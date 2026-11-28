Robinhood Aktie: Halbiert seit Dezember, Krypto-Erlöse brechen ein – ist bei 62 Dollar der Boden gefunden?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Die Robinhood Aktie hat seit ihrem Hoch mehr als die Hälfte verloren. Das Geschäft mit Kryptowährungen schrumpft, Wettmärkte boomen. In dieser Woche ging es neun Prozent nach oben.

Bild: Adam Śmigielski / Unsplash

Vor einem Jahr war Robinhood der Liebling der Privatanleger – auch an der Börse. Heute kostet die Aktie weniger als die Hälfte. Die Robinhood Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 67,92 US-Dollar, ein Plus von 3,25 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 9,2 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 9. Dezember 2025 lag bei 139,75 US-Dollar. Robinhood Markets, Inc. · ISIN: US7707001027 · WKN: A3CVQC · Handelssymbol: 7KY · US-Handelssymbol: HOOD Abstand zum 52-Wochen-Hoch rund −51 % Schlusskurs am 27. November, plus 3,25 Prozent 67,92 $ Rückgang der Krypto-Erlöse im dritten Quartal −55 % tiefster Schlusskurs des Jahres am 20. November 62,17 $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026; Robinhood, Ergebnis drittes Quartal Das Geschäft Krypto schrumpft, Wetten wachsen Im dritten Quartal erzielte Robinhood einen Umsatz von 1,42 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Erwartungen. Die Erlöse aus dem Handel mit Kryptowährungen fielen um 55 Prozent. Dagegen versechsfachte sich das Geschäft mit Prognosemärkten – Kontrakten, mit denen Kunden auf den Ausgang von Ereignissen setzen. Auch der Handel mit Aktien und Optionen lief stark. Unter dem Strich wächst der Konzern langsamer als zuvor. Das Management verweist auf neue Felder: Vermögensverwaltung, automatisierten Handel durch KI-Agenten und eine eigene Blockchain. Gemessen am Gesamtgeschäft sind diese Bereiche bislang klein. Der Kurs 22 Prozent Minus in einem Monat Allein im November verlor die Aktie bis zur Wochenmitte mehr als ein Fünftel. Am 16. November fiel sie um 7,5 Prozent, nachdem berichtet worden war, dass ein führender Anbieter von Prognosemärkten selbst in den Aktienhandel einsteigen will. Am 20. November markierte sie mit 62,17 US-Dollar den tiefsten Schlusskurs des Jahres. Seitdem hat sie gut neun Prozent zugelegt. Die Bewertung liegt beim rund 30-Fachen des Gewinns der vergangenen vier Quartale. Die Analysten sind überwiegend positiv: 13 Häuser raten zum Kauf, zwei zum Halten. Das Analysehaus Wedbush nahm die Aktie am 25. November 2026 mit „Outperform“ und einem Kursziel von 80 US-Dollar neu auf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Robinhood Aktie spricht Boomende Prognosemärkte, starker Aktien- und Optionshandel, neue Geschäftsfelder, positive Analystenmehrheit und eine Wochenerholung. Was dagegen spricht Einbruch der Krypto-Erlöse, langsameres Wachstum, neue Konkurrenz im Kerngeschäft und ein Kurs nahe dem Jahrestief. Häufige Fragen zur Robinhood Aktie Wo steht die Robinhood Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 67,92 US-Dollar (plus 3,25 Prozent). Warum ist sie so stark gefallen?

Wegen sinkender Krypto-Erlöse, langsameren Wachstums und neuer Konkurrenz. Was wächst bei Robinhood?

Vor allem die Prognosemärkte, deren Erlöse sich im dritten Quartal versechsfacht haben. Fazit: Ein Broker sucht sein nächstes Standbein Die Robinhood Aktie hängt am Handelsvolumen ihrer Kunden – und das hängt am Kryptomarkt. Ob die neuen Geschäftsfelder die Lücke füllen, ist offen. Das Tief vom 20. November ist die Marke, an der sich die Erholung messen lassen muss.

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