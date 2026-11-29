Samsara Aktie: Das Flotten-Netz vor dem Härtetest – am Donnerstag zählt das Wachstum der Abos

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 08:49 2 Min.

Die Samsara Aktie schließt bei 40,12 Dollar. Am 3. Dezember legt der Anbieter von Software für Lkw-Flotten Zahlen vor. Der Optionsmarkt rechnet mit einer Bewegung von 14,5 Prozent.

Bild: Samsara

Die Samsara Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 40,12 Dollar geschlossen, ein Plus von 3,24 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht nach Angaben von Morningstar von 23,71 bis 47,44 Dollar. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt das Unternehmen nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Der Börsenwert liegt bei rund 23,5 Milliarden Dollar. Samsara Inc. · ISIN: US79589L1061 · US-Handelssymbol: IOT Schlusskurs am 27.11.2026 40,12 $ erwarteter Quartalsumsatz 515,22 Mio. $ erwarteter Gewinn je Aktie 0,19 $ vom Optionsmarkt erwartete Bewegung ±14,5 % Quelle : Finviz, Morningstar, MarketBeat, Earnings Watcher, Stand 27.11.2026 Das Geschäft Sensoren, Kameras und Abonnements Samsara verkauft Sensoren und Kameras für Lkw, Maschinen und Anlagen und verbindet sie über eine Software-Plattform. Bezahlt wird im Abonnement. Für Anleger ist deshalb der jährlich wiederkehrende Umsatz die wichtigste Kennzahl. Im zweiten Quartal kamen nach einer Auswertung von Equibles 134,1 Millionen Dollar an neuem wiederkehrendem Umsatz hinzu. Analysten erwarten nach Angaben von MarketBeat für das dritte Quartal einen Umsatz von 515,22 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von 19 Cent je Aktie. Im Vorquartal hatte Samsara 20 Cent verdient, erwartet waren 16 Cent. Die Bruttomarge liegt bei rund 76 Prozent. Die Bewertung Hohes Multiple, hohe Erwartungen Die Aktie ist teuer. Morningstar weist ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,7 aus. Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Finviz mit 51,52 Dollar an, die Durchschnittsempfehlung mit „Strong Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein Branchendienst formuliert die Aufgabe so: Samsara müsse beweisen, dass die Beschleunigung beim wiederkehrenden Umsatz anhält. Was für Samsara spricht Wachsende Abonnements, eine hohe Bruttomarge, ein bereinigter Gewinn und Quartale über den Erwartungen. Was dagegen spricht Eine hohe Bewertung, die Abhängigkeit von Logistik und Bau und höhere Kosten für Geräte durch teurere Bauteile. Häufige Fragen zur Samsara Aktie Wann legt Samsara Zahlen vor?

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Was erwarten Analysten?

515,22 Millionen Dollar Umsatz und 19 Cent Gewinn je Aktie. Was verkauft Samsara?

Sensoren, Kameras und Software für Fahrzeugflotten und Anlagen im Abonnement. Fazit: Das Abo-Wachstum entscheidet Die Samsara Aktie ist hoch bewertet und braucht starke Zahlen beim wiederkehrenden Umsatz. Am Donnerstag zeigt sich, ob das Tempo des Sommers anhält.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.