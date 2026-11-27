Insiderkäufe von Vorstandschefs gelten an der Börse als eines der stärkeren Signale: Niemand kennt Auftragslage und Margen besser. Der Zeitpunkt macht den Fall besonders. Rheinmetall hatte am 5. November das Umsatzziel für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, obwohl der Umsatz nach neun Monaten um 38 Prozent gewachsen war. Mehrere Banken senkten daraufhin ihre Einschätzungen. Papperger kaufte genau in diese Schwäche hinein.

Ein Insiderkauf ist aber keine Kursgarantie. Vom Rekordhoch bei rund 1.966 Euro hat die Rheinmetall Aktie rund 60 Prozent verloren, und auch Pappergers Einstieg kam zu früh. Heute legt der Konzern auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg seine Ziele bis 2030 vor. Dann zeigt sich, ob der Chef mit seinem eigenen Geld richtig lag.