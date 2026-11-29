Am deutlichsten zeigt sich die Vorsicht in Kanada. Am Projekt Nemaska Lithium hält Rio Tinto 53,9 Prozent, die Provinz Québec den Rest. Im März drosselte der Konzern das Bautempo der Lithiumhydroxid-Anlage in Bécancour. Im November berichteten kanadische Medien über einen Stellenabbau am Standort; das Büro des zuständigen Ministers bestätigte 68 Entlassungen. Die Zeitung Le Journal de Montréal meldete unter Berufung auf ein Schreiben an die Belegschaft, die Bauarbeiten könnten bis Ende 2027 ruhen. Der Produktionsbericht vom Oktober nennt als Starttermin weiterhin 2028. Offen ist auch, welche der beiden Minen die Anlage beliefern soll. Die Entscheidung hat Rio Tinto für das laufende Quartal angekündigt.

In Argentinien geht es voran. Am 29. Oktober wurden die Erweiterung des Standorts Fénix und das Werk Sal de Vida eingeweiht. Das Projekt Rincon mit 60.000 Tonnen Jahreskapazität und einem Budget von 2,5 Milliarden US-Dollar liegt nach Konzernangaben im Plan für eine erste Produktion 2028; ein Finanzierungspaket über 1,175 Milliarden Dollar ist vereinbart. In Chile sollen die Gemeinschaftsunternehmen mit Codelco und Enami um den Jahreswechsel abgeschlossen werden. Bis 2028 will Rio Tinto eine Kapazität von mehr als 200.000 Tonnen erreichen – gut das Dreifache der diesjährigen Produktion.