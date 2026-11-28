Die Rocket Lab Aktie (US-Handelssymbol: RKLB) zählt mit plus 12,02 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 8,21 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 12,74 Prozent.
Rocket Lab Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Raumfahrtwert zieht an
Die Rocket Lab Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 12,02 Prozent und gewann am Freitag 8,21 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Rocket Lab Aktie in der Woche steigt
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt. Möglicherweise zieht die Stimmung rund um SpaceX die Rocket Lab Aktie mit, nachdem Elon Musk ein Aktiengeschenk für Kinder angekündigt hat. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann Rocket Lab vor allem am Freitag deutlich.
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie
Warum ist die Rocket Lab Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Raumfahrtwerte sind gefragt.
Wie hat sich die Rocket Lab Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 12,02 Prozent bis Freitagabend.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.