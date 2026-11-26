Warum ist die Safran-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt erholte sich, und ein Marktbericht verweist auf eine bestätigte Einstufung von CIC Market Solutions. Die Aktie stieg um 2,85 Prozent.

Was macht Safran? Der Konzern baut Triebwerke und Ausrüstung für zivile und militärische Luftfahrt.