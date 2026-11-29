Der Konverter in Guben soll Spodumenkonzentrat zu batteriefähigem Lithiumhydroxid verarbeiten. Mercedes-Benz hat sich vertraglich im Schnitt 10.000 Tonnen pro Jahr gesichert. Das Land Brandenburg und das Eisenbahn-Bundesamt haben zusammen bis zu 100 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt, davon bis zu 90 Millionen vom Land. Aus dem Bundesprogramm für Transformationstechnologien gab es dagegen kein Geld. Das Projekt gilt als baureif, die endgültige Investitionsentscheidung steht aus.

Am 20. Oktober wurde bekannt, dass die Landesregierung in Potsdam nicht mehr mit dem bislang geplanten Produktionsstart 2027 rechnet. Das Wirtschaftsministerium hält den Termin nicht mehr für realistisch. Ein Urteil über das Projekt selbst ist das nicht. Als Grundlage für eine Bewertung taugt der alte Zeitplan damit aber nicht mehr. Rock Tech arbeitet nach eigenen Angaben weiter an der Finanzierung und will einen strategischen Investor direkt am Projekt beteiligen.