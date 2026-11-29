Auf den ersten Blick wirkt die Prognose für das dritte Quartal ernüchternd: Samsara erwartet einen Umsatz von 514 bis 516 Millionen Dollar, ein Plus von nur 24 Prozent. Doch das Management plant traditionell vorsichtig. Im zweiten Quartal lag der Umsatz rund 5 Prozent über der eigenen Prognose. Die Analysten rechnen mit gut 515 Millionen Dollar, also genau mit der Mitte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 0,18 bis 0,19 Dollar erreichen. Für das Gesamtjahr peilt Samsara 2,043 bis 2,047 Milliarden Dollar Umsatz an. Die entscheidende Kennzahl bei den Samsara Quartalszahlen wird aber der neu gewonnene wiederkehrende Umsatz sein – er zeigt, wie viel Wachstum für die kommenden Quartale bereits gesichert ist.