Rio-Tinto-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Bergbauriese steigt um 2,3 Prozent – 3,17 Millionen Euro Umsatz

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Rio-Tinto-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit 3,17 Millionen Euro Xetra-Umsatz ist die Bewegung kräftig unterlegt.

Rio-Tinto-Aktie bei Xetra, 69,62 Euro (17:35 Uhr) +2,31 % Kursgewinn je Aktie +1,57 Euro Handelsumsatz bei Xetra 3,17 Mio. Euro Die Rio-Tinto-Aktie schließt am Freitag bei Xetra 2,31 Prozent höher bei 69,62 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 2,57 Prozent, am Vortag hatte die Aktie 3,14 Prozent zugelegt. RIO RIO — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr RIO — — — Die Hintergründe Metalle als Taktgeber Alliance News meldete für den Freitag höhere Metallpreise und Gewinne bei den Bergbauwerten. Rio Tinto verdient vor allem an Eisenerz und baut Kupfer und Lithium aus. Deshalb reagiert die Rio-Tinto-Aktie auf Rohstoffpreise und auf die Stimmung gegenüber China. Was dagegen spricht Der Eisenerzpreis hängt an der chinesischen Nachfrage.

Der Xetra-Kurs ersetzt keinen Londoner Schluss. Steckbrief Unternehmen Rio Tinto plc ISIN GB0007188757 Symbol London RIO US-Symbol RIO (NYSE) Kurs 69,62 Euro Veränderung +2,31 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr Warum steigt die Rio-Tinto-Aktie?

Höhere Metallpreise und eine freundliche Börse. Wie hoch ist der Umsatz?

Rund 3,17 Millionen Euro bei Xetra.

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