Die Rocket Lab Aktie (US-Handelssymbol: RKLB) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 8,25 Prozent auf 50,90 Dollar. Rocket Lab baut und startet Raketen vom Typ Electron.
Rocket Lab Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Raumfahrtwert zieht an
Die Rocket Lab Aktie steht am Freitag bei 50,90 Dollar und zählt mit plus 8,25 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Raketenbauer antreibt.
Kursgrund
Warum die Rocket Lab Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Möglicherweise zieht die Stimmung rund um SpaceX die Rocket Lab Aktie mit, nachdem Elon Musk ein Aktiengeschenk für Kinder angekündigt und die US-Behörde FCC Satelliten genehmigt hat. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie mehr als 8 Prozent zu.
Häufige Fragen zur Rocket Lab Aktie
Warum ist die Rocket Lab Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Rocket Lab Aktie?
Am Freitagabend 50,90 Dollar.
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