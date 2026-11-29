Der Optionsmarkt preist für den Tag nach den Zahlen eine Kursbewegung von je nach Anbieter rund 10 bis 11,6 Prozent in beide Richtungen ein, das wären rund 22 Dollar. Zum Vergleich: Nach den Zahlen im August sprang die Aktie an einem Tag um 22,6 Prozent von 205,62 auf 252,05 Dollar, gab den Gewinn aber später wieder ab.

Die Vorquartalszahlen zeigen, warum Anleger genau hinschauen: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 10,8 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, davon 456 Millionen Dollar aus Informatica. Das operative Ergebnis stagnierte. Der Gewinn nach US-Rechnungslegung von 4,29 Dollar je Aktie enthielt rund 2,6 Milliarden Dollar Beteiligungsgewinne, vor allem aus der Anthropic-Beteiligung. Zugleich hat Salesforce einen beschleunigten Aktienrückkauf über 25 Milliarden Dollar mit Anleihen finanziert: Die langfristigen Schulden stiegen auf 39,3 Milliarden Dollar, der Zinsaufwand auf 473 Millionen Dollar im Quartal.