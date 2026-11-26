Warum ist die Rheinmetall-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Anleger positionierten sich während des Kapitalmarkttags in Hamburg, und der Gesamtmarkt erholte sich kräftig.

Wo schloss die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag?

Bei 765,70 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,06 Prozent.

Wann nennt Rheinmetall die neuen Ziele für 2030?

Nach den vorliegenden Berichten am Freitagmorgen, dem zweiten Tag des Kapitalmarkttags.