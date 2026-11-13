Es ist eines der größten Rätsel an der deutschen Börse. Rheinmetall wächst so schnell wie nie, verdient so viel wie nie und sitzt auf Aufträgen für viele Jahre – und die Aktie fällt und fällt. Am Freitag rutscht die Rheinmetall-Aktie im Tagesverlauf bis auf 742,50 Euro und notiert am Nachmittag bei rund 757 Euro, dem tiefsten Stand seit Februar 2025. Vom Rekordhoch bei 1.966 Euro im Januar ist sie damit mehr als 60 Prozent entfernt. Was ist da los? Diese Rheinmetall Aktienanalyse trennt die Zahlen von der Stimmung – und zeigt, was der Markt inzwischen einpreist und was er übersieht.
Rheinmetall Aktienanalyse: Rekordgewinn, 78 Milliarden Aufträge – und die Aktie stürzt auf ein 21-Monats-Tief
Umsatz plus 38 Prozent, operatives Ergebnis auf Rekordhoch, Auftragsbestand mehr als doppelt so groß wie der Börsenwert – und trotzdem hat die Rheinmetall-Aktie seit Januar mehr als 60 Prozent verloren. Unsere große Rheinmetall Aktienanalyse zerlegt die Quartalszahlen vom 5. November, die fünf Segmente, Arminius, F127, Bewertung und Analystenstimmen – und zeigt, warum der Kapitalmarkttag am 26. November über die Rheinmetall Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Sitz
- Düsseldorf
- ISIN / WKN
- DE0007030009 / 703000
- Kurs
- rund 757 Euro
- 52-Wochen-Tief
- 742,50 Euro (13. November 2026)
- Rekordhoch
- 1.966 Euro (Januar 2026)
- KGV 2026e
- rund 22
- Kapitalmarkttag
- 26. und 27. November 2026
Stand: 13.11.2026, Kurs Tradegate am 13.11.2026, 15:33 Uhr; KGV und Börsenwert eigene Rechnung
Die Ausgangslage
Fünf Warnungen, ein Trend: wie der Börsenliebling sein Vertrauen verspielte
Die Rheinmetall-Aktie hat in diesem Jahr nicht an Nachfrage verloren, sondern an Glaubwürdigkeit. Das ist der Kern dieser Rheinmetall Aktienanalyse.
Am Abend des 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten. Am Tag darauf brach die Aktie auf Xetra um 16,1 Prozent auf 841,50 Euro ein, es war einer der schwärzesten Tage der jüngeren Firmengeschichte. Seitdem ging es fast täglich weiter abwärts: Am 11. November riss eine Gewinnwarnung des tschechischen Konkurrenten CSG die Aktie um fast 7 Prozent nach unten, am Donnerstag schloss sie bei 772,60 Euro. JPMorgan zählt inzwischen fünf Umsatz- oder Gewinnwarnungen innerhalb von elf Monaten. Das ist das eigentliche Problem: nicht die Nachfrage nach Rüstungsgütern, sondern die Planbarkeit der Zahlen.
Am Freitag kam der nächste Stich: Bernstein-Analyst Adrien Rabier hält beim geplanten Fregattenauftrag F127 eine weitere Verzögerung oder einen kleineren Umfang für möglich. Den Auftrag für die Fregatte F126, die Rheinmetall zugerechnet worden war, hatte die Bundeswehr im Juni an den Konkurrenten TKMS vergeben. Bernstein erwartet zwar weiter eine Vergabe an Rheinmetall und hält die fundamentalen Folgen einer Verzögerung für begrenzt. Größer seien die Risiken für die Aktie, wenn das Vertrauen der Anleger weiter schwinde.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Umsatz und Ergebnis: die Zahlen sind besser als ihr Ruf
Wer nur auf den Kurs schaut, könnte meinen, Rheinmetall stecke in der Krise. Die Quartalsmitteilung vom 5. November erzählt eine andere Geschichte.
In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte mit 1,34 Milliarden Euro einen historischen Höchstwert – ein Plus von 68 Prozent. Die operative Marge kletterte von 13,1 auf 16,0 Prozent, der Gewinn je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten fast verdoppelt von 7,83 auf 14,44 Euro. Allein im dritten Quartal wuchs der Umsatz um rund ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, die Marge auf 17,5 Prozent. Der Rheinmetall Nomination, also Auftragseingang plus neue Rahmenverträge, lag mit 19,1 Milliarden Euro um 19 Prozent über dem Vorjahr. Der Rheinmetall Backlog stieg auf 78,0 Milliarden Euro.
