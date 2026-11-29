RWE hat in den ersten neun Monaten 2026 das bereinigte EBITDA um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,52 Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro. Das Dividendenziel liegt bei 1,32 Euro je Aktie.

Zuletzt erhielt RWE von der Bundesnetzagentur Zuschläge für wasserstofffähige Kraftwerksprojekte in Voerde, Weisweiler und Werne mit zusammen rund 2.100 Megawatt. Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren gilt als zusätzlicher Treiber.