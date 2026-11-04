Roku Aktie: Übernahme durch Fox vor dem Abschluss?

Rosenblatt weise darauf hin, dass die Roku-Aktie bereits weniger als 3% unter dem angekündigten Übernahmewert von 160 USD notiere. Berücksichtige man den aktuellen Börsenkurs der Fox-Aktie und die vereinbarten Übernahmebedingungen, die eine Kombination aus Aktien und Bargeld vorsehen würden, betrage der Abstand zum rechnerischen Übernahmewert sogar weniger als 1%. Damit sei das verbleibende Kurspotenzial nach Einschätzung von Rosenblatt äußerst begrenzt. Die Herabstufung auf "neutral" spiegele somit v.a. wider, dass die Roku-Aktie den erwarteten Übernahmewert bereits nahezu vollständig eingepreist habe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)