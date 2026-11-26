Die Rheinmetall Aktie hat eine schwere Phase hinter sich. Vom Jahreshoch bei rund 1.965 Euro im Januar ging es bis auf ein Jahrestief um 675 Euro am 23. November, der Kurs hat sich damit mehr als halbiert. Seither erholt sich der Titel: Am Donnerstag legte er nach den vorliegenden Kursen um gut 3 Prozent zu. Hintergrund sind der anstehende Kapitalmarkttag, der laut Medienberichten am 26. und 27. November stattfindet, und eine insgesamt freundliche Börse mit einem starken DAX-Tag.

Zuvor hatte der Konzern Anfang November seine Jahresziele gesenkt. Mehrere Analystenhäuser kappten daraufhin ihre Kursziele deutlich, ohne das Urteil grundsätzlich zu ändern. Am 26. November meldete zudem RBC Capital Markets nach den vorliegenden Informationen eine Kurszielsenkung bei unverändert „Outperform“; die genauen Zahlen sind noch nicht belegt.