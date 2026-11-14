Rheinmetall-Aktie DAX Verlierer der Woche: Margen-Schock, F127-Zweifel und Friedenssignale – Absturz auf das 21-Monats-Tief

Montag – kurze Erleichterung. Zum Wochenstart erholte sich die Rheinmetall-Aktie um 3,85 Prozent. Das Analysehaus MWB Research empfahl die Aktie nach dem Absturz zum Kauf. Gleichzeitig nahm die Bank of America ihre Kaufempfehlung zurück – ein Warnsignal, das zunächst kaum beachtet wurde.

Mittwoch – der Margen-Schock aus Prag. Dann kam der Rückschlag: Mit einem Minus von 6,84 Prozent war Rheinmetall der größte DAX Verlierer des Tages. Auslöser war der tschechische Munitionshersteller CSG, der seine Margenerwartung von 24 bis 25 Prozent auf rund 21 Prozent senkte und auf fallende Preise für Standardmunition verwies. Für Rheinmetall, dessen Munitionssparte bislang als Gewinnmaschine galt, ist das ein unbequemes Signal.

Donnerstag – der Ausverkauf geht weiter. Am Tag des DAX-Rekords bei über 27.000 Punkten verlor die Rheinmetall-Aktie weitere 4,14 Prozent. Anleger schichteten aus Rüstungswerten in Technologie- und Energietitel um.

Freitag – Kursziel-Senkungen und Friedenssignale. Zum Wochenschluss senkte die Citigroup ihr Kursziel auf 1.099 Euro. Bernstein Research bestätigte „Market-Perform“ mit 1.000 Euro und äußerte Zweifel am Fregatten-Auftrag F127. Hinzu kamen Berichte über neue Friedensgespräche zur Ukraine. Die Aktie fiel zeitweise auf 742,50 Euro.