Ein Konzern senkt sein Umsatzziel um rund ein Viertel – und die Aktie steigt. Was paradox klingt, ist bei Rheinmetall die Geschichte dieser Woche. Die Rheinmetall Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 791,10 Euro, ein Plus von 3,32 Prozent und der fünfte Gewinntag in Folge. Vom Jahreshoch ist das Papier dennoch weit entfernt: 2026 hat es sich in etwa halbiert und ist der schwächste Wert im DAX.
Rheinmetall Aktie: Fünf Gewinntage in Folge, 738 Millionen aus Rumänien – jetzt hängt alles an einem Panzer-Vertrag
Nach gekappten Zielen erholt sich die Rheinmetall Aktie den fünften Tag in Folge. Rumänien ruft weitere Lynx-Fahrzeuge ab, Analysten blicken auf den Arminius-Vertrag. Was jetzt zählt.
Rheinmetall AG · ISIN: DE0007030009 · WKN: 703000 · Handelssymbol: RHM · US-Handelssymbol: RNMBY
Die Lage
Niedrigere Ziele, höhere Glaubwürdigkeit
Auf dem Kapitalmarkttag senkte Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt bereits mit 36,8 Milliarden Euro gerechnet – die Korrektur war also weitgehend eingepreist. Die Zielmarge liegt nun bei rund 20 Prozent statt bei mehr als 20 Prozent. Die Prognose für 2026 bleibt bestehen: rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von 18,5 Prozent.
Zeitweise stieg die Aktie am Freitag über 800 Euro, stieß dort aber auf Widerstand. Rückenwind kam aus Bukarest: Das rumänische Verteidigungsministerium rief 66 weitere Lynx-Schützenpanzer im Wert von rund 738 Millionen Euro ab. Sie gehören zu einem Rahmenvertrag über 298 Fahrzeuge vom Mai 2026, die Auslieferung soll 2028 beginnen.
Der Markt hat Rheinmetall nicht für kleinere Ziele belohnt, sondern für realistischere. Jetzt muss aus Plänen Auftragseingang werden.
Der Schlüssel
Arminius: mehr als 1.000 Panzer im Raum
Der wichtigste nächste Schritt heißt Arminius. Das Management erwartet erste Umsätze aus dem Programm im Jahr 2027. Ein Vertrag über mehr als 1.000 Fahrzeuge könnte folgen, sofern Rheinmetall den niedrigeren Preis akzeptiert, den der Bund vorgeschlagen hat. Verzögert sich der Abschluss weiter, dürfte die Skepsis gegenüber dem Margenziel wachsen.
Colin Moody von der kanadischen Bank RBC sieht die Erwartungen erfüllt und spricht von einer Balance zwischen realistischen Zielen und einer weiter überzeugenden Wachstumsgeschichte. David Perry von JPMorgan hält das Umsatzziel für deutlich glaubwürdiger, das Margenziel aber weiter für ehrgeizig. Chloe Lemarie von Jefferies bleibt bei „Buy“ mit einem Kursziel von 1.100 Euro und nennt den Arminius-Abschluss als wichtigsten Kurstreiber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Überschattet wurde die Woche von einem tödlichen Vorfall: In Kuwait kamen zwei italienische Techniker des Konzerns bei einem Drohnenangriff auf militärische Einrichtungen ums Leben, als sie Radaranlagen der Luftverteidigung warteten. Die finanziellen Folgen für das Unternehmen sind noch nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wo steht die Rheinmetall Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 791,10 Euro (plus 3,32 Prozent).
Warum steigt die Aktie trotz gesenkter Ziele?
Weil die neuen Ziele nahe an dem liegen, was Analysten ohnehin erwartet hatten, und als realistischer gelten.
Was ist der nächste wichtige Termin?
Am 30. November 2026 präsentiert Rheinmetall auf einer Investorenkonferenz; entscheidend bleibt der Abschluss des Arminius-Vertrags.
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