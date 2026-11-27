Die Richemont Aktie zählt am Freitagmorgen zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Genfer Luxusgüterkonzerns 1,02 Prozent höher bei 173,70 Franken. Am Donnerstag hatte die Aktie bereits 2,11 Prozent gewonnen. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Richemont Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Kursrutsch vom Mittwoch ist ausgebügelt
Die Richemont Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,02 Prozent auf 173,70 Franken und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Der Luxusgüterkonzern notiert wieder über dem Niveau vor den US-Zollplänen.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Richemont Aktie weiter steigt
Konjunkturabhängige Titel bleiben gefragt. Der Cartier-Konzern gehört dazu.
Die Vorgaben sind freundlich: Die Börsen in Asien schließen die Woche fester, und die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start in den verkürzten Handel an der Wall Street. Laut der Nachrichtenagentur AWP haben die defensiven Schwergewichte bei steigender Risikobereitschaft einen schweren Stand. Im Umkehrschluss profitieren zyklische Titel wie Richemont. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Vorbörslich war die Aktie nur 0,1 Prozent höher gestellt worden.
Richemont Aktie: 3,1 Prozent in zwei Tagen
Am Mittwoch war die Richemont Aktie nach den US-Zollplänen um 2,15 Prozent auf 168,40 Franken gefallen. Seitdem hat sie 3,1 Prozent gewonnen und den Rückschlag mehr als ausgeglichen. Geholfen hat die Einsicht, dass die vorgeschlagenen Abgaben nicht auf die bestehenden Zölle aufgeschlagen werden und erst im Frühjahr greifen dürften.
Ausblick: Wie geht es mit der Richemont Aktie weiter?
Mit dem Black Friday beginnt in den USA das Weihnachtsgeschäft, die wichtigste Zeit des Jahres für Schmuck und Uhren. Für den SMI-Gewinner Richemont wird die Kauflaune der amerikanischen Kundschaft zum Gradmesser.
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