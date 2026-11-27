Die Sam-A-Aluminium-Aktie (ISIN: KR7006110001, KRX-Kürzel: 006110) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Der Hersteller von Aluminiumfolien schloss in Seoul bei 43.100 Won und damit 17,12 Prozent über dem Vortag. Im Tagesverlauf hatte das Plus zeitweise mehr als 20 Prozent betragen.
Sam-A-Aluminium-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 17,12 Prozent – Batteriefolien führen die Akku-Rally an
Die Sam-A-Aluminium-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Hersteller von Aluminiumfolien für Batterien steigt um 17,12 Prozent auf 43.100 Won. Batteriewerte waren in Seoul stark gefragt. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
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Marktumfeld
Seoul erholt sich kräftig: Batteriewerte ganz vorn
Der KOSPI Composite Index schloss mit einem Plus von 4,34 Prozent bei 4.915,68 Punkten. Ausländische Investoren kauften netto Aktien für rund 1,13 Billionen Won. Neben Halbleitern zogen vor allem Batteriewerte an: Samsung SDI lag am Mittag rund 7 Prozent im Plus, L&F und EcoPro Materials jeweils rund 10 Prozent.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Sam-A Aluminium so stark steigt
Sam-A Aluminium führte am Freitag gleich zwei gefragte Gruppen an: Batteriematerialien und Nichteisenmetalle. Das Unternehmen liefert Aluminiumfolie für die Kathoden von Lithium-Ionen-Batterien und für Batteriegehäuse. Anleger setzen darauf, dass neben Elektroautos stationäre Energiespeicher die Nachfrage tragen. Dort dominieren Lithium-Eisenphosphat-Zellen, deren Aluminiumfolie eine Kohlenstoffbeschichtung braucht. Sam-A baut dafür in Pyeongtaek eine eigene Beschichtungsanlage, die laut Berichten vom Oktober zum Jahresende fertig werden soll.
Rally der Batteriewerte
Batteriematerialien gehörten zu den stärksten Gruppen des Tages.
Energiespeicher als Treiber
Stationäre Speicher brauchen beschichtete Aluminiumfolie.
Erholung nach Ausverkauf
Der Gesamtmarkt holte einen Teil der Verluste der Vorwoche auf.
Häufige Fragen zur Sam-A-Aluminium-Aktie
Warum ist die Sam-A-Aluminium-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Sam-A-Aluminium-Aktie stieg um 17,12 Prozent auf 43.100 Won, weil Batteriewerte und Metalltitel in Seoul stark gefragt waren.
Was stellt Sam-A Aluminium her?
Aluminiumfolien, vor allem für die Kathoden und Gehäuse von Lithium-Ionen-Batterien sowie für Verpackungen.
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