Der Nasdaq 100 steht rund 20 Prozent unter seinem Oktoberhoch, und ausgerechnet die beiden prominentesten Börsenneulinge des Jahres ziehen mit nach unten. SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) und Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) notieren beide unter ihrem Ausgabepreis. Ross Gerber, Mitgründer und Chef des Vermögensverwalters Gerber Kawasaki, sieht sich bestätigt.
Ross Gerber meidet SpaceX und Anthropic: Den Preis macht der Markt, nicht die Bank
Beide Mega-Börsengänge des Jahres notieren unter Ausgabepreis. Für Vermögensverwalter Ross Gerber ist das keine Überraschung, sondern Methode. Was er zur SpaceX-Tesla-Fusion sagt und welche Aktien sein Fonds stattdessen hält.
Die Ansage
Warum Gerber grundsätzlich keine Börsengänge zeichnet
Gerbers Haus kauft nach seinen Worten keine Aktien bei der Erstplatzierung. Die Begründung ist schlicht: Fast immer seien die Papiere im ersten Handelsjahr günstiger zu haben. SpaceX und Anthropic nannte er als aktuelle Belege.
Märkte bestimmen den Wert. Nicht gebührengetriebene Investmentbanker.
Die Spitze richtet sich gegen die Konsortialbanken, die den Ausgabepreis festlegen und an der Platzierung verdienen. SpaceX war im Juni zu 135 Dollar an die Börse gekommen und schloss am 24. November nach einem Tagesverlust von sechs Prozent bei 125,81 Dollar. Auch Anthropic handelte zuletzt unter dem Preis der Erstnotiz.
Die Fusion
SpaceX und Tesla: Gerber warnt vor Verwässerung
Auslöser des jüngsten Kursrutsches war ein Bericht der Financial Times. Danach haben SpaceX und Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA) fünf Direktoren und drei Banken für eine mögliche Fusion ausgewählt, die vollständig in Aktien bezahlt würde. Der Zusammenschluss wird mit rund 3,5 Billionen Dollar bewertet; eine Einigung wird Berichten zufolge noch vor Jahresende angestrebt.
Gerber kommentierte knapp, SpaceX sei dabei, seine Eigentümer mit einer großen Menge Tesla-Aktien zu verwässern. Das ist bemerkenswert, weil er über Jahre zu den bekanntesten Tesla-Investoren zählte und eine Fusion der Musk-Konzerne schon im Februar öffentlich durchgespielt hatte.
Der Mechanismus
Bei einer reinen Aktientransaktion gibt der Käufer neue Papiere aus. Der Anteil der Altaktionäre am kombinierten Unternehmen sinkt entsprechend.
Die Gremien
Drei Direktoren von Tesla und zwei von SpaceX führen laut Financial Times zwei Sonderausschüsse durch die Gespräche.
Der Stand
Es gibt Verhandlungen, aber keine Vereinbarung. Preis und Umtauschverhältnis sind nicht bekannt.
Die Marktlage
Bei Nvidia sah Gerber früh eine Gelegenheit
Zur Schwäche der KI-Aktien hatte sich Gerber bereits am 10. November geäußert, als die Nvidia-Aktie (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) inmitten der Führungskrise auf ein Siebenmonatstief fiel. Er sprach von einem der seltenen Momente, ein großartiges Unternehmen zu einem „absurd niedrigen Preis“ zu bekommen. Das ist seine persönliche Einschätzung und keine Empfehlung der Redaktion. Seither ist der Nasdaq 100 weiter gefallen.
Das Depot
Welche Aktien Gerbers Fonds tatsächlich hält
Öffentlich nachprüfbar ist der AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (US-Handelssymbol GK), den Gerber als Portfoliomanager führt. Der Fonds ist mit gut 31 Millionen Dollar klein, zeigt aber, worauf er setzt. Stand 30. September lagen folgende Aktien vorn (Anteile am Nettovermögen, eigene Rechnung):
Micron Technology (ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU): 10,2 Prozent
Alphabet C (ISIN US02079K1079, US-Handelssymbol GOOG): 8,3 Prozent
Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA): 8,1 Prozent
Eli Lilly (ISIN US5324571083, US-Handelssymbol LLY): 7,4 Prozent
Apple (ISIN US0378331005, US-Handelssymbol AAPL): 5,6 Prozent
Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT): 5,3 Prozent
Broadcom (ISIN US11135F1012, US-Handelssymbol AVGO): 4,5 Prozent
Trane Technologies (ISIN IE00BK9ZQ967, US-Handelssymbol TT): 4,3 Prozent
GE Vernova (ISIN US36828A1016, US-Handelssymbol GEV): 4,1 Prozent
Netflix (ISIN US64110L1061, US-Handelssymbol NFLX): 4,0 Prozent
Das Muster ist klar: Speicherchips, Rechenleistung und die Stromversorgung der Rechenzentren, ergänzt um Pharma und Streaming. Was fehlt, ist ebenso aufschlussreich. Die Aufstellung enthält weder Tesla noch SpaceX noch Anthropic. Gerber hält sich im Fonds also an seine eigene Regel.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Micron Technology: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU
Alphabet (C): ISIN US02079K1079, WKN A14Y6H, Handelssymbol ABEC, US-Handelssymbol GOOG
Eli Lilly: ISIN US5324571083, WKN 858560, Handelssymbol LLY, US-Handelssymbol LLY
Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO
Trane Technologies: ISIN IE00BK9ZQ967, WKN A2P09K, Handelssymbol 2IS, US-Handelssymbol TT
GE Vernova: ISIN US36828A1016, WKN A405AH, Handelssymbol Y5C, US-Handelssymbol GEV
Netflix: ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol NFC, US-Handelssymbol NFLX
FAQ
Häufige Fragen zu Ross Gerber
Wer ist Ross Gerber?
Ross Gerber ist Mitgründer, Chef und Anlagechef von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management in Kalifornien und Portfoliomanager des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF.
Warum kauft Gerber keine Börsengänge?
Nach seiner Erfahrung sind neu notierte Aktien im ersten Jahr fast immer günstiger zu bekommen als bei der Erstplatzierung.
Hält Gerbers Fonds noch Tesla-Aktien?
In der Aufstellung per 30. September 2026 ist keine Tesla-Position enthalten. Über Kundendepots der Firma sagt das nichts aus.
Ist die Fusion von SpaceX und Tesla beschlossen?
Nein. Berichtet werden Gespräche unter Leitung von Sonderausschüssen, eine Vereinbarung liegt nicht vor.
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