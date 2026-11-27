Richemont Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Kursrutsch vom Mittwoch ist ausgebügelt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Richemont Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,02 Prozent auf 173,70 Franken und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Der Luxusgüterkonzern notiert wieder über dem Niveau vor den US-Zollplänen.

Bild: Compagnie Financière Richemont S.A.

Die Richemont Aktie zählt am Freitagmorgen zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns 1,02 Prozent höher bei 173,70 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,11 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Richemont Aktie weiter steigt Konjunkturabhängige Titel bleiben gefragt. Der Cartier-Konzern gehört dazu. Die Vorgaben sind freundlich: Die Börsen in Asien schließen die Woche fester, und die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start in den verkürzten Handel an der Wall Street. Laut der Nachrichtenagentur AWP haben die defensiven Schwergewichte bei steigender Risikobereitschaft einen schweren Stand. Im Umkehrschluss profitieren zyklische Titel wie Richemont. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Vorbörslich war die Aktie nur 0,1 Prozent höher gestellt worden. Richemont Aktie am Freitagmorgen +1,02 % Kurs der Richemont Aktie um 09.14 Uhr 173,70 CHF Kursgewinn am Donnerstag +2,11 % Schlusskurs vom Mittwoch nach dem Zollschock 168,40 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr) Richemont Aktie: 3,1 Prozent in zwei Tagen Am Mittwoch war die Richemont Aktie nach den US-Zollplänen um 2,15 Prozent auf 168,40 Franken gefallen. Seitdem hat sie 3,1 Prozent gewonnen und den Rückschlag mehr als ausgeglichen. Geholfen hat die Einsicht, dass die vorgeschlagenen Abgaben nicht auf die bestehenden Zölle aufgeschlagen werden und erst im Frühjahr greifen dürften. Was die Richemont Aktie bremsen kann Goldpreis: Gold verteuert sich am Freitag um rund 2,5 Prozent. Für einen Schmuckhersteller steigen damit die Materialkosten.

Zölle: Für Schweizer Waren steht ein US-Zollsatz von bis zu 15 Prozent im Raum. Die endgültigen Sätze sind offen.

Hohe Hürde: Am Mittwochmorgen stand die Aktie bereits bei 176,20 Franken und drehte dann. Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter? Mit dem Black Friday beginnt in den USA das Weihnachtsgeschäft, die wichtigste Zeit des Jahres für Schmuck und Uhren. Für den SMI-Gewinner Richemont wird die Kauflaune der amerikanischen Kundschaft zum Gradmesser. Stammdaten der Richemont Aktie Compagnie Financière Richemont SA: ISIN CH0210483332, WKN A1W5CV, Handelssymbol CFR (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol CFRHF (OTC)

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