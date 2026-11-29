Deutschlands erste Lithiumhydroxid-Fabrik für Elektroautos sollte in Guben an der polnischen Grenze entstehen. 24.000 Tonnen pro Jahr, ein Abnahmevertrag mit Mercedes-Benz, Fördergeld vom Land. Das Grundstück ist da, die Genehmigung auch. Was fehlt, ist das Geld für den Bau. Die Rock Tech Lithium Aktie spiegelt das: Am Freitag, 27. November, notierte sie zuletzt bei 0,331 Euro. Das waren 2,5 Prozent mehr als am Vortag und knapp 7 Prozent mehr als eine Woche zuvor, aber 55 Prozent weniger als auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,74 Euro. Das Tief der vergangenen zwölf Monate liegt mit 0,31 Euro in Sichtweite.
Rock Tech Lithium Aktie: Guben wartet, Potsdam zweifelt – was ist dran am Rheinmetall-Bericht?
Die Rock Tech Lithium Aktie kostet nur noch 33 Cent. Brandenburg glaubt nicht mehr an einen Produktionsstart 2027, die Finanzierung für den Lithium-Konverter in Guben steht weiter aus. Zugleich sorgen ein Medienbericht über Rheinmetall und hochgradige Proben aus Kanada für Fantasie. Die große Analyse.
Guben
Baureif, aber nicht bezahlt
Der Konverter in Guben soll Spodumenkonzentrat zu batteriefähigem Lithiumhydroxid verarbeiten. Mercedes-Benz hat sich vertraglich im Schnitt 10.000 Tonnen pro Jahr gesichert. Das Land Brandenburg und das Eisenbahn-Bundesamt haben zusammen bis zu 100 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt, davon bis zu 90 Millionen vom Land. Aus dem Bundesprogramm für Transformationstechnologien gab es dagegen kein Geld. Das Projekt gilt als baureif, die endgültige Investitionsentscheidung steht aus.
Am 20. Oktober wurde bekannt, dass die Landesregierung in Potsdam nicht mehr mit dem bislang geplanten Produktionsstart 2027 rechnet. Das Wirtschaftsministerium hält den Termin nicht mehr für realistisch. Ein Urteil über das Projekt selbst ist das nicht. Als Grundlage für eine Bewertung taugt der alte Zeitplan damit aber nicht mehr. Rock Tech arbeitet nach eigenen Angaben weiter an der Finanzierung und will einen strategischen Investor direkt am Projekt beteiligen.
Die Gerüchte
Rheinmetall, Botree – und was bestätigt ist
Am 16. Oktober berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, der Rüstungskonzern Rheinmetall sei bei Rock Tech eingestiegen und als strategischer Mitinvestor für Guben vorgesehen. Rock Tech hat die Identität des Investors nicht bestätigt. Für die Rock Tech Lithium Aktie ist das ein wichtiger Unterschied: Ein Bericht ist keine Zusage, und eine Beteiligung an der Muttergesellschaft ist noch keine Projektfinanzierung.
Bestätigt hat das Unternehmen dagegen am 24. November Gespräche mit dem chinesischen Batterierecycler Botree Cycling über eine mögliche Zusammenarbeit in Guben. Ein Rückzug von Botree hätte nach Darstellung von Rock Tech nur geringe Auswirkungen auf die eigenen Pläne. Anfang November brachte eine Privatplatzierung rund 6 Millionen kanadische Dollar in die Kasse. Im Oktober holte sich das Unternehmen zudem Andreas Rickert, den Gründer des Beratungshauses Phineo, als externen strategischen Berater.
Kanada
Hohe Gehalte, frühes Stadium
Die zweite Geschichte spielt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Auf dem Projekt Victory meldete Rock Tech am 23. November Gesteinsproben mit bis zu 4,63 Prozent Lithiumoxid; sieben von zwölf Proben lagen über 2 Prozent. Eine Woche zuvor hatte das Unternehmen den Fund eines weiteren spodumenhaltigen Pegmatits gemeldet, der den Explorationskorridor von rund 6 auf rund 16 Kilometer verlängert.
Rock Tech weist selbst darauf hin, dass ausgewählte Einzelproben keine durchgehende Mineralisierung belegen. Ein erstes Bohrprogramm ist für 2027 geplant. In Ontario plant das Unternehmen außerdem einen zweiten Konverter in Red Rock, dessen vorläufige Investitionskosten bei 596 Millionen kanadischen Dollar liegen.
Rock Tech hat einen Kunden, ein Grundstück und eine Genehmigung. Was fehlt, ist jemand, der die Rechnung für den Bau übernimmt.
Die Szenarien
Drei Wege für die Rock Tech Lithium Aktie
Ein Investor unterschreibt
Steigt ein finanzstarker Partner verbindlich in Guben ein, wäre die größte Hürde genommen. Dann ginge es um Bauzeit, Kosten und einen neuen Termin für den Produktionsstart.
Weiter in der Warteschleife
Ohne Abschluss finanziert sich Rock Tech wie bisher über kleine Platzierungen. Jede davon verwässert die Altaktionäre, während das Projekt auf der Stelle tritt.
Guben wird neu gedacht
Kommt keine Finanzierung zustande, müsste das Projekt verkleinert, verschoben oder mit Partnern neu aufgestellt werden. Die Exploration in Kanada würde dann wichtiger für die Geschichte der Aktie.
Häufige Fragen zur Rock Tech Lithium Aktie
Wann startet die Produktion in Guben?
Ein verbindlicher Termin fehlt. Der bisherige Plan sah 2027 vor. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium hält das nicht mehr für realistisch, die Finanzierung steht aus.
Ist Rheinmetall bei Rock Tech Lithium eingestiegen?
Bloomberg hat das am 16. Oktober 2026 berichtet. Rock Tech hat die Identität des Investors nicht bestätigt.
Was hat Rock Tech in Kanada gefunden?
Auf dem Projekt Victory in Ontario enthielten ausgewählte Gesteinsproben bis zu 4,63 Prozent Lithiumoxid. Bohrungen, die eine Lagerstätte belegen könnten, sind erst für 2027 geplant.
Wo wird die Rock Tech Lithium Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist die TSX Venture Exchange in Kanada (Kürzel RCK). In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel RJIB gehandelt.
Stammdaten der Rock Tech Lithium Aktie
- Unternehmen
- Rock Tech Lithium Inc.
- ISIN
- CA77273P2017
- WKN
- A1XF0V
- Handelssymbol
- RCK (TSX Venture)
- Handelssymbol Xetra/Frankfurt
- RJIB
- US-Handelssymbol
- RCKTF
- Letzter Kurs
- 0,331 EUR
Stand: 27.11.2026, Letzter Kurs vom 27. November 2026, 18:48 Uhr
Weitere im Artikel genannte Aktien: Mercedes-Benz Group (ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY), Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY) und AMG Critical Materials (ISIN NL0000888691, WKN A0MWED, Handelssymbol AMG in Amsterdam, ADG in Frankfurt, US-Handelssymbol AMVMF).
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