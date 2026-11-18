Die Rivian Aktie (ISIN US76954A1034, Ticker RIVN) hat am Dienstag um 1,8 Prozent auf 11,88 Dollar nachgegeben und steht damit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 11,38 Dollar; auf Fünf-Tages-Sicht beträgt das Minus rund zwölf Prozent, seit Jahresbeginn rund 38 Prozent (24/7 Wall St.). MarketBeat und Defense World melden zudem eine Analysten-Abstufung, deren Haus und Details die Redaktion nicht belegen konnte. Neuen Gesprächsstoff liefert Tesla: Laut Motley Fool vom 17. November stellt Tesla die Cybertruck-Produktion ein und ersetzt sie Mitte nächsten Jahres durch den Cybercab. Diese Rivian Aktienanalyse prüft, was die Zahlen sagen.
Rivian Aktienanalyse: Rekordauslieferungen, aber 1,1 Milliarden Dollar Cash-Verbrennung im Quartal - Reicht VW-Geld und R2, um die Rivian Aktie vom Tief zu holen?
Die Rivian Aktie notiert nahe dem 52-Wochen-Tief bei rund 12 Dollar. Die Rivian Aktienanalyse zeigt Zahlen, Liquidität und die Rivian Aktienprognose der Analysten - und was Teslas Cybertruck-Aus für Rivian bedeuten könnte.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rivian Automotive Inc.
- ISIN
- US76954A1034
- Ticker
- RIVN (Nasdaq)
- 52-Wochen-Spanne
- 11,38 – 22,69 $
- Guidance 2026
- 67.000 – 70.000 Auslieferungen
Stand: 17.11.2026, Letzter belegter Kurs vom 17.11.2026; ein Kurs vom 18.11. liegt nicht vor
Der Auslöser
Warum steht die Rivian Aktie jetzt im Fokus?
Zwei Dinge treffen zusammen. Erstens meldet der Autor von Motley Fool, dass der Wegfall des Cybertruck Rivian zugutekommen könnte, weil Premium-Offroad-Käufer eine Alternative suchen; er rät zugleich aktuell vom Kauf ab. Eine Primärquelle von Tesla hat die Redaktion nicht geprüft, die Darstellung bleibt die des Fool-Autors. Zweitens ist die Stimmung im US-Elektromarkt eingetrübt: Laut 24/7 Wall St. ist der US-EV-Absatz in den ersten drei Quartalen um 30 Prozent gefallen, Käufer wechseln zu Hybriden.
Auf der Analystenseite bewegte sich zuletzt einiges: Citigroup senkte am 16. November das Kursziel von 18 auf 14,50 Dollar (Rating Neutral), D.A. Davidson bestätigte Neutral mit 15 Dollar, StoneX reduzierte laut rallies.ai am 17. November von 25 auf 20 Dollar. Die Kursziele sind Einschätzungen Dritter.
Wie sehen die Zahlen aus? Rivian Aktienanalyse zum dritten Quartal
Rivian legte am 29. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal vor. Das Wachstum ist beachtlich, der Verlust bleibt groß.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|2,155 Mrd. $
|+38 %
|Auslieferungen
|19.248 (Rekord)
|+46 %
|Bruttogewinn
|176 Mio. $ (Marge 8 %)
|–
|Bereinigtes EBITDA
|–435 Mio. $
|–
|Verlust je Aktie (bereinigt)
|–0,48 $
|–
|Free Cashflow
|–1.124 Mio. $
|Vorjahr: –421 Mio. $
Die Zahlen stammen aus der Pressemitteilung des Unternehmens. Der R2-Anlauf kostete laut Mitteilung rund 120 Mio. $ zusätzlich.
Quelle: Rivian-Pressemitteilung, 29.10.2026 (nasdaq.com)
Das Segment Software und Services lieferte 605 Millionen Dollar Umsatz (plus 45 Prozent) bei einer Bruttomarge von 42 Prozent; im Automotive-Geschäft stand dagegen ein Bruttoverlust von 80 Millionen Dollar. Der Joint-Venture-Umsatz mit Volkswagen machte 354 Millionen Dollar aus, rund 59 Prozent dieses Segments – das zeigt, wie stark Rivian von VW abhängt.
