Ryanair Aktie: Treibstoffkosten könnten sinken - Barclays setzt auf Airline-Erholung und erhöht Kursziel deutlich

Für Anleger bleibt die Ryanair Aktie damit ein spannender Titel. Das neue Kursziel von 29 EUR und das Rating "overweight" unterstreichen die gestiegene Zuversicht von Barclays. Ob daraus tatsächlich ein nachhaltiger Kursaufschwung entsteht, wird allerdings maßgeblich davon abhängen, wie stark Ryanair von den erwarteten Veränderungen im Luftverkehr profitieren kann. Der Rückenwind ist da - jetzt muss sich zeigen, wie weit er die Aktie trägt.