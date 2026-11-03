Roblox Aktie: Ältere Nutzer überraschen positiv – warum Wedbush neutral bleibt

Wie erwartet habe sich die Nutzerentwicklung robuster gezeigt als befürchtet. Die regionale Stärke sei allerdings aus Gebieten gekommen, in denen Roblox geringere Erlöse je Nutzer erziele. Zudem bestehe die wichtigste Spielergruppe des Spiels mit der stärksten viralen Verbreitung aus den jüngsten Nutzern, bei denen die Monetarisierung ebenfalls geringer ausfalle.