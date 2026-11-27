Die Salesforce Aktie hat einen schwierigen November hinter sich. Am 17. November brach sie um rund 9 Prozent auf 176,40 Euro ein. Am 2. Dezember legt der Softwarekonzern seine nächsten Quartalszahlen vor, und die Spannung ist groß.
Salesforce Aktie: Herabstufung, Milliardenzukauf, Minus 9 Prozent – was am 2. Dezember auf dem Spiel steht
S&P senkt die Bonitätsnote, ein Zukauf für rund 2,7 Milliarden Dollar und ein schuldenfinanzierter Rückkauf über 25 Milliarden: Die Salesforce Aktie steht unter Druck. Die große Analyse vor den Quartalszahlen.
Die Stammdaten: Die Salesforce Aktie trägt die ISIN US79466L3024 und die WKN A0B87V. In Deutschland lautet das Handelssymbol FOO, in den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol CRM gehandelt.
Die Schulden
S&P zieht die Note herunter
S&P Global Ratings senkte die Bonitätsnote von Salesforce am 4. November von A+ auf A. Als Gründe nannte die Agentur die Übernahmen und die Ausschüttungen an Aktionäre, darunter ein schuldenfinanziertes Rückkaufprogramm über 25 Milliarden Dollar. Den Ausblick beließ S&P auf stabil.
Salesforce kauft Wachstum mit Schulden. Das funktioniert, solange die KI-Agenten auch Umsatz bringen.
Die Strategie
Sprach-KI für den Kundenservice
Am 2. November unterzeichnete Salesforce eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Sprach-KI-Spezialisten Cresta, laut einem Bericht für rund 2,7 Milliarden Dollar. Parallel baut der Konzern seine KI-Agenten unter der Marke Agentforce aus. Für die Salesforce Aktie zählt am 2. Dezember vor allem, ob diese Produkte das Wachstum beschleunigen.
Häufige Fragen zur Salesforce Aktie
Warum senkte S&P die Note?
Wegen der Übernahmen und der Ausschüttungen an Aktionäre.
Was kauft Salesforce?
Den Sprach-KI-Spezialisten Cresta, laut Bericht für rund 2,7 Milliarden Dollar.
Wann kommen die Zahlen?
Am 2. Dezember 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Salesforce Aktie?
ISIN US79466L3024, WKN A0B87V, Handelssymbol FOO, US-Handelssymbol CRM.
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