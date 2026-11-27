Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) beendet die Woche als Spitzenreiter im Leitindex. Am Freitagabend steht das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns bei 791,10 Euro, ein Plus von 3,32 Prozent. Damit ist Rheinmetall der größte DAX Gewinner am Abend, und das am Tag, an dem der Konzern seine Mittelfristziele deutlich gesenkt hat. Für die Rheinmetall-Aktie ist es der fünfte Gewinntag in Folge.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Abend – Papperger kappt die 2030-Ziele, die Aktie steigt trotzdem, war das der Befreiungsschlag?
Die Rheinmetall Aktie führt am Freitagabend die DAX Gewinner an: Plus 3,32 Prozent auf 791,10 Euro. Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg senkte der Rüstungskonzern seine Ziele für 2030 deutlich – doch Anleger hatten genau das erwartet. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Gesenkte Ziele, erleichterte Anleger: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Die schlechte Nachricht war längst im Kurs – jetzt zählt, dass die Unsicherheit vom Tisch ist.
Auf dem Kapitalmarkttag in Hamburg senkte Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern rund 45 Milliarden Euro ohne Zukäufe und rund 50 Milliarden Euro einschließlich Übernahmen angepeilt. Die operative Marge soll 2030 bei rund 20 Prozent liegen, zuvor waren mehr als 20 Prozent geplant. „Wir sind jetzt konservativer“, sagte Konzernchef Armin Papperger. Entscheidend für die Rheinmetall Aktie: Analysten hatten im Schnitt 36,8 Milliarden Euro Umsatz und 20,1 Prozent Marge erwartet. Die neuen Ziele liegen damit im Rahmen der Erwartungen.
Ziele gesenkt
2030 sollen es 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz werden.
Erwartungen getroffen
Der Konsens lag bei 36,8 Milliarden Euro.
Prognose bestätigt
Für 2026 bleibt es bei rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz.
Neuer Auftrag
Aus Rumänien kommt ein Fahrzeugauftrag über 738 Millionen Euro.
Die Fundamentaldaten
Fregatten weg, Boxer offen: woran die Ziele hängen
Für 2026 bestätigte Rheinmetall die bereits zweimal gesenkte Prognose von rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 18,5 Prozent Marge. Belastet haben vor allem die Absage des Fregattenprojekts F126 und Verzögerungen bei der Boxer-Flotte der Bundeswehr. Die Marinesparte soll 2030 ohne die Fregatten nur noch 3,5 bis 4 Milliarden Euro umsetzen. Zum Schlüssel wird das Projekt „Arminius“: Bei einer Einigung über den Preis könnte ein Vertrag über mehr als 1.000 Boxer-Panzer folgen, erste Umsätze stellte Papperger für 2027 in Aussicht. Zusätzlich meldete der Konzern einen Fahrzeugauftrag aus Rumänien über 738 Millionen Euro.
Die Analysten sind geteilter Meinung. RBC-Analyst Colin Moody sieht die Erwartungen erfüllt, der Kursrückgang habe die Zielsenkung mehr als eingepreist. JPMorgan-Analyst David Perry zweifelt dagegen, ob die Kürzung ausreicht: Das Umsatzziel sei zwar glaubwürdiger, das Margenziel bleibe aber ehrgeizig.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 800 Euro im Visier
Charttechnisch kratzt die Rheinmetall Aktie an der Marke von 800 Euro, die sie im Tagesverlauf nicht überwinden konnte. Gelingt der Sprung darüber, wäre ein erstes Signal für eine Bodenbildung gesetzt. Nach unten bildet der Bereich um 765 Euro, der Schlusskurs vom Donnerstag, die erste Unterstützung. Vom Rekordhoch von gut 2.000 Euro aus dem Oktober 2025 ist die Aktie weit entfernt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Die neuen Ziele für 2030 lagen im Rahmen der Erwartungen, die Unsicherheit vor dem Kapitalmarkttag ist damit weitgehend vom Tisch.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Welchen Umsatz erwartet Rheinmetall für 2030?
33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.
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