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Roblox Aktie: GTA VI bremst die Spieleraktivität kaum – Oppenheimer erhöht Kursziel auf 55 US-Dollar

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 19:03 1 Min. Oppenheimer

Roblox hält seine Spielerzahlen am US-Abend trotz GTA VI stabil, und Oppenheimer hebt das Kursziel auf 55 US-Dollar an.

Bild: Photo by Alexey Savchenko / Unsplash

Die Analysten von Oppenheimer haben das Kursziel für die Roblox-Aktie (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, Ticker: RBLX) von 50 auf 55 US-Dollar angehoben und das Rating "outperform" bestätigt. Oppenheimer habe zwei Kennzahlen ausgewertet: den Tageshöchststand der Zahl gleichzeitig aktiver Roblox-Spieler und die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler in den US-Abendstunden. Die Auswertung zeige, dass der Start von Grand Theft Auto VI (GTA VI) die Spieleraktivität auf Roblox bislang kaum beeinflusst habe. Besonders aussagekräftig sei der Blick auf die US-Abendstunden. Gerade dort habe sich die Zahl der gleichzeitig aktiven Roblox-Spieler am wenigsten verändert, obwohl die USA der weltweit größte und lukrativste Markt für Konsolenspiele seien. Trotz des starken Starts von GTA VI sei bei den US-Spielern von Roblox bislang kein nennenswerter Rückgang der Aktivität zu erkennen. Die Analysten von Oppenheimer bleiben für die Roblox-Aktie bei ihrem Rating "outperform" und setzen das neue Kursziel auf 55 US-Dollar. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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