Unser Wachstumskurs ist solide und hat Bestand.
Wichtig für die Einordnung: Auch die gesenkte Prognose bedeutet gegenüber dem Vorjahresumsatz von 9,94 Milliarden Euro noch immer ein Wachstum von rund einem Drittel. Die Aufträge sind nicht weg, sie kommen später. Am Boxer-Programm Arminius hängen nach früheren Angaben von Vorstandschef Armin Papperger für Rheinmetall rund 12,4 Milliarden Euro plus eine Anzahlung von mehr als 3 Milliarden Euro – Geld, das nun erst 2027 fließen dürfte.
Die Segmente
Fünf Säulen, eine Margenmaschine
Ein Blick in die Segmente zeigt, wo Rheinmetall sein Geld verdient – und wo das Wachstum der kommenden Jahre herkommen soll.
Weapon and Ammunition: der Gewinnmotor
Umsatz plus 34 Prozent auf 2,71 Milliarden Euro, operative Marge 23,4 Prozent. Rheinmetall investiert hier massiv in neue Werke, etwa in Litauen, im spanischen Albacete und in Großbritannien. Der Backlog liegt bei 25,6 Milliarden Euro.
Vehicle Systems: das größte Segment
Umsatz plus 20 Prozent auf 3,90 Milliarden Euro, Marge 12,0 Prozent. Der Nomination hat sich auf 7,9 Milliarden Euro vervierfacht – getragen von 200 weiteren Puma-Schützenpanzern und 298 Lynx für Rumänien. Backlog: 28,7 Milliarden Euro.
Air Defence: der Überflieger
Umsatz plus 63 Prozent auf 731 Millionen Euro, Marge von 13,2 auf 18,5 Prozent. Skyranger und Skynex sind gefragt wie nie, der Nomination hat sich auf 1,7 Milliarden Euro verfünffacht.
Digital Systems: Digitalisierung der Truppe
Umsatz plus 29 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, Marge 8,9 Prozent. Der Backlog wuchs um 39 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro.
Naval Systems: der Neuzugang
Seit der Übernahme Ende Februar 679 Millionen Euro Umsatz bei 10,5 Prozent Marge. Der größte Auftrag: vier Marineschiffe für Rumänien über 920 Millionen Euro.
Rheinmetall: operative Marge nach Segmenten, erste neun Monate
Prozent
- 9M 2025
- 9M 2026
Naval Systems seit der Übernahme Ende Februar 2026, kein Vorjahreswert.
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung Q3 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|9M 2025
|9M 2026
|Weapon and Ammunition
|21,9
|23,4
|Air Defence
|13,2
|18,5
|Vehicle Systems
|10,7
|12,0
|Naval Systems
|10,5
|Digital Systems
|6,7
|8,9
Rheinmetall Backlog nach Segmenten zum 30. September 2026
Mrd. Euro
Backlog umfasst Auftragsbestand und erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen. Summe der Segmente ohne Konsolidierung.
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung Q3 2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Backlog
|Vehicle Systems
|28,7
|Weapon and Ammunition
|25,6
|Digital Systems
|20,4
|Air Defence
|4,1
|Naval Systems
|3,9
Die Bewertung
Backlog doppelt so groß wie der Börsenwert: Schnäppchen oder Falle?
Der Absturz hat die Bewertung der Rheinmetall-Aktie grundlegend verändert. Die entscheidende Frage ist, ob die Gewinnschätzungen halten.
Analysten erwarten für 2026 im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,70 Euro. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22. Für 2027 rechnen Analysten mit rund 52 Euro je Aktie, daraus ergäbe sich ein KGV von nur noch knapp 15. Bei rund 46 Millionen Aktien ist Rheinmetall an der Börse überschlägig noch etwa 35 Milliarden Euro wert – weniger als die Hälfte des Backlogs von 78 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Beim Rekordhoch im Januar lag der Börsenwert noch bei rund 90 Milliarden Euro.
Bewertungsmodelle zeigen, wie groß die Unsicherheit ist: InvestingPro leitet aus sieben Modellen einen fairen Wert von rund 1.091 Euro ab, die einzelnen Modelle streuen jedoch von 442 bis 1.575 Euro. Für die Rheinmetall Aktienprognose heißt das: Billig ist die Aktie nur, wenn die Gewinnschätzungen nach dem Kapitalmarkttag Bestand haben. Genau daran zweifelt der Markt nach fünf Warnungen in elf Monaten.
