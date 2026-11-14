Für die Aktionäre von Rheinmetall reißt die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Schon in der Vorwoche hatte die Aktie nach der Prognosesenkung rund 21 Prozent verloren. Jetzt ist die Rheinmetall-Aktie erneut der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 6,07 Prozent steht sie an der Spitze der Wochenverlierer – in einer Woche, in der der DAX um 3,6 Prozent stieg und erstmals über 27.000 Punkte kletterte. Am Freitag rutschte der Kurs bis auf 742,50 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Vom Rekord bei rund 1.966 Euro im Januar ist die Aktie damit mehr als 60 Prozent entfernt. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Ausverkauf trotz Rekordaufträgen weitergeht.
Rheinmetall-Aktie DAX Verlierer der Woche: Margen-Schock, F127-Zweifel und Friedenssignale – Absturz auf das 21-Monats-Tief
Die Rheinmetall-Aktie ist der DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 6,07 Prozent führt der Rüstungskonzern die Liste der Wochenverlierer im DAX an – nach bereits rund 21 Prozent Verlust in der Vorwoche. Gesenkte Margen bei der Munitionskonkurrenz, Zweifel am Fregatten-Auftrag F127 und Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine drückten die Aktie auf den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Analystenstimmen und was jetzt auf dem Kapitalmarkttag Ende November auf dem Spiel steht.
Wochenanalyse
Erholung am Montag, Ausverkauf ab Mittwoch: so lief die Woche des Wochenverlierers
Die Woche begann für die Rheinmetall-Aktie mit Hoffnung – und endete mit einem neuen Tief. Nach dem Kurseinbruch der Vorwoche schien sich zunächst eine Gegenbewegung anzubahnen.
Montag – kurze Erleichterung. Zum Wochenstart erholte sich die Rheinmetall-Aktie um 3,85 Prozent. Das Analysehaus MWB Research empfahl die Aktie nach dem Absturz zum Kauf. Gleichzeitig nahm die Bank of America ihre Kaufempfehlung zurück – ein Warnsignal, das zunächst kaum beachtet wurde.
Mittwoch – der Margen-Schock aus Prag. Dann kam der Rückschlag: Mit einem Minus von 6,84 Prozent war Rheinmetall der größte DAX Verlierer des Tages. Auslöser war der tschechische Munitionshersteller CSG, der seine Margenerwartung von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent senkte und auf fallende Preise für Standardmunition verwies. Für Rheinmetall, dessen Munitionssparte bislang als Gewinnmaschine galt, ist das ein unbequemes Signal.
Donnerstag – der Ausverkauf geht weiter. Am Tag des DAX-Rekords bei über 27.000 Punkten verlor die Rheinmetall-Aktie weitere 4,14 Prozent. Anleger schichteten aus Rüstungswerten in Technologie- und Energietitel um.
Freitag – Kursziel-Senkungen und Friedenssignale. Zum Wochenschluss senkte die Citigroup ihr Kursziel auf 1.099 Euro. Bernstein Research bestätigte „Market-Perform“ mit 1.000 Euro und äußerte Zweifel am Fregatten-Auftrag F127. Hinzu kamen Berichte über neue Friedensgespräche zur Ukraine. Die Aktie fiel zeitweise auf 742,50 Euro.
Die Gründe für den Kursverlust
Fünf Warnungen in elf Monaten: warum Anleger das Vertrauen verlieren
Der eigentliche Auslöser des Kursrutsches liegt zehn Tage zurück: Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Die operative Marge soll bei rund 18,5 Prozent liegen. Grund sind Verzögerungen bei großen Fahrzeugprogrammen wie dem Arminius und dem Boxer, deren Umsätze ins Jahr 2027 rutschen. Die Experten von JPMorgan zählen damit fünf Warnungen in elf Monaten. Diese Woche kamen weitere Belastungen hinzu.
Druck auf die Munitionsmargen
Die Margenwarnung von CSG nährt die Sorge, dass die außergewöhnlich hohen Preise für Standardmunition ihren Höhepunkt überschritten haben. Rheinmetall gilt als einer der größten Munitionshersteller Europas.
Zweifel am Marinegeschäft
Bernstein bezweifelt, dass Rheinmetall den Zuschlag für die Fregatte F127 erhält. Der Auftrag für die F126 war bereits an TKMS gegangen. Das Marinegeschäft gilt als wichtiger Baustein der Wachstumsziele.
Friedensgespräche zur Ukraine
Berichte über neue Gespräche zur Beendigung des Kriegs belasten die gesamte Rüstungsbranche, weil Anleger einen langsameren Anstieg der Verteidigungsausgaben fürchten.
Schwacher Mittelzufluss
Nach neun Monaten lag der Free Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro. Hohe Vorleistungen für Werke und Vorräte binden Kapital.
Umschichtung in Technologiewerte
Während Siemens Energy und Infineon die Wochengewinner anführten, zogen Investoren Geld aus Rüstungsaktien ab.
Einordnung
Rekordgewinn und Rekordaufträge – und trotzdem 60 Prozent unter dem Hoch
Das Paradoxe am DAX Verlierer der Woche: Operativ wächst Rheinmetall weiter kräftig. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die Marge erreichte 16,0 Prozent, der Auftragsbestand 78 Milliarden Euro. Doch die Aktie war zu Jahresbeginn auf Perfektion bewertet. Seither hat sie mehr als 60 Prozent verloren. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 22, für 2027 bei etwa 15. Damit ist die Rheinmetall-Aktie so günstig bewertet wie lange nicht mehr – allerdings nur, wenn die Ziele diesmal halten.
Die Analysten
Kursziele von 800 bis 1.750 Euro: selten waren die Profis so uneins
Die Spanne der Kursziele für die Rheinmetall-Aktie ist enorm. Am unteren Ende stehen Vontobel mit 800 Euro sowie Berenberg und die Bank of America mit je 900 Euro. Bernstein sieht 1.000 Euro, die Citigroup nach der Senkung 1.099 Euro, JPMorgan 1.150 Euro und die DZ Bank 1.205 Euro. Optimistischer sind Jefferies mit 1.350 Euro, die Deutsche Bank mit 1.650 Euro und Metzler mit 1.750 Euro. Berenberg erwartet, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag das Umsatzziel für 2030 von rund 50 Milliarden Euro um etwa 14 Prozent senken wird. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie der DAX Verlierer der Woche?
Die Margenwarnung des Munitionsherstellers CSG, Zweifel von Bernstein am Fregatten-Auftrag F127, gesenkte Kursziele und Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine belasteten die Aktie. Sie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 6,07 Prozent.
Wie tief ist die Rheinmetall-Aktie gefallen?
Am Freitag fiel sie zeitweise auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Vom Rekord bei rund 1.966 Euro im Januar ist sie mehr als 60 Prozent entfernt.
Was erwartet Rheinmetall für 2026?
Nach der Senkung vom 4. November rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von etwa 18,5 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Am 26. und 27. November 2026. Dort will der Konzern seine Mittelfristziele vorstellen.
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