Tag eins des Kapitalmarkttags ist vorbei, die wichtigste Frage bleibt offen. Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) schließt am Donnerstag 4,06 Prozent höher bei 765,70 Euro und gehört damit zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte sie bei 768,20 Euro gestanden. Die Anleger haben ihre Positionen bis zum Abend gehalten, obwohl die neuen Langfristziele noch nicht auf dem Tisch liegen.
Rheinmetall-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4,1 Prozent – die neuen Ziele kommen erst am Freitag
Die Rheinmetall-Aktie beendet den ersten Tag des Kapitalmarkttags als einer der größten Eurostoxx50 Gewinner: Der Rüstungskonzern schließt 4,06 Prozent höher bei 765,70 Euro. Die entscheidenden Ziele für 2030 stehen noch aus. Die Gründe für den Kursgewinn und was am Freitag zählt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Rheinmetall-Aktie vor der Entscheidung steigt
In Hamburg läuft der zweitägige Kapitalmarkttag. Nach den vorliegenden Berichten stellt Rheinmetall die neuen Ziele für 2030 erst am Freitagmorgen vor, ein Webcast ist für 10:00 Uhr angekündigt. Bisher gilt die Marke von 50 Milliarden Euro Umsatz. Kaum ein Beobachter rechnet damit, dass sie bleibt. Die britische Bank Barclays erwartet 35 bis 40 Milliarden Euro. Der Kurs hat viel vorweggenommen: Vom Rekord im Januar bei mehr als 1.900 Euro liegt die Aktie rund 60 Prozent entfernt.
Die Käufer vom Donnerstag setzen darauf, dass ein gekürztes, aber glaubwürdiges Ziel besser ankommt als ein hohes, an dem der Markt zweifelt. Rückenwind kam vom Gesamtmarkt: Der Euro Stoxx 50 schloss 2,11 Prozent im Plus.
Kapitalmarkttag
Die neuen Ziele für 2030 werden am Freitagmorgen erwartet.
Niedrige Erwartungen
Eine Kürzung des Umsatzziels gilt als weitgehend eingepreist.
Rekord bei den Aufträgen
Der Auftragsbestand liegt bei 78 Milliarden Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Anleger positionierten sich während des Kapitalmarkttags in Hamburg, und der Gesamtmarkt erholte sich kräftig.
Wo schloss die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag?
Bei 765,70 Euro auf Xetra, ein Plus von 4,06 Prozent.
Wann nennt Rheinmetall die neuen Ziele für 2030?
Nach den vorliegenden Berichten am Freitagmorgen, dem zweiten Tag des Kapitalmarkttags.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.