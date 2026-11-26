Warum ist die Sabadell-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Sabadell-Aktie stieg um 2,74 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sabadell-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113860A34, die WKN A0MRD4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BDSB gehandelt, in den USA unter BNDSY (OTC).

Wie stark ist die Sabadell-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die Sabadell-Aktie schloss bei 3,483 Euro und damit 2,74 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (3,39 Euro).

Was hat die Bankensteuer mit dem Kursverlauf zu tun?

Am Mittwoch verlängerte Spanien die Bankensteuer bis 2027, was den Sektor belastete. Am Donnerstag überwog die Einschätzung, dass die Belastung bekannt war.