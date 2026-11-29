Safe Pro entwickelt KI-Software, die auf Drohnen, Bodenrobotern und Edge-Rechnern läuft. Sie erkennt kleine Bedrohungen wie Minen und Sprengfallen in Bildern. Der KI-Bereich brachte im dritten Quartal 2,1 Millionen Dollar, 79 Prozent des Umsatzes. Dazu kommen Ballistik-Produkte und Drohnen-Dienste.

Das Quartal war mit Aufträgen unterlegt: eine Unterauftrags-Zusage über 1,3 Millionen Dollar eines US-Rüstungskonzerns für KI-Erkennung auf Bodenrobotern, ein Armeeauftrag über 780.000 Dollar für Edge-Rechner und Drohnen sowie rund 180.000 Dollar vom US-Außenministerium für Minenräumung in der Ukraine.