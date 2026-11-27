Am 20. November meldete fast die gesamte Führungsetage von Roblox Verkäufe. Gründer und Vorstandschef David Baszucki gab 50.724 Aktien für rund 2,4 Millionen Dollar ab. Finanzchef Naveen Chopra, Rechtsvorstand Mark Reinstra, Sicherheitschef Matthew Kaufman, Personalchef Sean Buckley und Chefbuchhalterin Amy Rawlings folgten. Zusammen kamen rund 5,2 Millionen Dollar zusammen. Für die Roblox Aktie ist weniger die Summe bemerkenswert als der Preis: rund 47 Dollar.
Roblox Aktie: Gründer Baszucki und fünf Manager verkaufen am selben Tag – bei 47 statt 104 Dollar
Bei Roblox meldeten Gründer und Vorstandschef David Baszucki sowie fünf weitere Manager Verkäufe vom 20. November, zusammen für rund 5,2 Millionen Dollar. Vor einem Jahr bekam Baszucki für seine Aktien noch mehr als das Doppelte. Was die Insider Trades über die Roblox Aktie verraten.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Roblox Corporation
- Sitz
- San Mateo, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- RBLX (NYSE)
- Gründer und Chef
- David Baszucki
- Geschäft
- Online-Spieleplattform
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Roblox-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel RBLX an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Vier Tranchen, ein fester Termin
Baszucki verkaufte seine 50.724 Aktien in vier Tranchen zu gewichteten Kursen zwischen 45,69 und 48,43 Dollar. Danach hält er direkt 748.922 Aktien, ein Teil davon noch nicht ausgegebene Aktienzusagen. Zusammen mit den Aktien seines Treuhandfonds kommt er auf gut 4,2 Millionen Aktien.
Der 20. November ist bei Roblox ein Zuteilungstermin für Aktienvergütungen. Schon am 20. Mai verkaufte Baszucki gut 50.600 Aktien, damals ausdrücklich zur Deckung der Steuer auf zugeteilte Aktien. Dass sechs Manager am selben Tag zu nahezu gleichen Kursen verkaufen, spricht für dasselbe Muster.
Der Vergleich
Ein Jahr, mehr als halbiert
Im November 2025 verkaufte Baszucki Aktien noch zu rund 104,53 Dollar. Im Februar 2026 lagen seine Verkaufskurse um 61 Dollar, im Mai um 44 Dollar, jetzt um 47 Dollar. Die Steuerverkäufe zeigen so wie ein Fieberthermometer, wie stark die Aktie gefallen ist.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Roblox
Wie viel hat David Baszucki verkauft?
50.724 Aktien für rund 2,39 Millionen Dollar am 20. November 2026.
Warum verkaufen so viele Manager gleichzeitig?
Am 20. November werden Aktienzusagen fällig. Ein Teil der Aktien wird üblicherweise zur Deckung der Steuer verkauft.
Wie viele Aktien hält Baszucki noch?
Direkt rund 749.000 Aktien, insgesamt mit seinem Trust gut 4,2 Millionen Aktien.
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