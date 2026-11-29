Vor einem Jahr hatte Armin Papperger rund 50 Milliarden Euro Umsatz für das Jahr 2030 in Aussicht gestellt. Am Freitag in Hamburg nannte der Rheinmetall-Chef eine neue Zahl: 33 bis 37 Milliarden Euro, aus eigener Kraft und ohne Zukäufe. Bisher hatten dafür rund 45 Milliarden Euro im Plan gestanden. Wer nun einen Kurssturz erwartet hatte, lag falsch. Die Rheinmetall Aktie stieg am Freitag um 3,32 Prozent auf 791,10 Euro. Es war der fünfte Gewinntag in Folge, das Wochenplus beträgt 14,09 Prozent. Damit ist Rheinmetall der stärkste Wert im DAX in dieser Woche.
Rheinmetall Aktie: Das 50-Milliarden-Versprechen ist Geschichte – und die Aktie feiert die beste Woche im DAX
Papperger kassiert seine Ziele für 2030, und die Börse applaudiert: Die Rheinmetall Aktie stieg an fünf Tagen in Folge und gewann in der Woche 14 Prozent. Warum ein gesenktes Ziel zum Befreiungsschlag wurde, was der Konzern jetzt verspricht und welche Zweifel bleiben.
Die Ziele
Warum ein gesenktes Ziel zur guten Nachricht wurde
Die Erklärung liegt in den Erwartungen. Die Analysten hatten dem Konzern für 2030 im Schnitt nur noch 36,8 Milliarden Euro Umsatz und 20,1 Prozent Marge zugetraut. Die neuen Ziele treffen diese Werte fast genau. Barclays hatte vor dem Kapitalmarkttag sogar vorgerechnet, dass der Aktienkurs für 2030 nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatz widerspiegele. Unsere Lesart: Der Markt hatte die Zielsenkung längst eingepreist. Was die Aktie bewegte, war nicht die neue Zahl, sondern dass sie glaubwürdig wirkt. Nach einem Jahr voller Prognosesenkungen wollten Anleger vor allem wissen, wo der Boden liegt.
Für das laufende Jahr bestätigte Papperger die zweimal gesenkte Prognose von rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von etwa 18,5 Prozent. Für 2027 nannte er noch keine konkreten Zahlen. Die vorsichtigeren Ziele begründet das Management mit Entwicklungen, die es nicht selbst steuern kann, und mit immer komplexeren Bestellverfahren. Das Jahr brachte mehrere Rückschläge: das Aus für das Fregattenprojekt F126, Verzögerungen bei der Boxer-Flotte der Bundeswehr und eine Explosion in einem spanischen Munitionswerk. Hoffnung setzt Papperger auf das Boxer-Programm Arminius, das ab 2027 erste Umsätze bringen soll. Zudem könnte ein Auftrag über mehr als 1.000 Kampfpanzer unterschrieben werden, wenn Rheinmetall den niedrigeren Preis der Regierung akzeptiert.
Die Bilanz
Halbiert im Jahr, erholt in der Woche
Die Woche ändert wenig am großen Bild. Die Rheinmetall Aktie ist in diesem Jahr der schwächste Wert im DAX, seit Jahresbeginn hat sie rund 48 Prozent verloren. Vom Rekordhoch bei gut 2.000 Euro im Oktober 2025 lag sie zeitweise rund zwei Drittel entfernt, im November markierte sie ein Jahrestief von 692,30 Euro. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich der Kurs trotzdem mehr als verachtfacht. Die Analysten sind gespalten in der Bewertung des Neustarts: Colin Moody von RBC sieht die Zielsenkung durch den Kursrutsch mehr als eingepreist. David Perry von JPMorgan hält das Umsatzziel nun für glaubwürdiger, das Margenziel aber weiter für ambitioniert. Vor dem Kapitalmarkttag rieten 17 von 22 Analysten zum Kauf, keiner zum Verkauf. Die Kursziele reichten von 900 bis 1.780 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Rheinmetall Aktie hat in dieser Woche eine alte Börsenweisheit bestätigt: Es kommt nicht darauf an, wie gut eine Nachricht ist, sondern wie gut sie im Vergleich zu den Erwartungen ist. Papperger hat sein größtes Versprechen zurückgenommen, und die Anleger haben ihm dafür gedankt, weil die Unsicherheit kleiner geworden ist. Ob daraus eine echte Wende wird, entscheiden nun die Aufträge. Arminius, der mögliche Panzerauftrag und das vierte Quartal sind die nächsten Belege. Bis dahin bleibt die Rheinmetall Aktie ein Wert, der weniger am Rüstungsboom gemessen wird als an der Frage, ob der Konzern seine Zusagen einhält.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Welche Ziele hat Rheinmetall für 2030?
Einen Umsatz von 33 bis 37 Milliarden Euro aus eigener Kraft und eine operative Marge von rund 20 Prozent. Bisher standen rund 45 Milliarden Euro ohne Zukäufe im Plan.
Warum ist die Rheinmetall Aktie trotz gesenkter Ziele gestiegen?
Die neuen Ziele lagen nahe an den Erwartungen der Analysten, die Senkung war bereits im Kurs enthalten. Anleger werteten die Zahlen als glaubwürdiger Neustart.
Wie hat sich die Rheinmetall Aktie in der Woche entwickelt?
Sie stieg an allen fünf Handelstagen und gewann 14,09 Prozent auf 791,10 Euro. Damit war sie der größte Gewinner im DAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000. Deutsches Handelssymbol: RHM (Xetra). US-Handelssymbol: RNMBY (ADR, außerbörslich).
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