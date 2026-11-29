Aus 101.422 Dollar wurden 2.676.680 Dollar: So stark wuchs der Quartalsumsatz von Safe Pro Group gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich meldete das Unternehmen am 10. November einen Prime-Auftrag der US-Armee über 2,5 Millionen Dollar. Die Safe Pro Aktie notierte zuletzt bei rund 4,90 Dollar. Ein Börsenwert im zweistelligen Millionenbereich zeigt, wie klein dieses Unternehmen noch ist.
Safe Pro Group Aktie: Umsatz plus 2.539 Prozent – und ein Prime-Auftrag der US-Armee mit Anduril
Safe Pro Group setzt im dritten Quartal 2,7 Millionen Dollar um, nach 0,1 Millionen im Vorjahr. Dazu kommt ein Armeeauftrag, bei dem die KI auf der Anduril-Drohne Ghost-X läuft. Die Safe Pro Aktie ist trotzdem ein Kleinstwert mit knapper Kasse. Die Analyse.
Die Stammdaten für Anleger: Die Safe Pro Aktie hat die ISIN US78642D1019 und die WKN A40BRP. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet SPAI.
Das Geschäft
Software, die Gefahren auf dem Boden erkennt
Safe Pro entwickelt KI-Software, die auf Drohnen, Bodenrobotern und Edge-Rechnern läuft. Sie erkennt kleine Bedrohungen wie Minen und Sprengfallen in Bildern. Der KI-Bereich brachte im dritten Quartal 2,1 Millionen Dollar, 79 Prozent des Umsatzes. Dazu kommen Ballistik-Produkte und Drohnen-Dienste.
Das Quartal war mit Aufträgen unterlegt: eine Unterauftrags-Zusage über 1,3 Millionen Dollar eines US-Rüstungskonzerns für KI-Erkennung auf Bodenrobotern, ein Armeeauftrag über 780.000 Dollar für Edge-Rechner und Drohnen sowie rund 180.000 Dollar vom US-Außenministerium für Minenräumung in der Ukraine.
Der Auftrag
Ghost-X: Die KI an Bord der Anduril-Drohne
Nach dem Quartalsende, am 10. November, folgte der bisher wichtigste Schritt: ein Auftrag der US-Armee über 2,5 Millionen Dollar, bei dem Safe Pro direkter Vertragspartner ist. Die KI soll an Bord der Anduril-Drohne Ghost-X Bedrohungen für Panzer erkennen. Ghost-X wurde nach Unternehmensangaben im Programm für Aufklärung mittlerer Reichweite ausgewählt. Verbunden wird die Software mit Andurils Plattform Lattice.
Das ist für die Safe Pro Aktie ein Qualitätssignal. Zur Größe: Der Auftrag entspricht fast dem gesamten Quartalsumsatz.
Häufige Fragen zur Safe Pro Aktie
Was macht Safe Pro Group?
Das US-Unternehmen bietet KI-Erkennung für Drohnen und Bodenroboter sowie Schutzausrüstung.
Gibt es eine Umsatzprognose?
Nein. Das Unternehmen nennt keine Zahl, erwartet aber weiteres Wachstum.
Wo wird die Safe Pro Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter SPAI.
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