Die Safran-Aktie hat die 300-Euro-Marke am Freitag klar hinter sich gelassen. Um 17:35 Uhr notierte der Triebwerks- und Ausrüstungskonzern an der Euronext Paris 1,97 Prozent höher bei 305,10 Euro, ein Plus von 5,90 Euro gegenüber dem Vortagesschluss. Das Handelsvolumen lag bei 91 Millionen Euro. Safran ist damit fünftstärkster CAC40 Gewinner.
Safran-Aktie als CAC40 Gewinner: Rüstung und Luftfahrt tragen die Aktie über 305 Euro
Die Safran-Aktie schließt am Freitag 1,97 % höher bei 305,10 Euro und ist fünftstärkster CAC40 Gewinner. Sie folgt dem Aufwind im Luftfahrt- und Verteidigungssektor.
CAC40 Gewinner
Warum die Safran-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Idéal Investisseur schreibt, Safran folge der Bewegung des Luftfahrt- und Verteidigungssektors. Zugleich stieg Thales um 2,31 Prozent, getrieben von der Lumibird-Übernahme, und auch Airbus legte um 0,97 Prozent zu. Als Lieferant von Triebwerken und Ausrüstung für zivile und militärische Flugzeuge profitiert Safran von beiden Stimmungen.
Einordnung
Die Safran-Aktie hat nach dem Plus von 1,27 Prozent am Morgen im Tagesverlauf weiter zugelegt. Der Schlusskurs liegt 5,10 Euro über der 300-Euro-Marke.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran SA
- ISIN
- FR0000073272
- Handelssymbol
- SAF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SAFRY (OTC)
- Kurs
- 305,10 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie CAC40 Gewinner? Luftfahrt und Verteidigung waren gefragt, die Aktie stieg um 1,97 Prozent auf 305,10 Euro.
Was macht Safran? Der Konzern baut Triebwerke und Ausrüstung für zivile und militärische Luftfahrt.
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