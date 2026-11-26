Zwei Börsen, zwei Vorzeichen: Die Sage-Aktie (ISIN: GB00B8C3BL03, Symbol London: SGE, Symbol Deutschland: SGK1, US-Symbol: SGPYY) gibt im Tradegate-Handel um 1,42 Prozent auf 13,90 Euro nach und erscheint unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt die Aktie 2,15 Prozent höher bei 1.165 Pence.
Sage-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 1,4 Prozent auf Tradegate – in London legt der Softwarekonzern eine Woche nach den Jahreszahlen zu
Die Sage-Aktie steht mit einem Minus von 1,42 Prozent auf 13,90 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. An der Heimatbörse London schließt sie dagegen 2,2 Prozent höher bei 1.165 Pence. Technologiewerte erholen sich, und der Anbieter von Buchhaltungssoftware hat erst vor einer Woche Jahreszahlen mit einem Ausblick auf rund 10 Prozent Wachstum vorgelegt.
CBOE UK 100 Verlierer Sage
Warum die Sage-Aktie auf Tradegate fällt: Der Vergleichskurs macht den Unterschied
Umgerechnet liegt der Tradegate-Kurs von 13,90 Euro fast exakt auf dem Londoner Schlusskurs. Das Minus entsteht durch den Bezug auf den Vorabendkurs im deutschen Handel.
Maßgeblich ist London, und dort gehörte der CBOE UK 100 Verlierer Sage zu den Gewinnern. Technologie- und Softwarewerte erholten sich am Donnerstag von ihrem Ausverkauf; in Europa gewann der Sektor knapp 2 Prozent. Sage stieg stärker als der FTSE 100.
Der Konzern aus Newcastle verkauft Software für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Personalwesen an kleine und mittlere Unternehmen. Am 19. November legte er die Zahlen für das Geschäftsjahr bis Ende September vor: Umsatz und bereinigter Gewinn stiegen, für 2027 stellt Sage rund 10 Prozent organisches Wachstum in Aussicht.
KI als Verkaufsargument
Sage vermarktet seinen digitalen Assistenten als Hilfe für kleine Firmen. Das Unternehmen sieht sich als Gewinner, nicht als Opfer der Technologie.
Die Gegenmeinung
An der Börse wird Sage wie andere Softwareanbieter immer wieder zu den Unternehmen gezählt, deren Produkte KI-Werkzeuge ersetzen könnten.
Dividende
Die Schlussdividende von 15,55 Pence wird am 7. Januar 2027 abgeschlagen und am 9. Februar gezahlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Sage Group plc
- Geschäft
- Software für Buchhaltung, Lohn und Personal
- ISIN
- GB00B8C3BL03
- Symbol London / Deutschland / USA
- SGE / SGK1 / SGPYY
- Kurs Tradegate
- 13,90 Euro (−1,42 %)
- Kurs London
- 1.165 Pence (+2,15 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 15:54 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Sage-Aktie
Warum ist die Sage-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Nur im deutschen Handel, wegen eines höheren Vergleichskurses vom Vorabend. In London schloss die Aktie 2,15 Prozent im Plus.
Was erwartet Sage für 2027?
Rund 10 Prozent organisches Umsatzwachstum.
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