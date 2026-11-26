Ein Termin, zwei Tage, eine Frage. Am Donnerstag hat Rheinmetall in Hamburg auf dem Gelände der Werft Blohm+Voss seinen Kapitalmarkttag eröffnet, und die Rheinmetall Aktie legte schon vorab kräftig zu. Am Morgen stieg sie um 4,5 Prozent auf 769,20 Euro und führte den DAX an, am Abend lag das Plus bei gut 4 Prozent. Der Kurs nähert sich damit 770 Euro. Die neuen Mittelfristziele präsentiert Vorstandschef Armin Papperger allerdings erst am Freitag. Und die Mehrheit der Analysten erwartet, dass er sein großes Versprechen deutlich zurücknimmt.
Rheinmetall Aktie: Der DAX feiert schon vorab – doch die Wahrheit über das 50-Milliarden-Ziel kommt erst am Freitag
Plus 4 Prozent zum Start des Kapitalmarkttags in Hamburg, die Rheinmetall Aktie gehört zu den stärksten Werten im DAX. Dabei rechnen Analysten damit, dass Armin Papperger sein wichtigstes Versprechen kassiert. Die große Analyse: was der Markt bereits eingepreist hat, welche Zahl am Freitag zählt, was RBC und Goldman erwarten und warum ein niedrigeres Ziel der Aktie sogar helfen könnte.
Die Stammdaten: Die Rheinmetall Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000. Das Handelssymbol lautet RHM, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol RNMBY gehandelt.
Die Erwartung
35 statt 50 Milliarden: das Szenario, das alle erwarten
Vor einem Jahr hatte Papperger in Unterlüß angekündigt, den Umsatz bis 2030 auf rund 50 Milliarden Euro zu steigern. Damals schien das ehrgeizig, aber machbar. Heute gilt es als kaum noch erreichbar. Analysten rechnen damit, dass das Ziel um bis zu 15 Milliarden Euro gesenkt wird, Investing.com nennt als wahrscheinliche neue Größenordnung 35 Milliarden Euro. Dass die Rheinmetall Aktie trotzdem steigt, hat einen einfachen Grund: Der Markt hat die Kürzung längst eingepreist. Die Frage ist nur noch, wie hart sie ausfällt.
Die Ausgangslage ist widersprüchlich. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 78,0 Milliarden Euro einen Rekord. Gleichzeitig musste Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro senken, die operative Marge soll bei rund 18,5 Prozent liegen. Verzögerungen bei Großprojekten wie dem Radfahrzeug Arminius und die Stornierung der Fregatten F126 haben die Planung durcheinandergebracht. Der Free Cashflow war nach neun Monaten deutlich negativ.
Ein glaubwürdiges kleineres Ziel ist für die Rheinmetall Aktie mehr wert als ein großes, an das niemand mehr glaubt.
Die Analysten
Kursziele sinken, die Kaufempfehlungen bleiben
Die Häuser haben ihre Erwartungen vor dem Termin angepasst. Die kanadische Bank RBC senkte ihr Kursziel am Donnerstag von 1.600 auf 1.300 Euro und bleibt bei Outperform. Goldman Sachs hatte das Ziel zuvor von 2.100 auf 1.350 Euro gekappt, die Kaufempfehlung aber beibehalten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auffällig ist der Abstand: Selbst die gesenkten Ziele liegen weit über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall Aktie.
Ein Signal kommt vom Chef selbst. Papperger hat Anfang November erneut Aktien gekauft, am 5. November für gut 502.000 Euro und am Tag darauf für rund 200.000 Euro. Wer kurz vor einem Kapitalmarkttag mit gesenkten Zielen privat nachkauft, signalisiert zumindest, dass er den Kurs für zu niedrig hält.
Was am Freitag zählt
Drei Zahlen, die über den Kurs entscheiden
Das Umsatzziel 2030
Liegt es um 35 Milliarden Euro, ist das weitgehend eingepreist. Deutlich darunter würde die Rheinmetall Aktie wohl erneut belasten.
Die Marge
Bisher stand ein Wert von gut 19 Prozent im Raum. Hält Papperger daran fest, wäre das ein Zeichen, dass die Probleme beim Umsatz und nicht bei der Profitabilität liegen.
Der Cashflow
Nach dem negativen Free Cashflow wollen Investoren hören, wann die Aufträge zu Geld werden. Ein klarer Pfad wäre der stärkste Impuls.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?
Zum Start des Kapitalmarkttags in Hamburg kaufen Anleger nach dem starken Kursrückgang zurück. Eine Kürzung des Umsatzziels für 2030 gilt als weitgehend eingepreist.
Wann veröffentlicht Rheinmetall die neuen Ziele?
Am Freitag, 27. November. Die Präsentation wird ab 10 Uhr als Webcast übertragen.
Was erwarten Analysten?
Eine Senkung des Umsatzziels für 2030 von 50 Milliarden Euro auf rund 35 Milliarden Euro. RBC nennt ein Kursziel von 1.300 Euro, Goldman Sachs 1.350 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY.
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