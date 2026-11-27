Warum ist die Sam-A-Aluminium-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Sam-A-Aluminium-Aktie stieg um 17,12 Prozent auf 43.100 Won, weil Batteriewerte und Metalltitel in Seoul stark gefragt waren.

Was stellt Sam-A Aluminium her?

Aluminiumfolien, vor allem für die Kathoden und Gehäuse von Lithium-Ionen-Batterien sowie für Verpackungen.