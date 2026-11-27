Heute ist der Tag, auf den die Rheinmetall Aktie seit Wochen zusteuert. Am Freitagvormittag will der Düsseldorfer Rüstungskonzern auf seinem Kapitalmarkttag in Hamburg die neuen Ziele für 2030 veröffentlichen. Die Börse hat sich bereits positioniert: Am Donnerstag stieg das Papier zum vierten Mal in Folge und schloss bei rund 770 Euro, zeitweise lag das Plus bei fast 5 Prozent. Bei wallstreet-online gehört Rheinmetall zu den meistgesuchten Aktien.
Rheinmetall Aktie: Heute fällt in Hamburg die Entscheidung – kassiert Papperger das 50-Milliarden-Versprechen?
Vier Gewinntage in Folge, rund 770 Euro, Platz eins der Suchlisten: Die Rheinmetall Aktie geht mit Rückenwind in den wichtigsten Morgen des Jahres. Heute legt der Konzern auf dem Kapitalmarkttag seine Ziele für 2030 vor. Die große Analyse: was Analysten erwarten, was schon im Kurs steckt und welche Zahl jetzt alles entscheidet.
Die Stammdaten: Die Rheinmetall Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000. In Deutschland lautet das Handelssymbol RHM, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNMBY gehandelt.
Die Ausgangslage
Ein Versprechen auf dem Prüfstand
Vor einem Jahr hatte Konzernchef Armin Papperger ein gewaltiges Ziel ausgegeben: rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030, inklusive Zukäufen, bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Die Aktie stieg daraufhin bis Januar auf ein Rekordhoch von 1.966 Euro. Seitdem ging es steil bergab. Am 20. November fiel die Rheinmetall Aktie unter 700 Euro, gut 60 Prozent unter dem Rekord.
Das Problem ist nicht die Nachfrage, sondern das Tempo. Der Auftragsbestand liegt bei einem Rekord von 78 Milliarden Euro, der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro. Doch die Jahresprognose wurde zweimal gesenkt, und der freie Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro. Zusätzlich belastet die Debatte um mögliche Friedensgespräche zur Ukraine die gesamte Branche.
Rheinmetall muss heute nicht das alte Ziel retten. Rheinmetall muss ein neues liefern, dem die Börse glaubt.
Die Erwartungen
Was die Analysten erwarten
Am Markt gilt eine Kürzung als ausgemacht. Barclays rechnet mit einem neuen Umsatzziel von 35 bis 40 Milliarden Euro und einer Marge von etwas mehr als 19 Prozent, das Kursziel liegt bei 1.340 Euro. Goldman-Sachs-Analyst Sam Burgess erwartet rund 35 Milliarden Euro und senkte sein Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro, bleibt aber bei Buy. Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet mit einem Minus von rund 14 Prozent beim Umsatzziel. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Entscheidend ist der Abstand zwischen Erwartung und Wirklichkeit. Liegt das neue Ziel um 35 Milliarden Euro, ist das nach Ansicht vieler Analysten weitgehend eingepreist. Ein deutlich niedrigeres Ziel, eine schwächere Marge oder ein vager Ausblick beim Cashflow könnten die Rheinmetall Aktie dagegen schnell wieder unter Druck setzen.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?
Am Freitagvormittag auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg, begleitet von einer Telefonkonferenz.
Was war das bisherige Ziel?
Rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 inklusive Zukäufen bei einer Marge von mehr als 20 Prozent.
Was erwarten Analysten?
Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro, Goldman Sachs mit rund 35 Milliarden Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.
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