Die Saint-Gobain-Aktie hat den Donnerstag klar im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Baustoffkonzern 2,16 Prozent höher bei 73,92 Euro, ein Plus von 1,56 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 72,36 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Saint-Gobain auf Platz elf.
Saint-Gobain-Aktie als CAC40 Gewinner: Baustoffkonzern profitiert vom Stimmungsumschwung
Die Saint-Gobain-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,16 % bei 73,92 Euro. Eine eigene Meldung gab es nicht, das freundliche Marktumfeld trägt den Baustoffkonzern.
CAC40 Gewinner
Warum die Saint-Gobain-Aktie heute steigt
Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Saint-Gobain-Aktie profitierte vom Marktumfeld: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Zollpläne gelten als weniger schädlich als befürchtet, und Industrie- und Rohstoffwerte waren laut AFP gefragt. Konjunktursensible Baustoffwerte reagieren auf solche Signale besonders stark.
Einordnung
Saint-Gobain hängt stark von der Bautätigkeit und von Sanierungsprogrammen ab. Ein freundlicheres Umfeld stützt die Erwartungen, ohne dass ein konkreter Impuls aus dem Unternehmen vorliegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Compagnie de Saint-Gobain SA
- ISIN
- FR0000125007
- WKN
- 872087
- Handelssymbol
- SGO (Euronext Paris)
- US-Symbol
- CODYY (OTC)
- Kurs
- 73,92 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Saint-Gobain-Aktie
Warum ist die Saint-Gobain-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich und konjunktursensible Werte waren gefragt. Die Aktie stieg um 2,16 Prozent.
Was macht Saint-Gobain? Der Konzern stellt Baustoffe wie Glas, Dämmung und Gips her.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.