Die Salesforce Aktie (CRM, ISIN US79466L3024) hat sich vor ihren Quartalszahlen am 2. Dezember deutlich erholt: Bis zum Black Friday kletterte sie auf rund 198 US-Dollar und machte damit etwa 9 Prozent gegenüber dem Wochenbeginn gut, nachdem sie am 20. November noch bei 180,62 Dollar geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn steht die Aktie aber immer noch rund ein Viertel im Minus und liegt etwa 46 Prozent unter ihrem Rekordschluss.
Salesforce Aktienanalyse: 9 Prozent Erholung vor den Zahlen am 2. Dezember, Kurs 46 Prozent unter dem Rekord – wie viel Bewegung preist der Optionsmarkt ein?
Die Salesforce Aktie (CRM, US79466L3024) hat sich binnen einer Woche um rund 9 Prozent auf etwa 198 Dollar erholt. Die Salesforce Aktienanalyse zeigt, was die Anleger vor den Quartalszahlen am 2. Dezember erwarten, wie die Salesforce Aktienprognose der Analysten aussieht und warum das Forward-KGV täuschen kann.
Der Kurs von rund 198 Dollar ist ein Intraday-Stand vom 27. November. Einen bestätigten Schlusskurs des Halbtags konnten wir nicht belegen; der letzte bestätigte Schlusskurs stammt vom 25. November (197,21 Dollar, plus 2,0 Prozent).
Was ist passiert?
Was bewegt die Salesforce Aktie vor den Zahlen?
Seit dem Tief um 180 Dollar haben die Käufer das Papier in nur drei Handelstagen um gut 9 Prozent nach oben getrieben. Auslöser war die breite Erholung im Technologiesektor nach dem November-Ausverkauf, in dem gerade Softwarewerte stark gelitten hatten. Im November steht die Aktie trotz der Erholung noch bei knapp minus 14 Prozent. Am Freitag selbst stufte ein österreichisches Analysehaus die Aktie nach Medienberichten herunter und begründete das mit langsamerem Wachstum als bei Wettbewerbern; ein Kursziel nannte es nicht.
Geschäftsmodell
Wie verdient Salesforce sein Geld?
Salesforce vermietet Cloud-Software für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und Datenanalyse im Abonnement. Die Wachstumshoffnung ruht auf KI-Agenten („Agentforce“), deren jährlich wiederkehrender Umsatz zuletzt über 1,5 Milliarden Dollar lag, sowie auf der zugekauften Datenplattform Informatica. Die Software-Branche ringt derzeit mit der Frage, ob KI-Agenten klassische Abo-Software ersetzen oder stärken.
Zahlen und Bewertung
Was erwartet der Markt von den Salesforce Zahlen?
Salesforce legt die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss vor. Die eigene Prognose des Unternehmens sieht 11,42 bis 11,50 Milliarden Dollar Umsatz (plus 11 bis 12 Prozent, davon gut 4 Prozentpunkte durch Informatica), einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,42 bis 3,44 Dollar und ein Wachstum der Auftragsbestände (cRPO) von rund 14 Prozent vor.
|Quartal
|Umsatz (Konsens)
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|Q3 FY2027 (Zahlen am 2.12.)
|rund 11,46 bis 11,50 Mrd. USD
|3,44 bis 3,45 USD
|Q4 FY2027
|rund 12,3 Mrd. USD
|3,54 USD
Konsensschätzungen schwanken je nach Datenanbieter leicht; Wachstumsraten zum Vorjahresquartal.
Quelle: Unternehmens-Guidance, Konsensdaten
Der Optionsmarkt preist für den Tag nach den Zahlen eine Kursbewegung von je nach Anbieter rund 10 bis 11,6 Prozent in beide Richtungen ein, das wären rund 22 Dollar. Zum Vergleich: Nach den Zahlen im August sprang die Aktie an einem Tag um 22,6 Prozent von 205,62 auf 252,05 Dollar, gab den Gewinn aber später wieder ab.
