RTL Aktie: Minus 3,2 Prozent – der Medienkonzern ist MDAX Verlierer der Woche, JPMorgan bleibt skeptisch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die RTL Group Aktie fällt in der Woche bis zum 27. November um 3,19 Prozent auf 28,80 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern der Woche. Die Prognosesenkung und ein Underweight-Votum von JPMorgan belasten.

Bild: RTL Group

Die RTL Group Aktie gehört zu den Verlierern einer insgesamt freundlichen Börsenwoche. Vom 23. bis 27. November fiel das Papier des Luxemburger Medienkonzerns um 3,19 Prozent und schloss am Freitag bei 28,80 Euro. Damit gehört RTL zu den MDAX Verlierern der Woche. Schlusskurs der RTL Aktie am Freitag 28,80 EUR Wochenverlust als MDAX Verlierer der Woche −3,19 % Kursziel von JPMorgan (Underweight) 28 EUR Senkung der Prognose 17.11.2026 Quelle : Kursliste 27.11.2026; JPMorgan; RTL Group Die Woche Warum die RTL Aktie MDAX Verlierer der Woche ist Gleich zum Wochenstart kam Gegenwind von Analystenseite: JPMorgan-Analyst Kerven bestätigte am 24. November die Einstufung „Underweight“ mit einem Kursziel von 28 Euro. Mit dem Freitagsschlusskurs von 28,80 Euro liegt die Aktie nur noch knapp darüber. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Skepsis hat einen Hintergrund: Am 17. November hatte RTL seine Prognose gesenkt. Das schwache Werbeumfeld für das klassische Fernsehen lastet auf dem Konzern. Anders als die meisten MDAX-Werte konnte die Aktie deshalb von der Markterholung in der zweiten Wochenhälfte kaum profitieren. Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Kurs nahe am JPMorgan-Ziel

Wachstum im Streaming

Traditionell hohe Dividende Was Anleger bedenken sollten Gesenkte Prognose

Schwacher TV-Werbemarkt

Underweight-Votum von JPMorgan Einordnung der Redaktion: Die RTL Aktie ist MDAX Verlierer der Woche, weil die Prognosesenkung nachwirkt. Ohne Besserung im Werbemarkt fehlt der Impuls. FAQ Häufige Fragen zur RTL Aktie Warum war die RTL Aktie MDAX Verlierer der Woche?

Die Prognosesenkung vom 17. November und ein Underweight-Votum von JPMorgan belasteten. Welches Kursziel nennt JPMorgan für RTL?

28 Euro bei einer Einstufung mit „Underweight“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RTL Aktie?

ISIN LU0061462528, WKN 861149. Handelssymbol an deutschen Börsen: RRTL. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RTL Aktie Die RTL Aktie ist MDAX Verlierer der Woche und schließt knapp unter 29 Euro.

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