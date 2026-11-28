Selbstfahrende Taxis, elektrische Lieferwagen, Lithium aus Nevada: Die großen Konzerne sichern sich ihren Platz in der Mobilität von morgen nicht nur mit eigener Technik, sondern auch mit Aktien. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen ein dichtes Netz von Beteiligungen.
Wer am Auto der Zukunft mitverdienen will: Amazon und Uber halten Rivian-Aktien für 2,7 Milliarden Dollar – so sind die Konzerne bei Robotaxi und Elektroauto investiert
Amazon, Uber, Intel, Alibaba und General Motors sind über Aktienpakete an der Mobilität von morgen beteiligt: an Rivian, Aurora, Mobileye, XPeng und Lithium Americas. Toyota dagegen hat seine Fahrdienst-Beteiligungen komplett verkauft. Wer was hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, die Strategie von Dara Khosrowshahi und welche Wetten zuletzt Geld gekostet haben.
Der Stratege
Auf alle setzen: Dara Khosrowshahi im Wortlaut
Am deutlichsten hat Uber-Chef Dara Khosrowshahi die Logik formuliert. Uber baut keine Roboterautos mehr selbst, sondern beteiligt sich an vielen Anbietern und lässt deren Fahrzeuge über die eigene Plattform fahren. Er rechnet damit, dass mehrere Anbieter das Ziel erreichen.
Wir glauben, dass die Wette, die wir auf das gesamte Ökosystem eingehen, die richtige Wette ist.
Die Beteiligungen
Wer an wem beteiligt ist
Rivian – ISIN US76954A1034 · US-Handelssymbol RIVN
Amazon hält 158,4 Millionen Aktien im Wert von 2,37 Milliarden Dollar, Uber 19,6 Millionen für 292 Millionen Dollar. Rivian baut Amazons elektrische Lieferwagen und soll Fahrzeuge für Ubers Robotaxi-Angebot liefern. Mehr im Amazon Depot und im Uber Depot.
Aurora Innovation – ISIN US0517741072 · US-Handelssymbol AUR
Uber hält 157,1 Millionen Aktien im Wert von 870 Millionen Dollar, nach 258,5 Millionen Ende Juni. Aurora entwickelt selbstfahrende Lastwagen. Toyota hat seine Aurora-Aktien inzwischen abgegeben.
Mobileye – ISIN US60741F1049 · US-Handelssymbol MBLY
Intel meldet 50 Millionen Aktien der Klasse A im Wert von 370 Millionen Dollar, im Intel Depot. Mobileye liefert Kameras und Software für Fahrassistenz.
XPeng – ISIN US98422D1054 · US-Handelssymbol XPEV
Alibaba hält 30,1 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 288 Millionen Dollar, im Alibaba Depot. XPeng baut Elektroautos mit eigener Fahrassistenz.
Lithium Americas – US-Handelssymbol LAC
General Motors hält 15 Millionen Aktien im Wert von 39 Millionen Dollar, im General Motors Depot. Die Lithiummine Thacker Pass soll GMs Batterien versorgen.
Uber ist zudem an Lucid (37,8 Millionen Aktien) und dem chinesischen Robotaxi-Anbieter WeRide beteiligt. Toyota hat seine Anteile an Uber und Grab verkauft und hält nur noch Flugtaxi-Aktien von Joby.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Rivian: ISIN US76954A1034, WKN A3C47B, US-Handelssymbol RIVN
Aurora Innovation: ISIN US0517741072, US-Handelssymbol AUR
Mobileye: ISIN US60741F1049, US-Handelssymbol MBLY
XPeng (ADS): ISIN US98422D1054, WKN A2QBX7, US-Handelssymbol XPEV
Lithium Americas: US-Handelssymbol LAC
Lucid: US-Handelssymbol LCID
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
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