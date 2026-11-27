Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?

Am Freitagvormittag auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg, begleitet von einer Telefonkonferenz.

Was war das bisherige Ziel?

Rund 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030 inklusive Zukäufen bei einer Marge von mehr als 20 Prozent.

Was erwarten Analysten?

Barclays rechnet mit 35 bis 40 Milliarden Euro, Goldman Sachs mit rund 35 Milliarden Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.