 508,4 Millionen Dollar. Die wiederkehrenden Jahresumsätze aus Abonnements erreichten 2,125 Milliarden Dollar, ebenfalls ein Plus von 30 Prozent. Neu hinzu kamen 134 Millionen Dollar an wiederkehrendem Umsatz, 28 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders stark war das Geschäft mit Großkunden: Samsara gewann 242 Kunden mit mehr als 100.000 Dollar Jahresumsatz und 20 Kunden mit mehr als einer Million Dollar hinzu – beides Rekorde. Die Umsätze mit den Millionen-Kunden übersteigen inzwischen 500 Millionen Dollar und wachsen seit drei Quartalen um mehr als 50 Prozent.
Dazu kommt ein zweiter Treiber: Neue Produkte wie KI-gestützte Kameras und Werkzeuge zur Wartung von Maschinen stehen inzwischen für mehr als ein Fünftel des Neugeschäfts. Acht der zehn größten Neuabschlüsse enthielten ein solches Produkt. Und Samsara verdient Geld: Zum vierten Mal in Folge war das Unternehmen auch nach strengen Bilanzregeln profitabel, mit einem Gewinn von 16,2 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 67 Prozent auf 0,20 Dollar und lag deutlich über den Erwartungen.
Die Erwartungen
Was die Samsara Quartalszahlen zeigen müssen
Auf den ersten Blick wirkt die Prognose für das dritte Quartal ernüchternd: Samsara erwartet einen Umsatz von 514 bis 516 Millionen Dollar, ein Plus von nur 24 Prozent. Doch das Management plant traditionell vorsichtig. Im zweiten Quartal lag der Umsatz rund 5 Prozent über der eigenen Prognose. Die Analysten rechnen mit gut 515 Millionen Dollar, also genau mit der Mitte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 0,18 bis 0,19 Dollar erreichen. Für das Gesamtjahr peilt Samsara 2,043 bis 2,047 Milliarden Dollar Umsatz an. Die entscheidende Kennzahl bei den Samsara Quartalszahlen wird aber der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz sein – er zeigt, wie viel Wachstum für die kommenden Quartale bereits gesichert ist.
Samsara: Quartalsumsatz
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 514 bis 516 Millionen Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: Samsara, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|416,0
|Q2 GJ 2027
|508,4
|Q3 GJ 2027
|515,0
Vor einem Jahr lieferte Samsara genau das, was Anleger sehen wollten: 29 Prozent Wachstum, das erste profitable Quartal der Firmengeschichte – und die Aktie sprang am Folgetag um 14,5 Prozent. Ein Wermutstropfen diesmal: Der freie Mittelzufluss soll im laufenden Geschäftsjahr gemessen am Umsatz etwas schwächer ausfallen als im Vorjahr, weil Geräte und Lieferketten teurer geworden sind.
Die Szenarien
Drei Wege für die Samsara Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Wieder deutlich über Plan
Samsara übertrifft die eigene Prognose wie im Vorquartal, das Neugeschäft wächst stark, und die Jahresziele steigen. Dann könnte die Samsara Aktie die Verluste seit September schnell aufholen.
Szenario 2: Solide im Rahmen
Die Zahlen liegen leicht über der Prognose, der Ausblick bleibt vorsichtig. Die Aktie dürfte sich seitwärts bewegen.
Szenario 3: Das Neugeschäft schwächelt
Der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz fällt geringer aus als erwartet. Dann würde die Sorge vor einer dauerhaften Verlangsamung die Aktie belasten.
Häufige Fragen zur Samsara Aktie
Wann legt Samsara die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Der Webcast beginnt um 14:00 Uhr Pazifikzeit, also um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet Samsara für das dritte Quartal?
Einen Umsatz von 514 bis 516 Millionen Dollar, eine bereinigte operative Marge von 21 Prozent und einen bereinigten Gewinn von 0,18 bis 0,19 Dollar je Aktie.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Samsara Aktie?
ISIN US79589L1061, WKN A3C9GD, deutsches Handelssymbol YL8, US-Handelssymbol IOT an der NYSE.
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