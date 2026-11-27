Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sacyr-Aktie steigt um 2,09 Prozent. Laut Marktberichten bewirbt sich der Konzern um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro. Dazu kommt die gute Marktstimmung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?

Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).

Wie stark steigt die Sacyr-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Sacyr-Aktie bei 4,194 Euro und damit 2,09 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,108 Euro).

Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.