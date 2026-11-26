Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) ist am Donnerstag kräftig gefragt: Am Abend notierte sie auf Tradegate um 19:04 Uhr bei 771,80 Euro, an der Xetra lag der letzte Kurs um 17:35 Uhr bei 765,70 Euro. Die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten ist weiterhin deutlich optimistischer als der Kurs: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 1.277 Euro, rechnerisch gut 65 Prozent über dem aktuellen Niveau. Auslöser des Interesses ist der Kapitalmarkttag des Konzerns, auf dem Anleger neue mittelfristige Ziele erwarten. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie; aktiencheck.de gibt weder ein eigenes Kursziel noch eine Kursprognose ab.
Rheinmetall Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 1.277 Euro, Kurs bei 770 – was erwarten Analysten vom Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktie notiert am Donnerstagabend bei rund 770 Euro, die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei etwa 1.277 Euro. Zahlen, Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Szenarien und Termine rund um den Kapitalmarkttag.
Was ist bei der Rheinmetall Aktie zuletzt passiert?
Die Rheinmetall Aktie hat eine schwere Phase hinter sich. Vom Jahreshoch bei rund 1.965 Euro im Januar ging es bis auf ein Jahrestief um 675 Euro am 23. November, der Kurs hat sich damit mehr als halbiert. Seither erholt sich der Titel: Am Donnerstag legte er nach den vorliegenden Kursen um gut 3 Prozent zu. Hintergrund sind der anstehende Kapitalmarkttag, der laut Medienberichten am 26. und 27. November stattfindet, und eine insgesamt freundliche Börse mit einem starken DAX-Tag.
Zuvor hatte der Konzern Anfang November seine Jahresziele gesenkt. Mehrere Analystenhäuser kappten daraufhin ihre Kursziele deutlich, ohne das Urteil grundsätzlich zu ändern. Am 26. November meldete zudem RBC Capital Markets nach den vorliegenden Informationen eine Kurszielsenkung bei unverändert „Outperform“; die genauen Zahlen sind noch nicht belegt.
Das Geschäftsmodell der Rheinmetall Aktie in Kürze
Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungskonzern und liefert Munition, Artilleriesysteme, Radschützenpanzer, Luftverteidigung und Fahrzeuge. Wichtige Wachstumstreiber sind Großaufträge der Bundeswehr wie das Boxer-Programm Arminius und Abrufe bei Artilleriemunition. Dazu kommt die Luftverteidigung: Belgien hat jüngst 20 Skyranger-30-Systeme bestellt, der Auftragswert liegt laut Berichten im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, Lieferungen sind ab Ende 2028 vorgesehen. Die Rheinmetall Aktie ist damit eine Wette auf anhaltend hohe Verteidigungsbudgets in Europa und darauf, dass der Konzern seine Produktion rechtzeitig hochfahren kann.
Wie sehen Zahlen und Unternehmensprognose der Rheinmetall Aktie aus?
Im dritten Quartal 2026 erzielte Rheinmetall einen Umsatz von 3,15 Milliarden Euro nach 2,31 Milliarden Euro im Vorjahr, erwartet worden waren allerdings 3,23 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 6,34 Euro (Vorjahr 3,29 Euro). Nach neun Monaten stand ein Umsatz von 8,4 Milliarden Euro (plus 38 Prozent), das operative Ergebnis wuchs um 69 Prozent auf rund 1,34 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei 16,0 Prozent.
Die Unternehmensprognose für 2026 fiel dagegen niedriger aus als zuvor: Der Konzern erwartet nun einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro) und eine operative Ergebnismarge von gut 18,5 Prozent (zuvor rund 19 Prozent). Analysten diskutieren zudem, ob der Konzern auf dem Kapitalmarkttag seine Umsatzplanung für 2030 zurücknimmt; Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet nach den vorliegenden Berichten mit einer Kürzung um rund 14 Prozent.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|2028e
|Gewinn je Aktie (EUR)
|15,38
|33,35
|47,98
|65,79
|KGV bei 770,20 EUR
|rund 50
|rund 23,1
|rund 16,1
|rund 11,7
|Dividende je Aktie (EUR)
|11,50
|13,72
|19,75
|26,36
|Dividendenrendite
|rund 1,5 %
|rund 1,8 %
|rund 2,6 %
|rund 3,4 %
Gewinn je Aktie laut Analystenkonsens. KGV eigene Rechnung auf Basis von 770,20 EUR (Tradegate, 26.11.2026, 19:05 Uhr). Konsens-Umsatz konnte nicht belegt werden.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 26.11.2026), eigene Rechnung
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie liegt nach den vorliegenden Übersichten bei rund 1.277 Euro, eine zweite Auswertung nennt mit 22 Analysten rund 1.326 Euro. Beide Werte liegen deutlich über dem Kurs von 770 Euro. Die Mehrheit der Häuser stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein, einige führen sie bei „Halten“; Verkaufsempfehlungen sind in den vorliegenden Übersichten nicht zu finden. Die Zahl der Analysten und das Stichdatum unterscheiden sich je nach Auswertung, die Konsenswerte sind daher nur als Größenordnung zu lesen.