Die Guidance 2026: 67.000 bis 70.000 Auslieferungen, ein bereinigtes EBITDA von minus 1,85 bis minus 1,75 Milliarden Dollar und Investitionen von 1,40 bis 1,50 Milliarden Dollar, rund 300 Millionen weniger als zuvor. Daraus folgt laut Motley Fool ein Q4 mit rund 25.000 bis 28.000 Auslieferungen (Berechnung des Autors auf Basis von 41.804 bisher). Der R2 war im dritten Quartal das meistverkaufte Modell; er wird seit Juni ab 57.990 Dollar ausgeliefert, günstigere Versionen sollen ab Ende 2026 bis Ende 2027 folgen – die Quellen widersprechen sich im Zeitplan.
Wie teuer ist die Rivian Aktie? Bewertung im Vergleich
Mangels Gewinn gibt es kein KGV. Bei einer Marktkapitalisierung von 17,6 Milliarden Dollar und einem Quartalsumsatz von 2,155 Milliarden Dollar (hochgerechnet rund 8,6 Milliarden) ergibt sich eine einfache Umsatz-Relation von etwa 2 – eine Überschlagsrechnung der Redaktion. Zum Vergleich: Tesla notierte am 16. November bei 377,52 Dollar, Lucid bei 2,71 Dollar (minus 74 Prozent seit Jahresbeginn; Lucid erhöhte seine Saudi-PIF-Kreditlinie um 1,75 Milliarden Dollar, Quelle 24/7 Wall St.). Der Kurs liegt laut Fool rund 85 Prozent unter dem Börsengangspreis von 78 Dollar.
|Marke
|Wert
|52-Wochen-Tief
|11,38 $
|50-Tage-Linie
|13,95 $
|200-Tage-Linie
|15,33 $
|52-Wochen-Hoch
|22,69 $
Unterstützung und Widerstände sind eine Ableitung der Redaktion aus den Kennzahlen, keine Analystenaussage. Kursstand 16.11.: 12,06 $.
Quelle: Cerbat Gem (MarketBeat), 16.11.2026
Wie sieht die Rivian Aktienprognose der Analysten aus?
Laut MarketBeat (zitiert von Cerbat Gem, 16. November) lauten die Einstufungen 15 Mal Kaufen, sechs Mal Halten und fünf Mal Verkaufen; das Durchschnittsrating ist „Hold“, das durchschnittliche Kursziel 19,34 Dollar. Die Spanne der zuletzt gemeldeten Einzelziele reicht von 14,50 Dollar (Citi) über 15 (D.A. Davidson), 17 (Jefferies, Hochstufung auf Buy am 30. Oktober) und 20 (StoneX, Yorkville Ives) bis 22 Dollar (Stifel, Buy). Es sind Meinungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Kaufen
|15
|Halten
|6
|Verkaufen
|5
|Durchschnittsrating
|Hold
|Durchschnittliches Kursziel
|19,34 $
Meinung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: MarketBeat via Cerbat Gem, 16.11.2026
Was zeigt der Chart der Rivian Aktie?
Der Kurs liegt unter der 50-Tage-Linie (13,95 Dollar) und unter der 200-Tage-Linie (15,33 Dollar) und nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 11,38 Dollar. Das Tief fungiert damit als Unterstützung, die beiden Linien als Widerstände.
Was beobachten Anleger jetzt?
Ein Termin für die Zahlen zum vierten Quartal ist nicht belegt. Im Blick stehen die Q4-Auslieferungen, die Staffelung der günstigeren R2-Versionen und die weitere Entwicklung der VW-Kooperation.
FAQ: Häufige Fragen zur Rivian Aktie
Warum steht die Rivian Aktie unter Druck? Hohe Verluste, ein schwacher US-EV-Markt und gesenkte Kursziele belasten; seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 38 Prozent.
Was sagt die Rivian Aktienanalyse zur Liquidität? Cash und Anlagen lagen bei 5,5 Milliarden Dollar, die Gesamtliquidität bei 6,1 Milliarden, pro forma 7,1 Milliarden nach einem VW-Darlehen von einer Milliarde.
Wie lautet die Rivian Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist „Hold“ mit durchschnittlich 19,34 Dollar Kursziel. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Was bedeutet das Cybertruck-Aus bei Tesla für Rivian? Laut Motley Fool könnte Rivian Käufer gewinnen; eine Primärbestätigung von Tesla hat die Redaktion nicht geprüft.
Wann kommen die nächsten Rivian Zahlen? Ein Termin ist nicht belegt.
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