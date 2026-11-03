Die Analystin von Wedbush, Alicia Reese, senkt ihr Kursziel für die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, Ticker: RBLX) von 55 auf 52 USD und bestätigt ihr Rating "neutral".
Roblox Aktie: Ältere Nutzer überraschen positiv – warum Wedbush neutral bleibt
Wedbush senkt das Roblox-Kursziel auf 52 USD, sieht aber überraschend starkes Wachstum bei erwachsenen Nutzern.
Wie erwartet habe sich die Nutzerentwicklung robuster gezeigt als befürchtet. Die regionale Stärke sei allerdings aus Gebieten gekommen, in denen Roblox geringere Erlöse je Nutzer erziele. Zudem bestehe die wichtigste Spielergruppe des Spiels mit der stärksten viralen Verbreitung aus den jüngsten Nutzern, bei denen die Monetarisierung ebenfalls geringer ausfalle.
Positiv überrascht habe Wedbush dagegen die Entwicklung der Nutzergruppe ab 18 Jahren im Heimatmarkt. Diese sei gegenüber dem Vorjahr um 18% und innerhalb von zwei Jahren um 89% gewachsen.
Die Analystin von Wedbush, Alicia Reese, belässt ihr Rating für die Roblox-Aktie auf "neutral" und reduziert das Kursziel von 55 auf 52 USD. (Analyse vom 30.10.2026)
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