Wer am Auto der Zukunft mitverdienen will: Amazon und Uber halten Rivian-Aktien für 2,7 Milliarden Dollar – so sind die Konzerne bei Robotaxi und Elektroauto investiert

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:38 3 Min.

Amazon, Uber, Intel, Alibaba und General Motors sind über Aktienpakete an der Mobilität von morgen beteiligt: an Rivian, Aurora, Mobileye, XPeng und Lithium Americas. Toyota dagegen hat seine Fahrdienst-Beteiligungen komplett verkauft. Wer was hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, die Strategie von Dara Khosrowshahi und welche Wetten zuletzt Geld gekostet haben.

Selbstfahrende Taxis, elektrische Lieferwagen, Lithium aus Nevada: Die großen Konzerne sichern sich ihren Platz in der Mobilität von morgen nicht nur mit eigener Technik, sondern auch mit Aktien. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen ein dichtes Netz von Beteiligungen. Rivian-Aktien von Amazon und Uber zusammen 2,66 Mrd. $ Wert der Aurora-Aktien von Uber 870 Mio. $ weniger Aurora-Aktien bei Uber als im Vorquartal −39 % Fahrdienst-Aktien, die Toyota noch meldet 0 Quelle : Form 13F von Amazon, Uber, Intel, Alibaba und General Motors zum 30. September 2026; eigene Rechnung Der Stratege Auf alle setzen: Dara Khosrowshahi im Wortlaut Am deutlichsten hat Uber-Chef Dara Khosrowshahi die Logik formuliert. Uber baut keine Roboterautos mehr selbst, sondern beteiligt sich an vielen Anbietern und lässt deren Fahrzeuge über die eigene Plattform fahren. Er rechnet damit, dass mehrere Anbieter das Ziel erreichen. Die Beteiligungen Wer an wem beteiligt ist 01 Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN Amazon hält 158,4 Millionen Aktien im Wert von 2,37 Milliarden Dollar, Uber 19,6 Millionen für 292 Millionen Dollar. Rivian baut Amazons elektrische Lieferwagen und soll Fahrzeuge für Ubers Robotaxi-Angebot liefern. Mehr im Amazon Depot und im Uber Depot. 02 Aurora Innovation – ISIN US0517741072 · US-Handelssymbol AUR Uber hält 157,1 Millionen Aktien im Wert von 870 Millionen Dollar, nach 258,5 Millionen Ende Juni. Aurora entwickelt selbstfahrende Lastwagen. Toyota hat seine Aurora-Aktien inzwischen abgegeben. 03 Mobileye – ISIN US60741F1049 · US-Handelssymbol MBLY Intel meldet 50 Millionen Aktien der Klasse A im Wert von 370 Millionen Dollar, im Intel Depot. Mobileye liefert Kameras und Software für Fahrassistenz. 04 XPeng – ISIN US98422D1054 · US-Handelssymbol XPEV Alibaba hält 30,1 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 288 Millionen Dollar, im Alibaba Depot. XPeng baut Elektroautos mit eigener Fahrassistenz. 05 Lithium Americas – US-Handelssymbol LAC General Motors hält 15 Millionen Aktien im Wert von 39 Millionen Dollar, im General Motors Depot. Die Lithiummine Thacker Pass soll GMs Batterien versorgen. Uber ist zudem an Lucid (37,8 Millionen Aktien) und dem chinesischen Robotaxi-Anbieter WeRide beteiligt. Toyota hat seine Anteile an Uber und Grab verkauft und hält nur noch Flugtaxi-Aktien von Joby. Was Anleger beachten sollten Rivian und Lucid schreiben Verluste, Lucid notiert nahe dem Rekordtief

Die Lithium-Wette von GM hat stark an Wert verloren

Uber nimmt bei Aurora bereits Gewinne mit

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN

Aurora Innovation: ISIN US0517741072, US-Handelssymbol AUR

Mobileye: ISIN US60741F1049, US-Handelssymbol MBLY

XPeng (ADS): ISIN US98422D1054, WKN A2QBX7, US-Handelssymbol XPEV

Lithium Americas: US-Handelssymbol LAC

Lucid: US-Handelssymbol LCID

Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN Fazit: Viele Wetten, kein klarer Sieger Die Konzerne verteilen ihre Einsätze breit, weil niemand weiß, wer das Rennen um das Auto der Zukunft gewinnt. Amazon setzt auf Rivian, Uber auf alle, Toyota zieht sich zurück. Für Anleger sind die Pakete ein Fingerzeig, wem die Branchenkenner zutrauen, mitzuhalten. Die Bestände zeigen künftig die Depots von Uber und Amazon auf AktienCheck.

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