Rolls-Royce-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Triebwerksbauer steigt um 2,0 Prozent – Aufwärtstrend hält an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Rolls-Royce-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Nach 4,2 Prozent Plus am Vortag legt das Papier weiter zu.

Rolls-Royce-Aktie bei Xetra, 15,752 Euro (09:16 Uhr) +2,02 % Gewinn am Vortag bei Xetra (15,44 Euro) +4,20 % Umsatz bei Xetra bis 09:16 Uhr 22.255 Euro Die Rolls-Royce-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 2,02 Prozent auf 15,752 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Donnerstag hatte sie bei Xetra schon 4,20 Prozent auf 15,44 Euro zugelegt, bei einem Umsatz von über 640.000 Euro. RR RR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr RR — — — Die Hintergründe Momentum und Marktstimmung Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent, am Freitag deuten Futures auf einen höheren Start. Rolls-Royce ist als zyklischer Luftfahrtwert ein typischer Gewinner, wenn die Risikobereitschaft steigt. Die Rolls-Royce-Aktie hat sich seit Monaten als Favorit vieler Anleger etabliert. Für den Freitag liegt keine belegte Einzelnachricht vor; die Bewegung wirkt wie Fortsetzung des Vortagsschwungs. Was dagegen spricht Nach dem starken Vortag drohen Gewinnmitnahmen.

Das Geschäft hängt an Flugstunden und Lieferketten. Steckbrief Unternehmen Rolls-Royce Holdings plc ISIN GB00B63H8491 Symbol London RR US-Symbol RYCEY (OTC) Kurs 15,752 Euro Veränderung +2,02 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:16 Uhr Warum steigt die Rolls-Royce-Aktie?

Marktstimmung und Momentum nach +4,20 Prozent am Vortag. Wie hoch ist das Plus?

+2,02 Prozent auf 15,752 Euro bei Xetra.

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