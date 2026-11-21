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Rivian Aktie: Neun Verlusttage in Folge, minus 26 Prozent – Wann endet der Absturz?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:43 2 Min.

Die Rivian Aktie fällt neun Handelstage in Serie und markiert ein neues 52-Wochen-Tief knapp über 10 Dollar. Der Elektroauto-Ausverkauf erfasst sogar Tesla. Was hinter der Serie steckt, wie viel am R2 hängt und welche Marken Anleger jetzt beobachten.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Rivian Aktie (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: RIVN, Nasdaq) kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag verlor das Papier 8,5 Prozent auf 10,33 US-Dollar. Es war der neunte Verlusttag in Folge, in dieser Serie summiert sich der Rückgang auf 26,3 Prozent. Mit 10,28 US-Dollar markierte die Rivian Aktie zudem ein neues 52-Wochen-Tief. Der Börsenwert liegt nur noch bei rund 14,9 Milliarden US-Dollar. Schlusskurs 20.11.2026 10,33 USD Verlust in neun Handelstagen -26,3 % Neues 52-Wochen-Tief 10,28 USD 52-Wochen-Hoch 22,69 USD Quelle : Marktdaten; Stand Schluss 20.11.2026 Die Branche Selbst Tesla rutscht kräftig ab Der Druck kommt nicht nur von Rivian selbst. Die gesamte Elektroautobranche wird verkauft. Selbst die Tesla Aktie gab am Freitag rund 8 Prozent nach, obwohl HSBC sie hochgestuft hatte. In einem Markt, der höhere Zinsen einpreist und hoch bewertete Wachstumswerte meidet, trifft es Unternehmen mit Verlusten besonders hart. Rivian wies zuletzt einen Quartalsverlust von 907 Millionen US-Dollar aus. Die Hoffnung Das R2-SUV soll die Wende bringen Die Wette auf die Rivian Aktie ist im Kern eine Wette auf den R2. Das günstigere SUV soll den Massenmarkt erschließen und die Stückkosten senken. Der Hochlauf der Produktion ist teuer und anfällig für Verzögerungen. Zudem hat Rivian Mitte November die Einziehung seiner Class-B-Aktien angekündigt, ein eher technischer Schritt, der die Aktienstruktur vereinfacht. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 43 Prozent im Minus. Analysten sehen deutlich mehr Potenzial als der Markt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,94 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Einzelne Häuser wie Citi und D.A. Davidson hatten erst Mitte November Neutral-Einstufungen mit Kurszielen von 14,50 und 15 US-Dollar bestätigt. Was für die Rivian Aktie spricht R2 als Volumenmodell mit Wachstumspotenzial

Starke Marke im Premium-Segment

Analystenkonsens deutlich über dem Kurs

Hoher Abschlag nach neun Verlusttagen Was gegen die Rivian Aktie spricht Quartalsverlust von 907 Millionen Dollar

Teurer und riskanter Produktionshochlauf

Branchenweiter Ausverkauf bei Elektroautos

Neues 52-Wochen-Tief ohne Bodenbildung Einordnung der Redaktion: Neun Verlusttage in Folge sind ein Zeichen für anhaltenden Verkaufsdruck. Die psychologisch wichtige Marke liegt bei 10 US-Dollar. Ein Bruch darunter könnte weitere Verkäufe auslösen, eine Stabilisierung darüber wäre ein erstes Signal der Beruhigung. Klarheit dürfte erst ein belastbares Update zum R2-Hochlauf bringen. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Rivian Aktie Warum fällt die Rivian Aktie seit neun Tagen?

Der branchenweite Ausverkauf bei Elektroautos, steigende Zinsen und hohe Verluste belasten. In der Serie verlor die Aktie 26,3 Prozent. Welches Kursziel nennen Analysten für die Rivian Aktie?

Der Durchschnitt liegt bei 17,94 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Rivian Aktie?

ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: nicht verifiziert, US-Handelssymbol: RIVN (Nasdaq).

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