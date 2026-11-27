Während viele Industriewerte unter der schwachen Konjunktur leiden, läuft es bei RWE wie selten zuvor. Der Essener Energiekonzern steigert den Gewinn kräftig, baut neue Kraftwerke und holt Milliardenpartner für seine Windparks ins Boot. Die RWE Aktie notiert in Reichweite ihres Jahreshochs – und die Prognose wurde an den oberen Rand geschoben.
RWE Aktie: EBITDA plus 35 Prozent, Prognose am oberen Ende – der Energieriese unter Strom
4,6 Milliarden Euro operatives Ergebnis nach neun Monaten, drei neue Gaskraftwerke, Milliardenpartner für Offshore-Wind. Die RWE Aktie notiert nahe dem Jahreshoch. Was jetzt den Kurs treibt.
RWE AG · ISIN: DE0007037129 · WKN: 703712 · Handelssymbol: RWE · US-Handelssymbol: RWEOY
Die Zahlen
Starker Handel, neue Anlagen
RWE steigerte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis erreichte 1,8 Milliarden Euro. Getragen wurde das vom Energiehandel und neuen Anlagen. Nach Angaben von Finanzvorstand Michael Müller hat RWE damit bereits 85 Prozent des für 2026 geplanten bereinigten Ergebnisses je Aktie erwirtschaftet. Der Konzern erwartet nun Ergebnisse am oberen Ende der Spannen: beim bereinigten EBITDA 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, beim bereinigten Nettoergebnis 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro. Für 2026 strebt RWE eine Dividende von 1,32 Euro je Aktie an.
RWE verdient am Umbau des Energiesystems doppelt: mit Wind und Solar und mit den Kraftwerken, die die Versorgung absichern. Für die RWE Aktie ist das ein seltenes Gleichgewicht aus Wachstum und Stabilität.
Die Projekte
Gaskraftwerke und Offshore-Partner
Nach Zuschlägen der Bundesnetzagentur kündigte RWE am 3. November den Bau von drei wasserstofffähigen Gas-und-Dampfkraftwerken in Deutschland an. Am 11. November stieg zudem ein Finanzinvestor mit jeweils 50 Prozent bei den britischen Offshore-Windprojekten Vanguard West und Vanguard East ein; die Finanzierung beider Projekte ist abgeschlossen. Damit teilt RWE die Investitionslast und sichert sich Kapital für weiteres Wachstum.
Häufige Fragen zur RWE Aktie
Wie stark stieg das Ergebnis von RWE?
Das bereinigte EBITDA wuchs in den ersten neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.
Welche Dividende plant RWE für 2026?
RWE strebt 1,32 Euro je Aktie an.
Wann legt RWE die Jahreszahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 18. März 2027 geplant.
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