Welches Kursziel trauen Analysten der Rheinmetall Aktie zu?
Seit Anfang November haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt. Berenberg reduzierte am 10. November das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und beließ das Urteil bei „Halten“. Jefferies nahm am 9. November das Ziel von 1.350 auf 1.100 Euro zurück und bestätigte „Buy“. Goldman Sachs kappte am 16. November das Ziel von 2.100 auf 1.350 Euro bei unverändert „Buy“ und begründete dies mit verschobenen Umsätzen und niedrigeren Erwartungen für 2030. Die Spanne der Ziele hat sich damit stark verengt, bleibt aber über dem Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg (George McWhirter)
|Hold
|900 EUR (zuvor 1.020)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|1.100 EUR (zuvor 1.350)
|09.11.2026
|Analystenstudie
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 EUR (zuvor 2.100)
|16.11.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Abstand rechnerisch zu 770,20 EUR (Tradegate, 26.11.2026).
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Rheinmetall Aktie im Vergleich?
Auf Basis des erwarteten Gewinns je Aktie für 2026 liegt das KGV der Rheinmetall Aktie bei rund 23, für 2027 bei rund 16 und für 2028 bei rund 12. Das ist deutlich weniger als im Frühjahr, als der Kurs fast bei 2.000 Euro stand, und rückt den Titel näher an klassische Industriebewertungen. Der Börsenwert beträgt rechnerisch rund 36 Milliarden Euro (46,66 Millionen Aktien). Ein belastbarer Vergleich mit anderen Rüstungskonzernen liegt dieser Auswertung nicht vor; die Bewertungsmaßstäbe der Peers sind zudem unterschiedlich.
Was sagt die Charttechnik zur Rheinmetall Aktie?
Beschreibend: Die Rheinmetall Aktie hat am 23. November ein Jahrestief um 675 Euro markiert und seitdem gut 14 Prozent zugelegt. Das Jahreshoch bei rund 1.965 Euro liegt weit entfernt; die Marke von 750 Euro, an der die Aktie zuletzt mehrfach pendelte, und das Jahrestief gelten als Orientierungspunkte. Gleitende Durchschnitte und RSI konnten für diesen Artikel nicht belegt werden.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Rheinmetall Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der genannten Analystenziele und die Argumente der Häuser zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 770 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|1.350 EUR (Goldman Sachs)
|rund +75 %
|Auftragseingang bleibt hoch, Kapitalmarkttag bestätigt die Wachstumsstory, Skyranger und Munition liefern.
|Base
|Ø rund 1.277 EUR
|rund +66 %
|Ziele für 2026 werden erreicht, Umsätze verschieben sich nur zeitlich.
|Bear
|900 EUR (Berenberg)
|rund +17 %
|Weitere Kürzung der 2030-Planung, Verzögerungen bei Aufträgen, hohe Erwartungen.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zu 770,20 EUR, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien (Nov. 2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Rheinmetall Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienprognose
Wie lautet die Rheinmetall Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 1.277 Euro; die in diesem Artikel genannten Einzelziele reichen von 900 bis 1.350 Euro.
Welches Kursziel hat die Rheinmetall Aktie für 2026 und 2027? Berenberg nennt 900 Euro, Jefferies 1.100 Euro, Goldman Sachs 1.350 Euro. Der erwartete Gewinn je Aktie liegt bei 33,35 Euro für 2026 und 47,98 Euro für 2027.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Rheinmetall? Für 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von gut 18,5 Prozent.
Warum steigt die Rheinmetall Aktie zuletzt? Anleger setzen auf den Kapitalmarkttag, die Erholung am Gesamtmarkt und neue Großaufträge.
Was ist die nächste wichtige Nachricht bei der Rheinmetall Aktie? Der Kapitalmarkttag mit den neuen mittelfristigen Zielen, der laut Berichten am 26. und 27. November stattfindet.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (Berenberg, Jefferies, Goldman Sachs) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: Berenberg, Jefferies, Goldman Sachs.
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- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Berenberg, Jefferies, Goldman Sachs vom 16.11.2026, 10:25 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Berenberg, Jefferies, Goldman Sachs.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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