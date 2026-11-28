Salesforce-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 5: Software erholt sich vor den Zahlen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Salesforce-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 9,74 % zu und ist fünftbester Dow Jones Gewinner der Woche. Am 2. Dezember steht der Quartalsbericht an, auf Monatssicht fehlen noch 17,72 %.

Bild: Salesforce, Inc.

Die Salesforce-Aktie (ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Symbol FOO, US-Symbol CRM) ist mit einem Wochenplus von 9,74 % der fünftbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 17,72 %, auf Jahressicht bei minus 13,12 % und auf Fünfjahressicht bei minus 30,26 %. Salesforce-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 5 +9,74 % Bilanz auf Monatssicht -17,72 % Bilanz auf Jahressicht -13,12 % Termin des Quartalsberichts laut Benzinga 2. Dezember Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Benzinga Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 5 Warum die Salesforce-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung von Salesforce gibt es nicht. Die Salesforce-Aktie erholt sich vor dem Zahlentermin. 01 Software-Erholung Der Dow Jones stieg laut Redaktionsanalyse um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Nach dem Ausverkauf bei KI-nahen Werten greifen Anleger bei Softwaretiteln wieder zu. 02 Zahlen am 2. Dezember Laut Benzinga legt Salesforce am 2. Dezember die Zahlen zum dritten Quartal vor. Erwartet werden ein Gewinn von 3,24 US-Dollar je Aktie und 11,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. 03 KI als Chance und Risiko Mit Agentforce baut Salesforce KI-Agenten für Vertrieb und Service aus. Analysten sorgen sich zugleich, dass KI-Werkzeuge Lizenzen pro Nutzer unter Druck setzen. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung vor der Prüfung Die Aktie hat sich 2026 deutlich schwächer entwickelt als der Markt. Der Bericht am 2. Dezember wird zeigen, ob Agentforce das Wachstum beschleunigt. Was für die Salesforce-Aktie spricht Wachsendes Geschäft mit KI-Agenten.

Vergleichsweise niedrige Bewertung.

Starke Wochenerholung. Was gegen die Salesforce-Aktie spricht KI-Werkzeuge könnten das Lizenzmodell unter Druck setzen.

Monatsbilanz noch bei minus 17,72 %.

Kursschwankungen rund um den Zahlentermin. FAQ Häufige Fragen zur Salesforce-Aktie Warum ist die Salesforce-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Softwarewerte erholen sich nach dem Ausverkauf. Eine neue Nachricht von Salesforce gibt es nicht.

Wann legt Salesforce Quartalszahlen vor? Laut Benzinga am 2. Dezember 2026.

Welche ISIN und WKN hat die Salesforce-Aktie? ISIN US79466L3024, WKN A0B87V. Handelssymbol in Deutschland FOO, in den USA CRM (NYSE). Steckbrief Unternehmen Salesforce, Inc. ISIN US79466L3024 WKN A0B87V Handelssymbol FOO US-Handelssymbol CRM (NYSE) Kurs Wochenplus 9,74 % Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 5 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Salesforce-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Salesforce-Aktie erholt sich vor dem Quartalsbericht am 2. Dezember. Die KI-Frage bleibt Chance und Risiko zugleich.

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