Maßgeblich ist London, und dort gehörte der CBOE UK 100 Verlierer Sage zu den Gewinnern. Technologie- und Softwarewerte erholten sich am Donnerstag von ihrem Ausverkauf; in Europa gewann der Sektor knapp 2 Prozent. Sage stieg stärker als der FTSE 100.

Der Konzern aus Newcastle verkauft Software für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Personalwesen an kleine und mittlere Unternehmen. Am 19. November legte er die Zahlen für das Geschäftsjahr bis Ende September vor: Umsatz und bereinigter Gewinn stiegen, für 2027 stellt Sage rund 10 Prozent organisches Wachstum in Aussicht.