Die Woche ändert wenig am großen Bild. Die Rheinmetall Aktie ist in diesem Jahr der schwächste Wert im DAX, seit Jahresbeginn hat sie rund 48 Prozent verloren. Vom Rekordhoch bei gut 2.000 Euro im Oktober 2025 lag sie zeitweise rund zwei Drittel entfernt, im November markierte sie ein Jahrestief von 692,30 Euro. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich der Kurs trotzdem mehr als verachtfacht. Die Analysten sind gespalten in der Bewertung des Neustarts: Colin Moody von RBC sieht die Zielsenkung durch den Kursrutsch mehr als eingepreist. David Perry von JPMorgan hält das Umsatzziel nun für glaubwürdiger, das Margenziel aber weiter für ambitioniert. Vor dem Kapitalmarkttag rieten 17 von 22 Analysten zum Kauf, keiner zum Verkauf. Die Kursziele reichten von 900 bis 1.780 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.