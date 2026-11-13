Rheinmetall Aktienanalyse: Rekordgewinn, 78 Milliarden Aufträge – und die Aktie stürzt auf ein 21-Monats-Tief

Die Rheinmetall Aktienanalyse zeigt einen Konzern, der operativ so stark ist wie nie: 38 Prozent Wachstum, ein Rekordergebnis, eine Munitionsmarge von über 23 Prozent und ein Backlog von 78 Milliarden Euro. An der Börse zählt derzeit aber etwas anderes – ob sich Aufträge pünktlich in Umsatz und Cash verwandeln lassen. Nach fünf Warnungen in elf Monaten ist dieses Vertrauen aufgebraucht, die Rheinmetall-Aktie notiert mehr als 60 Prozent unter ihrem Rekord. Damit ist viel Skepsis eingepreist, aber noch keine Wende eingeleitet. Für die Rheinmetall Aktienprognose ist der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November der Wendepunkt: Liefert das Management Ziele, die diesmal halten, könnte die Aktie ihren Boden finden. Enttäuscht es erneut, bleibt sie ein Spielball der Branchenstimmung. Anleger sollten sich auf weiterhin heftige Schwankungen einstellen.