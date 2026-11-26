Die Safran-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Triebwerks- und Ausrüstungskonzern 2,85 Prozent höher bei 299,20 Euro, ein Plus von 8,30 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 290,90 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Safran damit auf Platz fünf.
Safran-Aktie als CAC40 Gewinner: Luftfahrt-Primus zieht wieder an
Die Safran-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,85 % bei 299,20 Euro. Neben der Marktrally verweist ein Marktbericht auf eine bestätigte Einstufung von CIC Market Solutions.
CAC40 Gewinner
Warum die Safran-Aktie heute steigt
Ein Marktbericht nennt als Hintergrund, dass CIC Market Solutions seine Einstufung der Safran-Aktie bestätigt hat. Dazu kam das freundliche Marktumfeld: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem die US-Zollpläne als weniger schädlich eingestuft wurden. Für Safran, das Triebwerke und Ausrüstung weltweit liefert, ist das Zollthema besonders wichtig.
Einordnung für die Safran-Aktie
Safran profitiert von der anhaltend starken Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und vom Rüstungsgeschäft. Der Kurs hängt aber stark vom Welthandel und von stabilen Lieferketten ab. Entspannungssignale im Zollstreit wirken daher direkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Safran SA
- ISIN
- FR0000073272
- Handelssymbol
- SAF (Euronext Paris)
- US-Symbol
- SAFRY (OTC)
- Kurs
- 299,20 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Safran-Aktie
Warum ist die Safran-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und ein Marktbericht verweist auf eine bestätigte Einstufung von CIC Market Solutions. Die Aktie stieg um 2,85 Prozent.
Was macht Safran? Der Konzern baut Triebwerke und Ausrüstung für zivile und militärische Luftfahrt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.