Pharmakonzerne leben von wenigen großen Würfen. Roche hat in dieser Woche einen gelandet. Die US-Behörde FDA hat das Brustkrebsmittel Giredestrant auch für Patientinnen im Frühstadium zugelassen – die mit Abstand größte Gruppe. Die Roche Aktie notierte am Freitag, 27. November 2026, kurz vor Handelsschluss in Zürich bei 404,50 Franken, ein Plus von 0,12 Prozent.
Roche Aktie: Neun Milliarden Franken Potenzial für ein einziges Medikament – und der Kurs steht 1,5 Prozent unter dem Rekord
Die US-Arzneimittelbehörde lässt Roches Brustkrebsmittel für die größte Patientengruppe zu. Die Roche Aktie notiert nahe ihrem Hoch. Was der Hoffnungsträger für den Konzern bedeutet.
Roche Holding AG (Genussschein) · ISIN: CH1499059983 · WKN: A424UK · Handelssymbol: RHO · US-Handelssymbol: RHHBY
Royal Bank of Canada · ISIN: CA7800871021 · WKN: 852173 · Handelssymbol: RYC · US-Handelssymbol: RY
Das Medikament
Eine Tablette gegen den häufigsten Brustkrebs
Giredestrant, vermarktet unter dem Namen Wilserdly, ist eine Hormontherapie in Tablettenform. Mit der Zulassung vom Dienstag darf das Mittel in den USA auch bei Brustkrebs im Frühstadium eingesetzt werden. In der Zulassungsstudie senkte es das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 30 Prozent. Roche selbst sieht ein Umsatzpotenzial von mehr als neun Milliarden Franken.
Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 404,80 Franken und war zweitstärkster Wert im Schweizer Leitindex. In Euro gerechnet erreichte der Genussschein ein Rekordhoch. Seit Mitte September läuft nach technischer Lesart ein langfristiger Aufwärtstrend.
Roche wurde jahrelang vorgeworfen, nach den großen Krebsmitteln der Vergangenheit nichts Gleichwertiges mehr zu haben. Ein Medikament mit neun Milliarden Potenzial ist die Antwort, auf die Aktionäre gewartet haben.
Die Bewertung
Kurs über dem Analystenziel
Analysten rechnen für 2026 mit einem Gewinn von 20,51 Franken je Titel; das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 20. Die Dividende wird auf 9,98 Franken geschätzt, nach 9,80 Franken im Vorjahr. Die kanadische Bank RBC bestätigte am 23. November 2026 die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 400 Franken – der Kurs liegt inzwischen darüber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Offen ist, wie schnell sich das Mittel im Markt durchsetzt. Mehrere Hersteller arbeiten an vergleichbaren Therapien, und zwischen Zulassung und Spitzenumsatz liegen üblicherweise Jahre.
Häufige Fragen zur Roche Aktie
Wo steht die Roche Aktie?
Am 27. November 2026 notierte sie um 16:33 Uhr in Zürich bei 404,50 Franken (plus 0,12 Prozent).
Was wurde zugelassen?
Die Hormontherapie Giredestrant in den USA auch bei Brustkrebs im Frühstadium.
Wie groß ist das Potenzial?
Roche sieht ein Umsatzpotenzial von mehr als neun Milliarden Franken.
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