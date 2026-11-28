Colin Moody von der kanadischen Bank RBC sieht die Erwartungen erfüllt und spricht von einer Balance zwischen realistischen Zielen und einer weiter überzeugenden Wachstumsgeschichte. David Perry von JPMorgan hält das Umsatzziel für deutlich glaubwürdiger, das Margenziel aber weiter für ehrgeizig. Chloe Lemarie von Jefferies bleibt bei „Buy“ mit einem Kursziel von 1.100 Euro und nennt den Arminius-Abschluss als wichtigsten Kurstreiber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.