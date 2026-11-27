Die Safran-Aktie startet mit Rückenwind in den Freitag. Um 09:17 Uhr notierte der Triebwerks- und Ausrüstungskonzern an der Euronext Paris 1,27 Prozent höher bei 303,00 Euro, ein Plus von 3,80 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 299,20 Euro. Damit steht Safran wieder über der Marke von 300 Euro und gehört zu den CAC40 Gewinnern.
Safran-Aktie als CAC40 Gewinner: Über der 300-Euro-Marke
Die Safran-Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,27 % auf 303,00 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Marktrally trägt den Luftfahrtzulieferer über die 300-Euro-Marke.
CAC40 Gewinner
Warum die Safran-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Safran-Aktie folgt dem freundlichen Marktumfeld: Der Nikkei stieg laut Reuters um 2,11 Prozent, Shanghai um 3,73 Prozent. Am Donnerstag war der CAC 40 um 1,6 Prozent gestiegen. Safran profitiert als weltweit tätiger Lieferant von Triebwerken und Ausrüstung von stabilen Handelsbeziehungen. Die neuen US-Zollpläne hatten am Vortag keine nennenswerte Wirkung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran SA
- ISIN
- FR0000073272
- Handelssymbol
- SAF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SAFRY (OTC)
- Kurs
- 303,00 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich weiter, die Aktie stieg um 1,27 Prozent und liegt wieder über 300 Euro.
Was macht Safran? Der Konzern baut Triebwerke und Ausrüstung für zivile und militärische Luftfahrt.
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