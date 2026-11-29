Die RWE Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 57,26 Euro geschlossen, ein Plus von 0,88 Prozent. Mit dem Anstieg auf 57,36 Euro hatte sie im Handel die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Das 52-Wochen-Hoch der RWE Aktie liegt bei 62,00 Euro an der Börse Stuttgart, erreicht am 17. September.
RWE Aktie: Gewinn plus 35 Prozent, Prognose am oberen Rand – zurück über der 200-Tage-Linie
Die RWE Aktie schließt am Freitag bei 57,26 Euro und kreuzt die 200-Tage-Linie nach oben. Nach neun Monaten stieg das bereinigte EBITDA um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Der Konzern erwartet ein Jahresergebnis am oberen Ende der Prognose.
RWE AG · ISIN: DE0007037129 · WKN: 703712 · Handelssymbol: RWE (Xetra)
Die Zahlen
Strom für das KI-Zeitalter
RWE hat in den ersten neun Monaten 2026 das bereinigte EBITDA um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,52 Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Spanne von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro. Das Dividendenziel liegt bei 1,32 Euro je Aktie.
Zuletzt erhielt RWE von der Bundesnetzagentur Zuschläge für wasserstofffähige Kraftwerksprojekte in Voerde, Weisweiler und Werne mit zusammen rund 2.100 Megawatt. Der steigende Strombedarf durch Rechenzentren gilt als zusätzlicher Treiber.
Die RWE Aktie liefert, was viele Anleger suchen: wachsende Gewinne und ein klares Investitionsprogramm. Der Sprung über die 200-Tage-Linie ist ein erstes technisches Signal.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Wo hat die RWE Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 57,26 Euro, 0,88 Prozent im Plus.
Wie lief das Geschäft nach neun Monaten?
Das bereinigte EBITDA stieg um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007037129, WKN 703712, Handelssymbol RWE.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.