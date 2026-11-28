Roche Aktie: Neun Milliarden Franken Potenzial für ein einziges Medikament – und der Kurs steht 1,5 Prozent unter dem Rekord

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Die US-Arzneimittelbehörde lässt Roches Brustkrebsmittel für die größte Patientengruppe zu. Die Roche Aktie notiert nahe ihrem Hoch. Was der Hoffnungsträger für den Konzern bedeutet.

Pharmakonzerne leben von wenigen großen Würfen. Roche hat in dieser Woche einen gelandet. Die US-Behörde FDA hat das Brustkrebsmittel Giredestrant auch für Patientinnen im Frühstadium zugelassen – die mit Abstand größte Gruppe. Die Roche Aktie notierte am Freitag, 27. November 2026, kurz vor Handelsschluss in Zürich bei 404,50 Franken, ein Plus von 0,12 Prozent. Roche Holding AG (Genussschein) · ISIN: CH1499059983 · WKN: A424UK · Handelssymbol: RHO · US-Handelssymbol: RHHBY Royal Bank of Canada · ISIN: CA7800871021 · WKN: 852173 · Handelssymbol: RYC · US-Handelssymbol: RY Umsatzpotenzial, das Roche für das Medikament sieht über 9 Mrd. CHF Kurs am 27. November um 16:33 Uhr, plus 0,12 Prozent 404,50 CHF geringeres Rückfall- oder Sterberisiko in der Zulassungsstudie 30 % erwarteter Gewinn je Aktie 2026 20,51 CHF Quelle : Roche laut Finanz und Wirtschaft und aktiencheck.de vom 24. November 2026; SIX-Kursdaten Das Medikament Eine Tablette gegen den häufigsten Brustkrebs Giredestrant, vermarktet unter dem Namen Wilserdly, ist eine Hormontherapie in Tablettenform. Mit der Zulassung vom Dienstag darf das Mittel in den USA auch bei Brustkrebs im Frühstadium eingesetzt werden. In der Zulassungsstudie senkte es das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 30 Prozent. Roche selbst sieht ein Umsatzpotenzial von mehr als neun Milliarden Franken. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 404,80 Franken und war zweitstärkster Wert im Schweizer Leitindex. In Euro gerechnet erreichte der Genussschein ein Rekordhoch. Seit Mitte September läuft nach technischer Lesart ein langfristiger Aufwärtstrend. Die Bewertung Kurs über dem Analystenziel Analysten rechnen für 2026 mit einem Gewinn von 20,51 Franken je Titel; das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 20. Die Dividende wird auf 9,98 Franken geschätzt, nach 9,80 Franken im Vorjahr. Die kanadische Bank RBC bestätigte am 23. November 2026 die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 400 Franken – der Kurs liegt inzwischen darüber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Offen ist, wie schnell sich das Mittel im Markt durchsetzt. Mehrere Hersteller arbeiten an vergleichbaren Therapien, und zwischen Zulassung und Spitzenumsatz liegen üblicherweise Jahre. Was für die Roche Aktie spricht Erweiterte US-Zulassung für einen Hoffnungsträger, hohes Umsatzpotenzial, steigende Dividende und ein intakter Aufwärtstrend. Was dagegen spricht Kurs nahe dem Rekord und über einzelnen Analystenzielen, Konkurrenz bei Hormontherapien und lange Anlaufzeit bis zum Spitzenumsatz. Häufige Fragen zur Roche Aktie Wo steht die Roche Aktie?

Am 27. November 2026 notierte sie um 16:33 Uhr in Zürich bei 404,50 Franken (plus 0,12 Prozent). Was wurde zugelassen?

Die Hormontherapie Giredestrant in den USA auch bei Brustkrebs im Frühstadium. Wie groß ist das Potenzial?

Roche sieht ein Umsatzpotenzial von mehr als neun Milliarden Franken. Fazit: Der Nachfolger ist da Die Roche Aktie hat einen neuen Wachstumsträger – und der Kurs hat das bereits gewürdigt. Jetzt zählt die Markteinführung. Die ersten Verschreibungszahlen aus den USA werden zeigen, ob neun Milliarden realistisch sind.

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