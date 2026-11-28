Vor einem Jahr war Robinhood der Liebling der Privatanleger – auch an der Börse. Heute kostet die Aktie weniger als die Hälfte. Die Robinhood Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 67,92 US-Dollar, ein Plus von 3,25 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 9,2 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 9. Dezember 2025 lag bei 139,75 US-Dollar.
Robinhood Aktie: Halbiert seit Dezember, Krypto-Erlöse brechen ein – ist bei 62 Dollar der Boden gefunden?
Die Robinhood Aktie hat seit ihrem Hoch mehr als die Hälfte verloren. Das Geschäft mit Kryptowährungen schrumpft, Wettmärkte boomen. In dieser Woche ging es neun Prozent nach oben.
Robinhood Markets, Inc. · ISIN: US7707001027 · WKN: A3CVQC · Handelssymbol: 7KY · US-Handelssymbol: HOOD
Das Geschäft
Krypto schrumpft, Wetten wachsen
Im dritten Quartal erzielte Robinhood einen Umsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Erwartungen. Die Erlöse aus dem Handel mit Kryptowährungen fielen um 55 Prozent. Dagegen versechsfachte sich das Geschäft mit Prognosemärkten – Kontrakten, mit denen Kunden auf den Ausgang von Ereignissen setzen. Auch der Handel mit Aktien und Optionen lief stark.
Unter dem Strich wächst der Konzern langsamer als zuvor. Das Management verweist auf neue Felder: Vermögensverwaltung, automatisierten Handel durch KI-Agenten und eine eigene Blockchain. Gemessen am Gesamtgeschäft sind diese Bereiche bislang klein.
Robinhood verdient am Handelsfieber seiner Kunden. Kühlt der Kryptomarkt ab, fehlt ein Motor. Die Wettmärkte springen ein – nur lockt genau dieses Geschäft jetzt auch die Konkurrenz an.
Der Kurs
22 Prozent Minus in einem Monat
Allein im November verlor die Aktie bis zur Wochenmitte mehr als ein Fünftel. Am 16. November fiel sie um 7,5 Prozent, nachdem berichtet worden war, dass ein führender Anbieter von Prognosemärkten selbst in den Aktienhandel einsteigen will. Am 20. November markierte sie mit 62,17 US-Dollar den tiefsten Schlusskurs des Jahres. Seitdem hat sie gut neun Prozent zugelegt.
Die Bewertung liegt beim rund 30-Fachen des Gewinns der vergangenen vier Quartale. Die Analysten sind überwiegend positiv: 13 Häuser raten zum Kauf, zwei zum Halten. Das Analysehaus Wedbush nahm die Aktie am 25. November 2026 mit „Outperform“ und einem Kursziel von 80 US-Dollar neu auf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Robinhood Aktie
Wo steht die Robinhood Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 67,92 US-Dollar (plus 3,25 Prozent).
Warum ist sie so stark gefallen?
Wegen sinkender Krypto-Erlöse, langsameren Wachstums und neuer Konkurrenz.
Was wächst bei Robinhood?
Vor allem die Prognosemärkte, deren Erlöse sich im dritten Quartal versechsfacht haben.
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