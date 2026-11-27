Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) startet mit Schwung in den entscheidenden Tag. Am Freitagmorgen steigt das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns auf 794,30 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Damit ist Rheinmetall der größte DAX Gewinner am Morgen. Nach vier Gewinntagen in Folge steuert die Rheinmetall-Aktie auf den fünften zu, die Marke von 800 Euro ist zum Greifen nah.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Morgen – fünfter Gewinntag vor der Stunde der Wahrheit, knackt Papperger heute die 800 Euro?
Die Rheinmetall Aktie führt am Freitagmorgen die DAX Gewinner an: Plus 3,74 Prozent auf 794,30 Euro. Wenige Minuten vor der Telefonkonferenz zum Kapitalmarkttag, auf der die neuen Ziele für 2030 erwartet werden, greifen Anleger erneut zu. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Kapitalmarkttag in Hamburg: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Die Kürzung der Ziele gilt als sicher. Der Markt wettet darauf, dass sie milder ausfällt als befürchtet.
Am Freitagvormittag will Konzernchef Armin Papperger in einer Telefonkonferenz erläutern, wie viel vom bisherigen Plan für 2030 übrig bleibt. Bislang peilt Rheinmetall rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent an. Nach einer Reihe von Enttäuschungen in diesem Jahr erwartet der Markt eine deutliche Kürzung. RBC-Analyst Colin Moody rechnet allerdings mit Zielen leicht über dem Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro und hält die Senkung für mehr als eingepreist. Genau darauf setzen die Käufer der Rheinmetall Aktie. Rückenwind kommt zudem vom freundlichen Gesamtmarkt.
Fünfter Gewinntag in Sicht
Die Erholung vom Tief der Vorwoche setzt sich fort.
Kürzung eingepreist
RBC hält die Markterwartung für übertrieben vorsichtig.
Entscheidung um 10 Uhr
Die neuen Ziele kommen in der Telefonkonferenz.
Freundlicher Markt
Der DAX setzt seine Erholung fort.
Die Fundamentaldaten
Rekordaufträge, gesenkte Prognose: was Papperger erklären muss
Der Auftragsbestand liegt mit 78 Milliarden Euro auf Rekordniveau, die Umsatzprognose für 2026 musste Rheinmetall aber auf 13,2 Milliarden Euro senken. Barclays-Analyst Afonso Osorio erwartet neue Ziele für 2030 von 35 bis 40 Milliarden Euro bei gut 19 Prozent Marge. RBC sieht trotz Kurszielsenkung auf 1.300 Euro weiter „Outperform“. Entscheidend wird neben dem Umsatz, wie Rheinmetall den schwachen Cashflow adressiert. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 800 Euro als Wegmarke
Charttechnisch steht die Rheinmetall Aktie direkt vor der runden Marke von 800 Euro. Überzeugen die Ziele, könnte sie darüber ausbrechen. Enttäuschen sie, bildet der Bereich um 765 Euro, der Donnerstagsschluss, die erste Unterstützung. Das Tief der Vorwoche lag bei rund 692 Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Vor der Telefonkonferenz zu den neuen Zielen für 2030 setzen Anleger darauf, dass die Kürzung bereits eingepreist ist.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Welches Umsatzziel hatte Rheinmetall bisher für 2030?
Rund 50 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent.
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