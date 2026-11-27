Die Sacyr-Aktie (ISIN: ES0182870214, WKN: 853624, deutsches Handelssymbol: VHM, US-Handelssymbol: SYRVF (OTC)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 4,194 Euro und damit 2,09 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Sacyr damit Platz vier. Schon zur Eröffnung zählte Sacyr laut EFE mit einem Plus von 2,22 Prozent zu den fünf stärksten Werten.
Sacyr-Aktie IBEX 35 Gewinner: Konzessionsspezialist legt zu – Milliardenprojekt in Portugal im Blick
Die Sacyr-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 2,09 Prozent auf 4,194 Euro steigt der Infrastrukturkonzern erneut. Sacyr bewirbt sich um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Infrastrukturwerte sind am Freitagmorgen gefragt. Die Sacyr-Aktie gehört zu den stärksten Werten im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sacyr-Aktie heute zulegt
Laut Marktberichten bewirbt sich Sacyr um einen Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Lissabon und Porto, der mit rund 2,8 Milliarden Euro bewertet wird. Für einen Konzessionsspezialisten wie Sacyr wäre ein solcher Auftrag ein wichtiger Baustein. Bereits im August hatte eine Jury in einem vorläufigen Bericht empfohlen, den Abschnitt zwischen Oiã und Soure an ein Konsortium mit Sacyr zu vergeben. Dazu kommt die gute Stimmung im Gesamtmarkt.
Portugal-Projekt
Sacyr bewirbt sich um einen Abschnitt im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro.
Erfahrung vor Ort
Mit der Tochter Somague ist Sacyr seit Jahrzehnten in Portugal aktiv.
Gute Marktstimmung
Der IBEX 35 setzt die Erholung vom Donnerstag fort.
Das Unternehmen
Sacyr: Konzessionen als Kerngeschäft
Sacyr mit Sitz in Madrid hat sich vom klassischen Baukonzern zu einem Spezialisten für Infrastrukturkonzessionen entwickelt. Der Konzern betreibt Autobahnen, Krankenhäuser und andere Infrastruktur, vor allem in Spanien, Lateinamerika und Großbritannien. Den Wert seiner Konzessionsplattform beziffert Sacyr auf 4.316 Millionen Euro, neue Projekte aus 2026 noch nicht eingerechnet. In diesem Jahr kamen unter anderem das Ontario Science Centre in Kanada und die Route 57 in Chile hinzu.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Sacyr-Aktie
Warum ist die Sacyr-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Sacyr-Aktie steigt um 2,09 Prozent. Laut Marktberichten bewirbt sich der Konzern um einen Abschnitt der portugiesischen Hochgeschwindigkeitsstrecke im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro. Dazu kommt die gute Marktstimmung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sacyr-Aktie?
Die ISIN lautet ES0182870214, die WKN 853624. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel VHM gehandelt, in den USA unter SYRVF (OTC).
Wie stark steigt die Sacyr-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Sacyr-Aktie bei 4,194 Euro und damit 2,09 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (4,108 Euro).
Wie hat sich der Gewinn von Sacyr entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 116 Millionen Euro.
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