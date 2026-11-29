Die Samsara Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 40,12 Dollar geschlossen, ein Plus von 3,24 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht nach Angaben von Morningstar von 23,71 bis 47,44 Dollar. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt das Unternehmen nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Der Börsenwert liegt bei rund 23,5 Milliarden Dollar.
Samsara Aktie: Das Flotten-Netz vor dem Härtetest – am Donnerstag zählt das Wachstum der Abos
Die Samsara Aktie schließt bei 40,12 Dollar. Am 3. Dezember legt der Anbieter von Software für Lkw-Flotten Zahlen vor. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von 14,5 Prozent.
Samsara Inc. · ISIN: US79589L1061 · US-Handelssymbol: IOT
Das Geschäft
Sensoren, Kameras und Abonnements
Samsara verkauft Sensoren und Kameras für Lkw, Maschinen und Anlagen und verbindet sie über eine Software-Plattform. Bezahlt wird im Abonnement. Für Anleger ist deshalb der jährlich wiederkehrende Umsatz die wichtigste Kennzahl. Im zweiten Quartal kamen nach einer Auswertung von Equibles 134,1 Millionen Dollar an neuem wiederkehrendem Umsatz hinzu.
Analysten erwarten nach Angaben von MarketBeat für das dritte Quartal einen Umsatz von 515,22 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von 19 Cent je Aktie. Im Vorquartal hatte Samsara 20 Cent verdient, erwartet waren 16 Cent. Die Bruttomarge liegt bei rund 76 Prozent.
Samsara verkauft keine Geräte, sondern den laufenden Zugang zu Daten. Jeder neue Abo-Dollar zählt mehr als der Quartalsgewinn.
Die Bewertung
Hohes Multiple, hohe Erwartungen
Die Aktie ist teuer. Morningstar weist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,7 aus. Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Finviz mit 51,52 Dollar an, die Durchschnittsempfehlung mit „Strong Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein Branchendienst formuliert die Aufgabe so: Samsara müsse beweisen, dass die Beschleunigung beim wiederkehrenden Umsatz anhält.
Häufige Fragen zur Samsara Aktie
Wann legt Samsara Zahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwarten Analysten?
515,22 Millionen Dollar Umsatz und 19 Cent Gewinn je Aktie.
Was verkauft Samsara?
Sensoren, Kameras und Software für Fahrzeugflotten und Anlagen im Abonnement.
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