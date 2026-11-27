Der Chef kauft – und der Kurs fällt trotzdem weiter. Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, hat Anfang November an zwei Tagen insgesamt 834 Aktien des eigenen Konzerns gekauft und dafür rund 703.000 Euro bezahlt. Sein Durchschnittspreis liegt bei gut 842 Euro. Am Donnerstag schloss die Rheinmetall Aktie bei 765,70 Euro. Papperger liegt mit seinem Insiderkauf also rund 9 Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Rheinmetall Aktie: Papperger kauft für 700.000 Euro – und liegt vor dem Tag der Wahrheit 9 Prozent im Minus
Nach der Prognosesenkung griff Rheinmetall-Chef Armin Papperger an zwei Tagen selbst zu: 834 Aktien für rund 703.000 Euro. Seither ist die Rheinmetall Aktie weiter gefallen. Was der Insiderkauf verrät – und warum heute in Hamburg auch Pappergers eigenes Geld auf dem Spiel steht.
Die Stammdaten: Die Rheinmetall Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000. Das Handelssymbol lautet RHM, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNMBY gehandelt.
Die Insider Trades
Zwei Käufe in zwei Tagen
5. November: 585 Aktien für 502.484 Euro
Am Tag der Neunmonatszahlen und der gesenkten Jahresprognose brach die Aktie ein. Papperger kaufte zu durchschnittlich 858,95 Euro.
6. November: 249 Aktien für 200.296 Euro
Einen Tag später legte er über Tradegate nach, diesmal zu 804,40 Euro je Aktie. Der Kurs war binnen 24 Stunden um weitere gut 6 Prozent gefallen.
Die Einordnung
Warum dieser Kauf Gewicht hat
Insiderkäufe von Vorstandschefs gelten an der Börse als eines der stärkeren Signale: Niemand kennt Auftragslage und Margen besser. Der Zeitpunkt macht den Fall besonders. Rheinmetall hatte am 5. November das Umsatzziel für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, obwohl der Umsatz nach neun Monaten um 38 Prozent gewachsen war. Mehrere Banken senkten daraufhin ihre Einschätzungen. Papperger kaufte genau in diese Schwäche hinein.
Ein Insiderkauf ist aber keine Kursgarantie. Vom Rekordhoch bei rund 1.966 Euro hat die Rheinmetall Aktie rund 60 Prozent verloren, und auch Pappergers Einstieg kam zu früh. Heute legt der Konzern auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg seine Ziele bis 2030 vor. Dann zeigt sich, ob der Chef mit seinem eigenen Geld richtig lag.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei Rheinmetall
Wie viele Rheinmetall-Aktien hat Armin Papperger gekauft?
834 Aktien am 5. und 6. November 2026 für zusammen rund 703.000 Euro.
Zu welchem Kurs hat Papperger gekauft?
585 Aktien zu durchschnittlich 858,95 Euro und 249 Aktien zu 804,40 Euro. Im Schnitt sind das gut 842 Euro.
Was sind Directors' Dealings?
Eigengeschäfte von Vorständen und Aufsichtsräten mit Aktien des eigenen Unternehmens. Sie müssen nach Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung binnen drei Geschäftstagen gemeldet werden.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.
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