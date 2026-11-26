Salzgitter Aktie: Gut 4 Prozent Plus zum Schluss – der Stahlkonzern holt als MDAX Gewinner ein Drittel des Aurubis-Schocks auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Salzgitter Aktie steigt am Donnerstag um 4,46 Prozent auf 42,64 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Rohstoff- und Industriewerte erholen sich kräftig. Nach dem Absturz vom Dienstag wegen der Beteiligung Aurubis atmet der Stahlkonzern durch.

Bild: Holger Zernetsch / Wikimedia Commons

Die Salzgitter Aktie baut ihre Erholung im Tagesverlauf aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Stahlkonzerns bei 42,64 Euro, ein Plus von 1,82 Euro oder 4,46 Prozent. Damit gehört Salzgitter am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 3,77 Prozent gelegen. Kurs der Salzgitter Aktie am Abend 42,64 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,46 % Kurssturz am Dienstag -12,95 % Anteil von Salzgitter an Aurubis rund 25 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; aktiencheck.de; Salzgitter Der Auslöser Warum die Salzgitter Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien, der MDAX stieg um 2,34 Prozent. Salzgitter als Stahlhersteller und Zulieferer der Autoindustrie profitiert von beiden Bewegungen. Am Dienstag hatte die Aktie ohne eigene Nachricht 12,95 Prozent verloren. Der Grund war die Beteiligung von rund einem Viertel am Kupferkonzern Aurubis, der nach einer schwachen Prognose fast 15 Prozent eingebrochen war. Mit dem Anstieg am Donnerstag hat Salzgitter einen Teil dieses Verlusts wieder aufgeholt. Die Fundamentaldaten Stahlgeschäft stärker als der Kurs zeigt Operativ läuft es bei Salzgitter ordentlich. Nach neun Monaten lag das EBITDA bei 659,1 Millionen Euro, für 2026 hat der Konzern die Prognose auf 800 bis 875 Millionen Euro angehoben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 67,60 Euro ist die Aktie dennoch weit entfernt. Was für die Salzgitter Aktie sprechen könnte EBITDA-Prognose angehoben

Erholung bei Rohstoff- und Autowerten

Deutlicher Abstand zum Jahreshoch Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Aurubis-Kurs

Charttechnisch angeschlagen

Zyklischer Stahlmarkt Einordnung der Redaktion: Die Salzgitter Aktie ist MDAX Gewinner im Sog der Rohstoffwerte. Der Aurubis-Schock ist aber erst zum Teil verdaut. FAQ Häufige Fragen zur Salzgitter Aktie Warum steigt die Salzgitter Aktie heute?

Rohstoff- und Autowerte erholen sich kräftig. Salzgitter profitiert als Stahlkonzern davon. Warum war die Salzgitter Aktie am Dienstag eingebrochen?

Die Beteiligung Aurubis hatte nach einer schwachen Prognose fast 15 Prozent verloren. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Salzgitter Aktie?

ISIN DE0006202005, WKN 620200. Handelssymbol an deutschen Börsen: SZG. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Die Erholung der Rohstoffwerte holt einen Teil des Aurubis-Schocks zurück.

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