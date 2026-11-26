Wer ist Ross Gerber?

Ross Gerber ist Mitgründer, Chef und Anlagechef von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management in Kalifornien und Portfoliomanager des AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF.

Warum kauft Gerber keine Börsengänge?

Nach seiner Erfahrung sind neu notierte Aktien im ersten Jahr fast immer günstiger zu bekommen als bei der Erstplatzierung.

Hält Gerbers Fonds noch Tesla-Aktien?

In der Aufstellung per 30. September 2026 ist keine Tesla-Position enthalten. Über Kundendepots der Firma sagt das nichts aus.

Ist die Fusion von SpaceX und Tesla beschlossen?

Nein. Berichtet werden Gespräche unter Leitung von Sonderausschüssen, eine Vereinbarung liegt nicht vor.