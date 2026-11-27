Die Rolls-Royce-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Xetra um 2,02 Prozent auf 15,752 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Donnerstag hatte sie bei Xetra schon 4,20 Prozent auf 15,44 Euro zugelegt, bei einem Umsatz von über 640.000 Euro.
Rolls-Royce-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Triebwerksbauer steigt um 2,0 Prozent – Aufwärtstrend hält an
Die Rolls-Royce-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Nach 4,2 Prozent Plus am Vortag legt das Papier weiter zu.
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Die Hintergründe
Momentum und Marktstimmung
Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent, am Freitag deuten Futures auf einen höheren Start. Rolls-Royce ist als zyklischer Luftfahrtwert ein typischer Gewinner, wenn die Risikobereitschaft steigt.
Die Rolls-Royce-Aktie hat sich seit Monaten als Favorit vieler Anleger etabliert. Für den Freitag liegt keine belegte Einzelnachricht vor; die Bewegung wirkt wie Fortsetzung des Vortagsschwungs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rolls-Royce Holdings plc
- ISIN
- GB00B63H8491
- Symbol London
- RR
- US-Symbol
- RYCEY (OTC)
- Kurs
- 15,752 Euro
- Veränderung
- +2,02 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:16 Uhr
Warum steigt die Rolls-Royce-Aktie?
Marktstimmung und Momentum nach +4,20 Prozent am Vortag.
Wie hoch ist das Plus?
+2,02 Prozent auf 15,752 Euro bei Xetra.
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