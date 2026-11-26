Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?

Zum Start des Kapitalmarkttags in Hamburg kaufen Anleger nach dem starken Kursrückgang zurück. Eine Kürzung des Umsatzziels für 2030 gilt als weitgehend eingepreist.

Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?

Am Freitag, 27. November. Die Präsentation wird ab 10 Uhr als Webcast übertragen.

Was erwarten Analysten?

Eine Senkung des Umsatzziels für 2030 von 50 Milliarden Euro auf rund 35 Milliarden Euro. RBC nennt ein Kursziel von 1.300 Euro, Goldman Sachs 1.350 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.