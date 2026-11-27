Warum senkte S&P die Note?

Wegen der Übernahmen und der Ausschüttungen an Aktionäre.

Was kauft Salesforce?

Den Sprach-KI-Spezialisten Cresta, laut Bericht für rund 2,7 Milliarden Dollar.

Wann kommen die Zahlen?

Am 2. Dezember 2026.

Welche ISIN und WKN hat die Salesforce Aktie?

ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Handelssymbol FOO, US-Handelssymbol CRM.