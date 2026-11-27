Wie viel hat David Baszucki verkauft?

50.724 Aktien für rund 2,39 Millionen Dollar am 20. November 2026.

Warum verkaufen so viele Manager gleichzeitig?

Am 20. November werden Aktienzusagen fällig. Ein Teil der Aktien wird üblicherweise zur Deckung der Steuer verkauft.

Wie viele Aktien hält Baszucki noch?

Direkt rund 749.000 Aktien, insgesamt mit seinem Trust gut 4,2 Millionen Aktien.