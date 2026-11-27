Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?

Die neuen Ziele für 2030 lagen im Rahmen der Erwartungen, die Unsicherheit vor dem Kapitalmarkttag ist damit weitgehend vom Tisch.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter RNMBY gehandelt.

Welchen Umsatz erwartet Rheinmetall für 2030?

33 bis 37 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von rund 20 Prozent.