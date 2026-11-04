Rosenblatt habe die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel auf 160 USD festgesetzt. Die Übernahme durch Fox scheine kurz vor dem Abschluss zu stehen. Fox habe erklärt, die Transaktion so schnell wie möglich abschließen zu wollen. Damit könnte die Fusion deutlich früher vollzogen werden als ursprünglich geplant, denn bislang sei von einem Abschluss Mitte 2027 ausgegangen worden.
Roku Aktie: Übernahme durch Fox vor dem Abschluss?
Kaum noch Kurspotenzial!
Rosenblatt weise darauf hin, dass die Roku-Aktie bereits weniger als 3% unter dem angekündigten Übernahmewert von 160 USD notiere. Berücksichtige man den aktuellen Börsenkurs der Fox-Aktie und die vereinbarten Übernahmebedingungen, die eine Kombination aus Aktien und Bargeld vorsehen würden, betrage der Abstand zum rechnerischen Übernahmewert sogar weniger als 1%. Damit sei das verbleibende Kurspotenzial nach Einschätzung von Rosenblatt äußerst begrenzt. Die Herabstufung auf "neutral" spiegele somit v.a. wider, dass die Roku-Aktie den erwarteten Übernahmewert bereits nahezu vollständig eingepreist habe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)
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