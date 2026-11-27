Wie stark stieg das Ergebnis von RWE?

Das bereinigte EBITDA wuchs in den ersten neun Monaten um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.

Welche Dividende plant RWE für 2026?

RWE strebt 1,32 Euro je Aktie an.

Wann legt RWE die Jahreszahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 18. März 2027 geplant.