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Rivian Aktie: Seaport Research startet mit Kaufempfehlung und 18 USD Kursziel

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:19 1 Min. Seaport Research Partners

Seaport Research startet die Bewertung der Rivian-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 18 US-Dollar.

Bild: www.unsplash.com

Die Analysten von Seaport Research Partners nehmen die Rivian-Aktie (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker: RIVN) mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 18 US-Dollar in die Bewertung auf. Die Automobilindustrie stehe weltweit an einem "entscheidenden Wendepunkt", so die Analysten zum Auftakt ihrer Berichterstattung über Autohersteller und Zulieferer. Das Branchenumfeld wirke zwar "fragil". Bei einigen Unternehmen zeichne sich jedoch klarer ab, wofür sie ihr Kapital einsetzen könnten, da das Geschäft mit Elektrofahrzeugen inzwischen weniger Mittel binde. Gemessen daran seien die Bewertungsmultiplikatoren dieser Aktien weiterhin "moderat". Die Analysten von Seaport Research empfehlen die Rivian-Aktie zum Kauf und setzen das Kursziel auf 18 US-Dollar. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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