Die Vorquartalszahlen zeigen, warum Anleger genau hinschauen: Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 10,8 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar, davon 456 Millionen Dollar aus Informatica. Das operative Ergebnis stagnierte. Der Gewinn nach US-Rechnungslegung von 4,29 Dollar je Aktie enthielt rund 2,6 Milliarden Dollar Beteiligungsgewinne, vor allem aus der Anthropic-Beteiligung. Zugleich hat Salesforce einen beschleunigten Aktienrückkauf über 25 Milliarden Dollar mit Anleihen finanziert: Die langfristigen Schulden stiegen auf 39,3 Milliarden Dollar, der Zinsaufwand auf 473 Millionen Dollar im Quartal.
Bei der Bewertung wirkt Salesforce auf den ersten Blick günstig: Das erwartete KGV liegt bei rund 12, das KGV auf die letzten zwölf Monate bei etwa 17 bis 18. Wegen der Einmalgewinne aus Beteiligungen dürften beide Werte jedoch zu niedrig ausfallen. Zum Vergleich: ServiceNow wird mit einem erwarteten KGV von rund 19 gehandelt.
Analysten
Was sagt die Salesforce Aktienprognose der Analysten?
Laut Datenstand vom 27. November raten von 56 Analysten 40 zum Kauf, 15 zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 284 Dollar und damit gut 40 Prozent über dem Kurs. Ob dieser Abstand realistisch ist, entscheiden die Zahlen am 2. Dezember.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|56
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|40 / 15 / 1
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 284 USD
|Abstand zum Kurs
|gut 40 %
Konsens ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Spanne der Kursziele lag nicht belegt vor.
Quelle: Konsensdaten, Stand 27.11.2026
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Salesforce Aktie?
Die 52-Wochen-Spanne reicht von 146,32 bis 269,11 Dollar. Chartbeobachter sehen die Zone um 180 Dollar als Unterstützung und den Bereich von 200 bis 210 Dollar als nächsten Widerstand, an dem die Aktie aktuell knabbert. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI lagen nicht belegt vor. Die Beschreibung ist keine Handlungsaufforderung.
Ausblick
Wie könnte die Salesforce Aktienprognose nach den Zahlen aussehen?
Der Markt diskutiert zwei Szenarien. Übertrifft Salesforce die Prognose und liefert einen überzeugenden Agentforce-Ausblick, könnte die Aktie an den Bereich um 200 bis 220 Dollar anknüpfen. Enttäuscht das Wachstum oder der Ausblick für das vierte Quartal, rückt die Unterstützung um 180 Dollar wieder in den Fokus. Die Spanne, die der Optionsmarkt einpreist, liegt rechnerisch bei etwa 175 bis 220 Dollar. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Termine
Worauf Anleger bei der Salesforce Aktie jetzt achten
2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Umsatz, bereinigter Gewinn je Aktie und cRPO-Wachstum gegenüber der eigenen Prognose.
Agentforce-Umsatz und Ausblick für das vierte Quartal.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Wann legt Salesforce die nächsten Zahlen vor? Am 2. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Wie sieht die Salesforce Aktienprognose der Analysten aus? Von 56 Analysten raten 40 zum Kauf, im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 284 Dollar.
Wie hat sich die Salesforce Aktie zuletzt entwickelt? Sie erholte sich binnen einer Woche um rund 9 Prozent auf etwa 198 Dollar, liegt aber seit Jahresbeginn rund 25 Prozent im Minus.
Wie stark könnte die Aktie nach den Zahlen schwanken? Der Optionsmarkt preist je nach Anbieter rund 10 bis 11,6 Prozent ein.
Ist die Salesforce Aktie günstig bewertet? Das erwartete KGV von rund 12 wirkt niedrig, ist aber durch Einmaleffekte vermutlich verzerrt.
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