Rheinmetall: Rüstungsboom trifft auf Hedgefonds-Skepsis - droht dem Rüstungsriesen neuer Gegenwind?

Die Rheinmetall-Aktie steht im Spannungsfeld zwischen langfristig steigenden Verteidigungsausgaben und wachsender Skepsis einzelner institutioneller Investoren. Während der Düsseldorfer Rüstungskonzern von der weltweiten Aufrüstung und dem Ausbau militärischer Kapazitäten profitieren könnte, verschärft ein bedeutender Hedgefonds seine Wette auf eine schwächere Kursentwicklung. D. E. Shaw & Co., L.P. hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 5. November 2026 von 0,60 auf 0,77 Prozent erhöht. Gleichzeitig hält Capital Fund Management SA eine weitere Short-Position von 0,99 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie notiert aktuell bei 816,00 Euro und verliert 1,63 Prozent. Damit stellt sich für Anleger eine entscheidende Frage: Wie schwer wiegt die Skepsis der Leerverkäufer angesichts der langfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns?