Die Salesforce-Aktie (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM) ist mit einem Wochenplus von 9,74 % der fünftbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 17,72 %, auf Jahressicht bei minus 13,12 % und auf Fünfjahressicht bei minus 30,26 %.
Salesforce-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 5: Software erholt sich vor den Zahlen
Die Salesforce-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 9,74 % zu und ist fünftbester Dow Jones Gewinner der Woche. Am 2. Dezember steht der Quartalsbericht an, auf Monatssicht fehlen noch 17,72 %.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 5
Warum die Salesforce-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung von Salesforce gibt es nicht. Die Salesforce-Aktie erholt sich vor dem Zahlentermin.
Software-Erholung
Der Dow Jones stieg laut Redaktionsanalyse um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Nach dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten greifen Anleger bei Softwaretiteln wieder zu.
Zahlen am 2. Dezember
Laut Benzinga legt Salesforce am 2. Dezember die Zahlen zum dritten Quartal vor. Erwartet werden ein Gewinn von 3,24 US-Dollar je Aktie und 11,5 Milliarden US-Dollar Umsatz.
KI als Chance und Risiko
Mit Agentforce baut Salesforce KI-Agenten für Vertrieb und Service aus. Analysten sorgen sich zugleich, dass KI-Werkzeuge Lizenzen pro Nutzer unter Druck setzen.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Erholung vor der Prüfung
Die Aktie hat sich 2026 deutlich schwächer entwickelt als der Markt. Der Bericht am 2. Dezember wird zeigen, ob Agentforce das Wachstum beschleunigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Salesforce-Aktie
Warum ist die Salesforce-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Softwarewerte erholen sich nach dem Ausverkauf. Eine neue Nachricht von Salesforce gibt es nicht.
Wann legt Salesforce Quartalszahlen vor?
Laut Benzinga am 2. Dezember 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Salesforce-Aktie?
ISIN US79466L3024, WKN A0B87V. Handelssymbol in Deutschland FOO, in den USA CRM (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Salesforce, Inc.
- ISIN
- US79466L3024
- WKN
- A0B87V
- Handelssymbol
- FOO
- US-Handelssymbol
- CRM (NYSE)
- Kurs
- Wochenplus 9,74 %
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 5 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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