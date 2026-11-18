Zwei Dinge treffen zusammen. Erstens meldet der Autor von Motley Fool, dass der Wegfall des Cybertruck Rivian zugutekommen könnte, weil Premium-Offroad-Käufer eine Alternative suchen; er rät zugleich aktuell vom Kauf ab. Eine Primärquelle von Tesla hat die Redaktion nicht geprüft, die Darstellung bleibt die des Fool-Autors. Zweitens ist die Stimmung im US-Elektromarkt eingetrübt: Laut 24/7 Wall St. ist der US-EV-Absatz in den ersten drei Quartalen um 30 Prozent gefallen, Käufer wechseln zu Hybriden.

Auf der Analystenseite bewegte sich zuletzt einiges: Citigroup senkte am 16. November das Kursziel von 18 auf 14,50 Dollar (Rating Neutral), D.A. Davidson bestätigte Neutral mit 15 Dollar, StoneX reduzierte laut rallies.ai am 17. November von 25 auf 20 Dollar. Die Kursziele sind Einschätzungen Dritter.