Als Rio Tinto 2025 den Lithiumproduzenten Arcadium für 6,7 Milliarden US-Dollar übernahm, war das eine Ansage: Der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt wollte beim Batteriemetall ganz vorne mitspielen. Anderthalb Jahre später fällt die Zwischenbilanz gemischt aus. Die Rio Tinto Aktie schloss am Freitag, 27. November, in London bei 5.800 Pence. Das waren 3 Prozent mehr als am Vortag, aber 36 Prozent weniger als auf dem 52-Wochen-Hoch von 9.117 Pence. In Sydney war das Papier am 18. November auf den tiefsten Schlusskurs seit elf Monaten gefallen.
Rio Tinto Aktie: 6,7 Milliarden für Lithium – wird die große Wette zum Problem?
Die Rio Tinto Aktie notiert 36 Prozent unter ihrem Hoch. Eisenerz und Kupfer schwächeln – und ausgerechnet jetzt stockt das teuer eingekaufte Lithiumgeschäft: In Québec werden Stellen gestrichen, in Argentinien läuft ein Werk langsamer an als geplant. Die große Analyse.
Der Kurs
Eisenerz und Kupfer ziehen nach unten
Der Kursrückgang hat zunächst wenig mit Lithium zu tun. Eisenerz, nach wie vor das wichtigste Produkt des Konzerns, fiel Mitte November auf rund 90 US-Dollar je Tonne – den tiefsten Stand seit vier Jahren. Schwächere chinesische Stahlproduktion trifft auf neues Angebot, unter anderem aus dem Simandou-Projekt in Guinea, an dem Rio Tinto selbst beteiligt ist. Gleichzeitig sank der Kupferpreis auf ein Sechsmonatstief. Kupfer stand im ersten Halbjahr für 39 Prozent des bereinigten Konzern-EBITDA, nach 25 Prozent ein Jahr zuvor. Die Jahresziele für Eisenerz und Kupfer hat Rio Tinto im Oktober bestätigt.
Die Zahlen
Mehr Lithium, aber am unteren Rand
Im dritten Quartal produzierte Rio Tinto 13.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent, 4 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 11 Prozent weniger als im Vorquartal. Wartungsarbeiten und schlechtes Wetter in Argentinien bremsten. Nach neun Monaten stehen 40.300 Tonnen zu Buche. Die Jahresprognose von 61.000 bis 64.000 Tonnen gilt weiter, allerdings peilt der Konzern nur noch das untere Ende an. Der Grund: Das neue Werk Sal de Vida läuft langsamer hoch als erwartet, weil wichtige Anlagen nicht stabil genug laufen.
Auch der Preis spielt nicht mit. Lithiumcarbonat kostete im dritten Quartal nach Konzernangaben im Schnitt rund 19.000 US-Dollar je Tonne, 14 Prozent weniger als im Vorquartal. Seither ging es weiter abwärts: In China notierte Carbonat in Batteriequalität am 27. November bei 84.350 Yuan je Tonne, 28,8 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang.
Die Baustellen
Québec bremst, Argentinien baut
Am deutlichsten zeigt sich die Vorsicht in Kanada. Am Projekt Nemaska Lithium hält Rio Tinto 53,9 Prozent, die Provinz Québec den Rest. Im März drosselte der Konzern das Bautempo der Lithiumhydroxid-Anlage in Bécancour. Im November berichteten kanadische Medien über einen Stellenabbau am Standort; das Büro des zuständigen Ministers bestätigte 68 Entlassungen. Die Zeitung Le Journal de Montréal meldete unter Berufung auf ein Schreiben an die Belegschaft, die Bauarbeiten könnten bis Ende 2027 ruhen. Der Produktionsbericht vom Oktober nennt als Starttermin weiterhin 2028. Offen ist auch, welche der beiden Minen die Anlage beliefern soll. Die Entscheidung hat Rio Tinto für das laufende Quartal angekündigt.
In Argentinien geht es voran. Am 29. Oktober wurden die Erweiterung des Standorts Fénix und das Werk Sal de Vida eingeweiht. Das Projekt Rincon mit 60.000 Tonnen Jahreskapazität und einem Budget von 2,5 Milliarden US-Dollar liegt nach Konzernangaben im Plan für eine erste Produktion 2028; ein Finanzierungspaket über 1,175 Milliarden Dollar ist vereinbart. In Chile sollen die Gemeinschaftsunternehmen mit Codelco und Enami um den Jahreswechsel abgeschlossen werden. Bis 2028 will Rio Tinto eine Kapazität von mehr als 200.000 Tonnen erreichen – gut das Dreifache der diesjährigen Produktion.
Rio Tinto hat Lithium teuer eingekauft und baut jetzt im Preistal. Das ist entweder antizyklisch – oder einfach nur früh.
Die Szenarien
Drei Wege für die Rio Tinto Aktie
Der Zyklus dreht rechtzeitig
Kommen Rincon und die übrigen Projekte 2028 in einen erholten Markt, hätte Rio Tinto im Tief gebaut und im Aufschwung geliefert. Die Nachfrage nach Batteriespeichern wuchs laut Konzern in den ersten acht Monaten um 94 Prozent.
Lithium bleibt Nebensache
Für den Kurs zählen weiter Eisenerz und Kupfer. Lithium wäre dann ein Ausbauprogramm, das Kapital bindet, den Konzern aber weder rettet noch gefährdet.
Mehr Projekte auf Pause
Bleibt der Lithiumpreis niedrig, könnten nach Bécancour weitere Vorhaben gestreckt werden. Dann stünde die Frage im Raum, ob der Kaufpreis für Arcadium zu halten ist.
Häufige Fragen zur Rio Tinto Aktie
Warum ist die Rio Tinto Aktie gefallen?
Vor allem wegen der Preise für Eisenerz und Kupfer. Eisenerz fiel Mitte November auf ein Vierjahrestief, Kupfer auf ein Sechsmonatstief. Dazu kommen Schlagzeilen über Verzögerungen im Lithiumgeschäft.
Wie groß ist das Lithiumgeschäft von Rio Tinto?
Für 2026 erwartet der Konzern 61.000 bis 64.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent, eher am unteren Ende. Bis 2028 soll die Kapazität auf mehr als 200.000 Tonnen steigen.
Was ist bei Nemaska Lithium los?
Rio Tinto hat den Bau der Anlage in Bécancour im März verlangsamt, im November wurden Stellen gestrichen. Medien berichten, die Arbeiten könnten bis Ende 2027 ruhen. Rio Tinto nennt im jüngsten Produktionsbericht weiter 2028 als Starttermin.
Welche Lithiumprojekte laufen nach Plan?
Nach Konzernangaben vor allem Rincon in Argentinien mit einem ersten Produktionsziel 2028. Die Erweiterung von Fénix und das Werk Sal de Vida wurden Ende Oktober eingeweiht.
Stammdaten der Rio Tinto Aktie
- Unternehmen
- Rio Tinto plc
- ISIN
- GB0007188757
- WKN
- 852147
- Handelssymbol
- RIO (London)
- Handelssymbol Xetra/Frankfurt
- RIO1
- US-Handelssymbol
- RIO (NYSE, Hinterlegungsschein)
- Schlusskurs London
- 5.800 Pence
- Schlusskurs NYSE
- 76,47 USD
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs London vom 27. November 2026
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