Rheinmetall: Umsatz in Milliarden Euro
Mrd. Euro
- Prognose und bisheriges Ziel des Managements
2030: bisheriges Managementziel inklusive Zukäufe, Überprüfung beim Kapitalmarkttag erwartet. Keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Rheinmetall; Kapitalmarkttag November 2025, Prognose vom 4. November 2026
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|2024
|9,75
|2025
|9,94
|2026 (Prognose)
|rund 13,2
|2030 (bisheriges Ziel)
|rund 50
Die Analysten
Von 800 bis 1.750 Euro: die Rotstifte sind gezückt
Nach der Prognosesenkung haben die Analysten reihenweise den Rotstift angesetzt. Berenberg senkte das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und bleibt bei „Hold“, die Bank of America stufte auf „Neutral“ ab und kappte ihr Ziel von 1.300 auf ebenfalls 900 Euro. JPMorgan senkte von 1.350 auf 1.150 Euro („Neutral“), Bernstein bestätigte am Freitag „Market-Perform“ mit 1.000 Euro. Vontobel nennt rund 800 Euro. Positiv bleiben unter anderem die DZ Bank (1.205 Euro), Jefferies (1.350 Euro), Citi (1.374 Euro), die Deutsche Bank (1.650 Euro) und Metzler (1.750 Euro). Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Rheinmetall-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 13. November 2026 nachmittags: rund 757 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com, dpa-AFX, ad-hoc-news, wallstreet-online; Studien vom 5. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Vontobel
|800
|Berenberg
|900
|BofA
|900
|Bernstein
|1.000
|UBS
|1.100
|JPMorgan
|1.150
|DZ Bank
|1.205
|Jefferies
|1.350
|Citi
|1.374
|Deutsche Bank
|1.650
|Metzler
|1.750
Rheinmetall Aktienprognose
Showdown am 26. November: Wird die 50-Milliarden-Vision kassiert?
Für die kurz- und mittelfristige Rheinmetall Aktienprognose gibt es einen klaren Termin: den Kapitalmarkttag am 26. und 27. November.
Vor einem Jahr hatte Papperger die große Vision ausgegeben: rund 50 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Genau dieses Ziel steht nun auf dem Prüfstand. Berenberg-Analyst George McWhirter erwartet, dass Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 um rund 14 Prozent senkt, die Bank of America rechnet für 2030 sogar nur mit rund 35 Milliarden Euro. Ein realistischer, belastbarer Plan mit klarer Zeitachse für Arminius könnte das Vertrauen zurückbringen. Ein weiterer Rückzieher ohne Klarheit würde dagegen hart bestraft.
Szenario 1: Der Befreiungsschlag
Rheinmetall legt beim Kapitalmarkttag realistische, belastbare Ziele vor, der Markt hat eine Senkung bereits eingepreist. Gelingt dazu ein klares Signal zu Arminius und F127, könnte sich der hohe Abschlag zur Branche schnell verringern.
Szenario 2: Die Hängepartie
Die Ziele werden gesenkt, aber ohne Klarheit über den Zeitpunkt der Großaufträge. Die Rheinmetall-Aktie dürfte dann nervös seitwärts laufen, bis Arminius im ersten Quartal 2027 tatsächlich beauftragt wird.
Szenario 3: Die nächste Enttäuschung
Deutlich stärker gekürzte Ziele, neue Verzögerungen oder Fortschritte bei einem Waffenstillstand in der Ukraine. Dann droht der Rheinmetall-Aktie eine weitere Abwärtsrunde unter das aktuelle 21-Monats-Tief.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Rheinmetall?
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf den Rekordwert von 1,34 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte 16,0 Prozent, der Backlog 78 Milliarden Euro.
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie trotz guter Zahlen?
Rheinmetall hat die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich der Boxer-Auftrag Arminius und Abnahmen von Artilleriemunition verschieben. Hinzu kommen die Gewinnwarnung des Konkurrenten CSG und Zweifel am Fregattenauftrag F127.
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose für die nächsten Wochen?
Den Ausschlag dürfte der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November geben. Analysten erwarten eine Senkung des Umsatzziels für 2030. Entscheidend ist, ob Rheinmetall belastbare Ziele und Klarheit über Arminius liefert.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne reicht von rund 800 Euro (Vontobel) über 900 Euro (Berenberg, Bank of America) und 1.000 Euro (Bernstein) bis 1.750 Euro (Metzler).
Ist die Rheinmetall-Aktie jetzt günstig?
Auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt das KGV bei rund 22, für 2027 bei knapp 15. Ob die Aktie tatsächlich günstig ist, hängt davon ab, ob die Gewinnschätzungen nach dem Kapitalmarkttag Bestand haben.
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